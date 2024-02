Minería y futuro energético: oportunidades y desafíos para Colombia

Para Córdoba es fundamental que la pequeña minería, representada por la asociación de mineros artesanales y tradicionales, pueda tener mayor control sobre su territorio, “lo que se traduce en un mayor control sobre la productividad”. Entretanto, Juvenal Díaz, gobernador de Santander, considera que se debe seguir teniendo minería tradicional y formalizada, porque se necesita. “La minería no es solo el oro, el cobre, el níquel, es mucho más, por eso decimos sí a la minería, pero con tres líneas rojas: no a la minería en el páramo de Santurbán, no a la extracción ilícita de yacimientos mineros y no a los grupos armados manejando la minería”.