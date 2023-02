“La ministra Carolina Corcho incurrió en un conflicto de intereses”, dice el congresista Andrés Forero

SEMANA: ¿Por qué radicar una queja disciplinaria contra la ministra de Salud, Carolina Corcho?

Andrés Forero: Porque ella no ha sido transparente e imparcial en todo el proceso de construcción de la reforma al sistema de salud. Cuando se posesionó, no declaró o no registró en su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés, como que era miembro de una junta directiva de una corporación llamada Latinoamericana Sur, y que seguía siendo vicepresidenta y representante legal de la Federación Médica Colombiana. Hasta ahí, me parece que es falta de transparencia, debió haberlo hecho. Hemos visto cómo se han estado quejando permanentemente las asociaciones de pacientes, colegios y agremiaciones de talento humano en salud que querían participar en la construcción de la reforma y la ministra los excluyó. Corcho incurrió en un conflicto de intereses porque, evidentemente, favoreció a esas organizaciones con las que tenía vínculo directo. Ella renunció a finales de noviembre a esa representación, pero no a la junta directiva de la corporación. Sigue en este momento apareciendo como miembro y le dio un protagonismo a esa corporación a través de uno de sus integrantes más reconocidos, que es el señor Pedro Santana, a quien nombraron como el vocero no oficial y uno de los autores principales de la reforma. Él, además, está inmerso en un escándalo de acoso sexual.

El representante Andrés Forero señaló que Carolina Corcho no habría informado que seguía vinculada a organizaciones de la sociedad civil una vez se convirtió en ministra de Salud. - Foto: SEMANA y Ministerio de Salud

SEMANA: ¿Si se llega a configurar este conflicto de interés, la ministra habría estado impedida para construir la reforma a la salud?

A.F.: No necesariamente impedida, pero debió haber hecho pública dicha información, no la declaró al momento de posesionarse. Sin embargo, lo ideal es que hubiera construido el proyecto con todos los sectores de la salud, que no tuviera estas parcialidades. Me parece que ella falló, se equivocó y en lugar de haber buscado una participación plural, favoreció exclusivamente a estas agremiaciones de las que ella forma parte o formó parte hasta el 29 de noviembre, en el caso de la Federación Médica Colombiana.

SEMANA: La reforma a la salud se va a conocer el lunes, ¿cabe la posibilidad que usted esté equivocado y que no haya favorecimiento a estas asociaciones?

A.F.: El favorecimiento ya se dio porque les permitió tener una interlocución que no tuvieron otras asociaciones, entonces vamos a ver qué termina pasando. Pero, más allá de eso, ya en cierta forma se configuró la violación de conflicto de interés porque en todo ese proceso, donde supuestamente la ministra construyó el texto de reforma, privilegió la participación de algunas organizaciones con las que ella tenía vínculo directo.

SEMANA: ¿El Centro Democrático fue invitado a estos diálogos?

A.F.: No. La ministra organizó una serie de reuniones con distintos funcionarios del sector salud, del Gobierno nacional, con el director de la Adres, el superintendente de Salud y distintos viceministros. Invitó a todos los integrantes de las comisiones séptimas, salvo a los que pertenecen al Centro Democrático, eso fue una cuestión sistemática. La ministra, así como excluyó a otros actores, no nos dejó participar.

Félix León Martínez, director de Adres. - Foto: Ministerio de Salud

SEMANA: El presidente Petro dice que no se van a eliminar las EPS, ¿les da tranquilidad ese mensaje?

A.F.: Soy bastante escéptico porque he visto cómo opera el Gobierno en otros temas. Siento que están tratando de contener el desgaste y los errores de la ministra Corcho, pero hasta que no vea el texto no podría decir si efectivamente el presidente moderó su posición o moderó sus propuestas acerca del sistema de salud. El director nacional de Planeación reconoció que él no sabe cuánto cuesta la reforma al sistema de salud y estamos a dos días de que se radique en el Congreso. Ese funcionario no sabe a ciencia cierta cuánto cuesta la reforma y eso es increíble.