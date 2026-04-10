Galería: estas son las fotografías que le dieron la vuelta al mundo durante esta semana

La llegada de Artemis II a la órbita lunar, después de 50 años, es uno de los momentos que han marcado la agenda noticiosa de la segunda semana de abril y que deja postales inolvidables.

Las protestas en Venezuela, la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el torneo de golf de Augusta son otros de los eventos que marcaron la tendencia mundial.

SEMANA presenta las imágenes más impactantes de estos días.

Galeria fotos de la semana

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