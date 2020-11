El poder del cine - prueba

Desde la década de 1970, los grupos guerrilleros hicieron presencia en el territorio, principalmente el EPL. En 1991, las FARC incursionaron en el territorio con el fin de hacerse con el control del mismo después de la desmovilización del EPL y el PRT. Si bien los grupos guerrilleros fueron autoridades de facto, la conflictividad social no cesó y, de hecho, se profundizaron y generalizaron los ejercicios de violencia contra las poblaciones de estos municipios.

En este contexto, la población civil quedó confinada, no podía salir, hablar y estuvo obligada al silencio, al miedo y al terror en medio de masacres y otras violaciones a los derechos humanos.

En la madrugada de un lunes de octubre de 2002, en El Carmen de Bolívar explotaron simultáneamente cuatro bombas. Como un mecanismo para vencer el miedo y para no perder la esperanza, en medio del silencio profundo de la desolación, un grupo de comunicadoras llenas de miedo, pero también de determinación, decidieron proyectar una película sobre un mantel blanco, en la pared del Colectivo de Comunicaciones Línea 21.

Esta experiencia deja al país una importante lección de persistencia y esperanza, pues, si bien la violencia causó pérdidas y generó sentimientos de miedo y desolación, su decisión fue comprometerse con la paz. Como lo resalta Soraya Bayuelo: “Yo decidí hacer la paz, y decidí que no me iba a ir del Carmen de Bolívar porque en adelante iba a trabajar desde la comunicación para decirle a los violentos que no se llevaran más niños ni jóvenes a la guerra”.