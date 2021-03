Semana Santa: la pandemia y la fe

A pesar de la nostalgia por no ver las calles atiborradas de visitantes es grande, en Pamplona, Norte de Santander, no han dejado que la Semana Santa pierda la esencia. La Hermandad de Jesús Nazareno, quienes cargan las figuras representativas que evocan el Triduo Pascual, son los que más han manifestado “una tristeza muy grande, como una agonía”, dice Serafín Maldonado Vera, presidente de la hermandad. Este año la tradicional procesión no se podrá hacer igual.

Las misas se celebrarán al aire libre en la enorme plazoleta del 20 de julio para garantizar la seguridad de los fieles frente a la pandemia. Son miles los que llegan llenos de devoción. Doña Eloisa Moriano, una tumaqueña de 80 años, cuenta que fue tanta la alegría de volver que aveces se escucha varias misas seguidas. “Tres meses me enfermé: ya no podía bajar las escaleras. Me sentía mal, triste, desamparada, de todo. Desde que me enteré que iban a abrir la iglesia sentí alegría de volver aquí, donde Papá Dios, a rezarle y pedirle por todo”.