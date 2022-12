“Tenemos que ser conscientes de que la epidemia no se ha ido”: Carlos Álvarez

SEMANA: ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en Colombia con el covid?

Carlos Álvarez: Estamos en una nueva curva epidémica por tres factores: el primero, por las condiciones climáticas que se han mantenido; el segundo, por la circulación en las últimas seis semanas de una nueva variante que han llamado ‘perro del infierno’, que tiene la capacidad de evadir las defensas, por lo menos parcialmente, que generan las vacunas; y el tercero, que las defensas por las vacunas, a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo y después de seis meses aumenta el riesgo de contagio.

SEMANA: ¿La pandemia no se ha ido de Colombia?

C.A.: No. Hemos tenido épocas de buenos momentos en los cuales hay unos valles, pero en este momento, no solo en Colombia, sino en toda la región de América, vemos un incremento de casos. Y, obviamente, si no tenemos las medidas de precaución adecuadas, podemos ver un incremento de contagios.

SEMANA: ¿Hay posibilidades de volver a lo que se vivió en 2020?

C.A.: No lo veo posible porque hay un grupo de personas vacunadas. Habrá unas que van a terminar hospitalizadas y en cuidados intensivos, especialmente las que no se han vacunado; pero como hay un número importante de personas vacunadas, vemos una protección de la mayoría de la población. Vamos a ver un incremento de casos, pero afortunadamente no la misma situación de 2020.

SEMANA: Pero a lo que sí es necesario volver es a las medidas para evitar contagios...

C.A.: Completamente. El hecho de que no haya un desbordamiento en los servicios sanitarios no significa que no haya un impacto importante en la salud de la población y especialmente en las personas que tienen los factores de riesgo. Aquí vamos a ver que si alguien no se ha vacunado y no cumple con las medidas de prevención adecuadas, como es el lavado de manos y el uso del tapabocas, pues va a llevar a un incremento de casos. Podemos evitar que eso suceda con la vacunación. En Colombia solamente 2 millones de personas están vacunadas con una cuarta dosis.

SEMANA: ¿Tener una o dos dosis es obsoleto?

C.A.: Sirven parcialmente, lo que pasa es que el virus ha mutado para tratar de evadir la respuesta inmunológica o las defensas que nos protegen. Podemos mejorar nuestras defensas aumentando la vacunación.

SEMANA: ¿A los colombianos se les olvidó el tema de la pandemia?

C.A.: Sí, desafortunadamente porque tenemos una memoria corta y pareciera que se nos olvida lo que hemos vivido en los últimos dos años. Cuando las cosas van bien, nos descuidamos y otra vez volvemos a caer en una ola epidémica. Tenemos que ser conscientes de que la epidemia no se ha ido, sigue circulando el virus y, por lo tanto, debemos mantener las medidas que ya hemos aprendido. Usar el tapabocas no solo sirve para prevenir el coronavirus, sino también para otros virus respiratorios que en este momento circulan en Colombia.

SEMANA: Como además del covid-19 hay otros virus, ¿se pueden diferenciar los síntomas?

C.A.: Desafortunadamente, no es posible ni para las personas ni para los mismos médicos poder diferenciar solamente con los síntomas, porque la mayoría de virus producen unos síntomas muy parecidos, como el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de garganta y la congestión nasal. Estos síntomas pueden llegar por varios virus, el llamado es a protegernos, pero adicionalmente si alguien los tiene es mejor aislarse para cuidar a los demás.

SEMANA: ¿Colombia está preparada para atender nuevamente un aumento de casos de covid-19?

C.A.: En Colombia, como país hemos aprendido, hemos ganado experiencia, tenemos un plan de vacunación que hay que seguir apoyando entre todos. El sistema hospitalario está preparado; sin embargo, siempre hay que estar atentos porque esta situación, como ya lo hemos vivido, es bastante dinámica.

SEMANA: Todavía hay quienes no creen en la vacuna o solo tienen una dosis. ¿Qué les dice?

C.A.: Es importante vacunarse por dos razones. La primera, porque nos protegemos a nosotros mismos, es la manera de subir los anticuerpos y lograr evitar esa capacidad de evasión que se logra con vacunas. Y, la segunda, porque cuando nos vacunamos también evitamos contagiar a los demás, es una política de buenos ciudadanos y de civismo porque estamos evitando que el virus se transmita.