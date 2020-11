Providencia: el dolor bajo los escombros

Cuando las tejas de la casa familiar que les servía como refugio empezaron a volar, Rogino Livingston decidió que lo mejor era que todos salieran para el albergue que se había dispuesto en la comunidad, pero en el camino cambió de opinión y fueron hasta la iglesia. No habían pasado diez minutos cuando el templo se empezó a derrumbar. Desesperado, ordenó a gritos a todos que saltaran por las ventanas porque la puerta no abría. Lucharon contra el viento y llegaron al albergue. En la calle, el agua les llegaba casi hasta la cintura, sin embargo ayudó a mucha gente a entrar. Con todos a salvo, se devolvió a buscar una maleta de cosas personales. Esa fue la última vez que lo vieron con vida.

Al refugio de María Antonia llegó una familia vecina. Era la médica del hospital y su esposo, odontólogo, junto a una señora de edad y dos niñas, una de cinco años y otra alrededor de los 15, pidieron ayuda porque su casa no había soportado. Era nueva, de las pocas construidas en concreto en toda la isla. Venían de pasar varias horas resguardados en un armario, protegidos solo con un colchón que se echaron encima, hasta que hubo luz y se atrevieron a ir al hotel. La doctora había arreglado sus habitaciones para recibir a más gente que necesitara refugio. Pero a las 4:00 a.m. un ventarrón se llevó todo. Estaban empapados, muriendo de frío. Alguien preguntó por qué no estaba en el hospital y dijo “se voló a la 1 de la mañana, no se imaginan lo que está pasando”.