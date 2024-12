Hablo de un psicópata. Pero todos lo son, o lo parecen. Son payasos malvados, payasos malignos, cuyo placer estriba en hacer daño. No es casualidad que los niños lloren cuando ven a un payaso. Su payasería disfraza su maldad egoísta: su psicopatía. La idea no es nueva: se remonta a Platón y a su descripción del tirano, que llega al poder haciendo daño y para hacer daño. El payaso primer ministro británico Boris Johnson, por ejemplo, quiere el brexit, la ruptura de su país con Europa, a toda costa y caiga quien caiga, a sabiendas de que es dañino para el Reino Unido y para la Unión Europea, y que a su vez el debilitamiento de la Unión Europea y su disolución en los viejos nacionalismos enfrentados es malo para el mundo. El israelí Netanyahu sabe que su pretensión más electoral que política de anexar un tercio de lo poco que queda de la Palestina árabe no solo es criminal, sino peligrosa para Israel. Vladímir Putin conoce el efecto búmeran de sus guerras de aplastamiento en Chechenia y Abjasia, y de su invasión de Ucrania, y a su vez los jefes nacionalistas chechenos y abjasios… Los dirigentes independentistas de Cataluña –el saltarín Puigdemont, el siniestro Torra– saben que sus tentativas por salir de España son perjudiciales no solo para España, sino sobre todo para la propia Cataluña, y de rebote para la Unión Europea a la cual dicen querer pertenecer a condición de que se expulse a España, sino también, y en consecuencia, para la paz del mundo. Pero ¿qué va a importar la paz del mundo si un nacionalista catalán adquiere el privilegio de tener su propio paisito independiente para nombrar embajadores y ministros de guerra? Donald Trump sabe perfectamente que el cambio climático existe y es peligroso para la humanidad en su conjunto, pero sabe también que para sus inmediatos intereses personales y electorales es conveniente negar que exista, y sirve más llamarlo un cuento chino (“a chinese hoax”). Y aquí: el malvado Álvaro Uribe entiende el peligro para Colombia de volver a la guerra, pero es ahí donde están sus posibilidades de conservar el poder y de paso resguardarse de las persecuciones judiciales heredadas de su comportamiento de hacendado paramilitar, de gobernador de las Convivir y de presidente de los “falsos positivos” en la guerra anterior.