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Galería: estas son las fotografías que le dieron la vuelta al mundo durante esta semana
El lado oscuro de la Luna, captado por Artemis II, es una de las postales más impactantes de estos días.
10 de abril de 2026, 6:00 p. m.
La llegada de Artemis II a la órbita lunar, después de 50 años, es uno de los momentos que han marcado la agenda noticiosa de la segunda semana de abril y que deja postales inolvidables.
Las protestas en Venezuela, la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el torneo de golf de Augusta son otros de los eventos que marcaron la tendencia mundial.
SEMANA presenta las imágenes más impactantes de estos días.