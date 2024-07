Josefa Acevedo de Gómez

Nació en Bogotá, el 23 de enero de 1803, en el hogar de José Acevedo y Gómez y doña Catalina Tejada. Y murió el 19 de enero de 1861, en Pasca, Cundinamarca. Fue una de las pocas mujeres de su tiempo que cultivó y publicó sus escritos, fortuna que no tuvieron la mayoría de sus congéneres a las cuales a duras penas se les enseñaba a leer y escribir, la doctrina cristiana, los bordados y tejidos, y algo de culinaria. Es muy probable que su cultura literaria le hubiese sido inculcada por su propio padre, a quien llamaban 'El Tribuno del Pueblo', por sus cualidades oratorias. Desde muy joven comenzó a escribir y por ello su producción literaria fue muy abundante y variada. En abril de 1822 contrajo matrimonio con Diego Fernando Gómez, de quien tuvo dos hijas: Amalia y Rosa. Por el año de 1844 viajó por Europa, en donde pudo enriquecer su cultura literaria, adquiriendo libros que era imposible conseguir en la atrasada Bogotá. Entre sus principales escritos figuran: 1-Las biografías de Don José Acevedo y Gómez (su padre); la del general José Acevedo Tejada ( su hermano), la del doctor Diego Fernando Gómez (su esposo); la de Luis Vargas Tejada, (su pariente) y la de Vicente Azuero. 2-Las comedias: La coqueta burlada, mal de novios y En busca de almas. 3-Las narraciones costumbristas como las del pueblo Tibacuy, en el cantón de Fusagasuga, tituladas: Mis recuerdos de Tibacuy, y El amor conyugal, que fueron reproducidos en el tomo de Varias Cuentistas Colombianas, de la Biblioteca Aldeana de Colombia (tomo11), a pesar de que dichos escritos no son 'cuentos' propiamente dichos, puesto que se basan en sucesos reales, presenciados por la autora. 4-Los temas didácticos: Economía doméstica. 5-Temas históricos: Recuerdos nacionales, la obra póstuma titulada Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, que fue publicada por la imprenta El Mosaico, Bogotá, 1861, y consta de ocho cuadros, en los que se reeditaron algunos de sus escritos como la biografía de su padre, los recuerdos de Tibacuy, etc... 6-Temas moralistas y religiosos como Ensayo sobre los deberes de los casados, Deberes de la mujer casada y La caridad cristiana. 7-Los temas políticos: Economía política y Catecismo republicano. 8-Poesías: ¿Qué será esto , lleva la fecha de 1848 y fue reeditado en la Biblioteca Aldeana de Colombia, (1936, t. 89) junto con Epigrama, El pasatiempo de los amantes y Santa Helena. 9-Y un curioso librito titulado Oráculo de las flores y de las frutas. *Historiadora