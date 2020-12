La Selección Colombia y su complejo camino a Qatar 2022

Antes de este encuentro fundamental no habrá tiempo de trabajo más allá de la concentración del equipo cuatro días antes del partido por lo que quien se ponga a cargo del equipo tiene que cumplir con dos condiciones claves que son conocer el formato de las eliminatorias y conocer a fondo los jugadores que pueden hacer parte de la escuadra.

Campeón con la selección Argentina de los juegos Panamericanos en 1995, la Copa Mundial sub 20 en 1995, 1997 y 2001, Sudamericano sub 20 en 1997 y 1999.

Once Caldas, Atlético Nacional, Selección Colombia, Real Valladolid, América de Cali, Atlético de Madrid, Selección de Ecuador, Millonarios, Selección de Costa Rica, Selección de Perú, Al - Hilal, Colón, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Selección de Trinidad y Tobago, Al Nassr, Once Caldas y Royal Pari.

Torneo finalización con Once Caldas en 2010.

Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Club Puebla, Atlético Nacional, São Paulo, Selección de México, Selección de Paraguay, Atlético Nacional

Sub 20 en el torneo Esperanzas de Toulon en Francia en 1999.

Sub 20 en el torneo Esperanzas de Toulon en Francia en 1999, consagrándose campeón.

Seleccionador de las sub 23 en los Olímpicos de Río 2016, llegó a semifinales.

Unos minutos después, la Federación Colombiana de Fútbol rompió su silencio y en otro pronunciamiento dijo que cualquier versión periodística referente al supuesto enfrentamiento entre jugadores de la selección no era verdad y que en el interior del equipo se “vive un ambiente de cordialidad, compañerismo y amistad”.

Los dos comunicados no solo coincidieron en desvirtuar y desmentir las informaciones que crecieron como un tsunami sobre lo que llaman los expertos “el rompimiento del camerino”. También lo hicieron en que ninguno mencionó a Carlos Queiroz, el entrenador nacido en Mozambique, hoy en el ojo del huracán tras la más penosa y triste presentación de la selección Colombia en la pasada fecha de las eliminatorias a Qatar, al caer como local ante Uruguay por 3 a 0 y perder vergonzosamente contra Ecuador 6 a 1 en Quito. Esta fue la segunda peor derrota de la historia del fútbol colombiano en eliminatorias. La primera fue en 1977, cuando la tricolor perdió su encuentro con Brasil 6-0 en el Maracaná camino al Mundial de Argentina 1978 y en esa ocasión no acudió a la cita orbital.

Dos semanas después se ha confirmado la destitución del técnico portugués, que no habría recibido la cifra inicial pero si llegó a un acuerdo con la Federación para facilitar su salida.

En la pasada fecha de eliminatorias nada funcionó para Colombia. No hay un plan B. Cuando Queiroz tiene que ajustar, los replanteamientos no dan resultados, han hecho ver mal a los jugadores y no logra una estructura equilibrada del equipo. Las constantes fueron las malas entregas, el desorden, la falta de cohesión y ninguna idea colectiva clara. Perder como se perdió es sinónimo de crisis para cualquier equipo con la calidad de jugadores de Colombia, máxime cuando en las primeras jornadas de la eliminatoria logró un contundente triunfo en Barranquilla ante Venezuela y sacó con casta y jerarquía un valioso empate en Santiago.