Raquel mira a la cámara sin sonreír. Habla con dificultad, como luchando contra las palabras que se le acumulan en la garganta. “Tengo 32 años y soy enfermera de proceso y vocación”, cuenta la mujer quien, pese a vencer el coronavirus, sufre ahora las terribles secuelas que le dejó la enfermedad.

El video de Raquel inunda las redes sociales, sobre todo en España, de donde es oriunda y cuyas cifras de contagio se elevan a 285.000, siendo Cataluña (76.332) y Madrid (74.886) los territorios más afectados.

Su historia es la de muchos, pero la crudeza de las imágenes ha revivido el miedo por el coronavirus. Las secuelas que le dejó la enfermera son visibles, sin embargo, en entrevista con el diario El Mundo las detalla una a una: dificultad para hablar, pérdida de fuerza en la mano derecha, no puede controlar la saliva, no escribe bien, no puede leer con velocidad, no puede estar sola, no puede trabajar.