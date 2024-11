Hasta que no se disponga de datos más fiables de los ensayos clínicos, la terapia con plasma no debe considerarse el nuevo estándar de atención para los pacientes de covid-19, dice una carta de la FDA.

¿Qué es la terapia de plasma?

Si los anticuerpos aislados y purificados del suero se inyectan en otro paciente con coronavirus, el paciente recibe una "inmunización pasiva". En el auténtico sentido de la palabra, no se trata de una vacuna, ya que los anticuerpos no fueron producidos por el propio cuerpo.

Pero la ventaja es clara: en el caso de una infección, el cuerpo no tiene que producir primero anticuerpos por sí mismo de manera laboriosa y lenta, sino que recibe directamente los anticuerpos adecuados que pueden combatir el patógeno inmediatamente . Sin embargo, la inmunización pasiva solo dura de unas pocas semanas o meses, por lo que no existe una inmunidad permanente contra el patógeno.

En EE.UU ya se emplea hace tiempo, pero con condiciones

Sin embargo, no solo se carece de plasma suficiente, sino que sobre todo no hay casi ningún éxito verificable que justifique el uso de esta compleja terapia. Esta es una de las razones por las que la FDA no ha aprobado completamente la terapia de plasma.