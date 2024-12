Carolina Durán: Evidentemente, nos dimos un duro golpe, como todas las economías del mundo. Hubo una contracción del PIB y se incrementó el desempleo, eso no lo negamos. Pero si se compara, el decrecimiento del PIB en Bogotá fue del orden del 18 por ciento, mientras que en Tel Aviv, Israel, fue del 30 por ciento. Lo que benefició a la ciudad fue que traíamos una dinámica económica muy buena, que nos permitió continuar con cierta inercia durante la cuarentena. Ahora tenemos por delante cuatro meses, y si hacemos las cosas bien, vamos a poder recuperar lo que se nos perdió en el año. Confío en que sea una recuperación exponencial.

Viajes en carretera y municipios a los que no se podrá entrar en septiembre

Contexto: Viajes en carretera y municipios a los que no se podrá entrar en septiembre

SEMANA: La reactivación de Bogotá no se puede hacer sola, sino que necesita del acompañamiento del Gobierno nacional. ¿Qué le pide la Alcaldía al presidente Iván Duque y su equipo?

SEMANA: La pandemia reveló que Colombia está atrasada en temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Ustedes le apostarán a este sector durante este periodo de recuperación?

C.D.: Por supuesto, la pandemia volvió aquellas cosas deseables en algo indispensable, y la transformación digital es una de ellas. Por eso logramos que el Concejo nos diera el visto bueno del parque InnoBog, que va a quedar cerca de Corferias, así como unos recursos para crear la Agencia Analítica de Datos y fomentar toda esa política de ciencia, innovación y tecnología. Algo muy importante es que se aprobó el Plan de Desarrollo, pero se va a materializar a través del POT, y por eso Desarrollo Económico quedó con un presupuesto que no había tenido nunca, cuatro veces más de lo que había tenido en las últimas administraciones.

SEMANA: ¿Qué le responde a los críticos que dicen que en Bogotá no se hicieron bien las cosas en estos cinco meses?

C.D.: Yo he trabajado muy bien con todos los gremios y todos los concejales, tanto de oposición como aliados. Por mi lado, no he sentido crítica sino apoyos. Siempre desde Desarrollo Económico escuchamos a los empresarios, a los emprendedores, y con ese insumo diseñamos la política pública. Entonces si en algún momento hay algún vacío, yo les digo que se acerquen, que nosotros estamos prestos para escucharlos y trabajar juntos en ese objetivo de la reactivación económica.