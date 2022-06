¿Néstor Lorenzo es el técnico ideal para Colombia? Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño responden

SEMANA: ¿Qué piensa de la llegada del técnico argentino a la selección?

CARLOS ANTONIO VÉLEZ: No es el técnico ideal para Colombia, pero no hay más y se le apostó al perfil bajo. Con Carlos Queiroz se demostró que no estamos para grandes ligas en ese sentido.

CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO: No hay duda de que no es el técnico ideal para Colombia. Pero hablar de nombres como el de Marcelo Bielsa, Marcelo Gallardo, Daniel Martínez o Tite, que en algún momento se mencionaron, era un imposible. Era traer un técnico regular en cuanto a experiencia y éxito a nivel internacional o decidirse entre colombianos sin experiencia. A mí me gusta.

SEMANA: ¿Es la continuidad de Néstor Pékerman?

Carlos Antonio Vélez - Foto: Fguillermo torres

C.V.: Ojalá no sea la continuidad. El que se fue nada dejó, ni títulos ni renovación. Más bien, sí muchos caprichos en los jugadores. Los acostumbraron a escoltas para hacer compras en Nueva York en los amistosos, viajar lesionados a Copa América y mundiales. Vea James en Rusia, permisos especiales y facilidades para cumplir con compromisos personales en eliminatorias.

C.L.: La asociación resulta inevitable, pero no creo que sea la continuidad de Pékerman ni que lo hayan contratado por él. A Lorenzo lo contrataron pensando en su experiencia y en que ya hizo un trabajo como asistente en la selección Colombia.

SEMANA: ¿Habrá renovación de jugadores?

C.V.: ¡Urgente! Él conoció a varias de esas ‘figuras’ ocho años más jóvenes cuando jugaban y eran importantes. De ese lote, Ospina y tal vez Cuadrado podrían volver. A los otros, el agradecimiento eterno y ya.

César Augusto Londoño - Foto: archivo personal

C.L.: La renovación en la selección se ha dado natural. El mismo Rueda lo hizo y utilizó jugadores menores de 25 años. Considero que a la selección Colombia no deben ir jugadores por jóvenes, sino por buenos, y, si hay viejos buenos, que los lleven.

SEMANA: El Mundial de 2026 tendrá cupo para 48 equipos, ¿cuál debe ser el objetivo de Colombia?

C.V.: Ahora con siete cupos (para América) ir al Mundial es apenas un trámite. Hay que meterse, sí o sí, entre los tres primeros para la fase de grupos. El sistema es otro.

C.L.: Yo creo que los objetivos siempre tienen que ser ambiciosos. El problema es que quedamos sextos en Suramérica, y el terreno que habíamos ganado con Pékerman lo perdimos con Rueda. Ahora no estamos a un escalón de poderles competir a Argentina y a Brasil como lo estuvimos antes.

SEMANA: ¿Reinaldo Rueda les cerró la puerta a los técnicos colombianos?

C.V.: Es la sociedad misma, la que llaman ‘opinión pública’, la que influye en esa decisión. No les gusta, a la mayoría, el de aquí. Alberto Gamero era una opción, pero empezaron con que no maneja estrellas.

C.L.: No, yo no creo que Rueda les haya cerrado la puerta a los técnicos colombianos. Los candidatos eran Alberto Gamero junto con Hernán Torres, y los que tenían experiencia no fueron ni siquiera considerados por la Federación.

SEMANA: ¿Qué puede aportar Luis Amaranto Perea como asistente?

C.V.: Está muy bien preparado. Es europeo en su fútbol y en su formación, servirá mucho.

C.L.: Yo tengo el mejor concepto de él porque tuvo una brillante trayectoria en Europa, es un hombre inteligente, tiene una gran relación con el entorno que maneja y se ha preparado para ser director técnico.

SEMANA: ¿La salida de Mario Alberto Yepes tuvo que ver con la llegada de este cuerpo técnico?

C.V.: Era una lógica. ¿Qué hacía? Nada trascendental.

C.L.: Estuve averiguando por la salida de Mario Alberto Yepes y creo que es una casualidad. Mario se va de la selección y de la Federación porque no compartía algunas cosas de la dirigencia y creo que ellos tampoco compartían algunos procedimientos de Mario. Llegaron a un acuerdo y decidieron romper relaciones, pero no creo que tengan nada que ver con lo que se decidió posteriormente.