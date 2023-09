“Es importante medir cuánto cuesta la biodiversidad de Colombia”: expresidente Iván Duque

“Los gobiernos por sí solos no serán capaces de movilizar recursos para proteger la Amazonía”: Iván Duque

I.D.: La integridad es fundamental. Hay que tratar de no tener contabilidad riesgosa, ni doble contabilidad, sino que haya un mecanismo de medición, de captura de emisiones. Debe haber una muy buena estructuración de tal manera que esos proyectos puedan llegar a compradores de fondos en todo el mundo y llevar recursos que impacten positivamente. Se requiere que mejoremos los estándares de contabilidad ambiental.

I.D.: El reto es cómo derrotamos cualquier tipo de incentivo existente para que las comunidades entren o no a la ganadería ilegal, a la agricultura ilegal, a los cultivos ilícitos o a la minería ilegal. Hay que derrotar esos incentivos ilegales.

I.D.: La transición no puede ser liquidando sectores que vayan en detrimento de la población más vulnerable. En Colombia, el petróleo representa más del 50 por ciento de las exportaciones y es una fuente de recursos para la inversión social. Si se liquida el sector, no va a haber plata para ninguna transición y lo único que veremos es un empobrecimiento generalizado. Lo único que no debería ocurrir es tratar de hacer algo abrupto, que genere más pobreza, menos recursos y haga más difícil la transición.