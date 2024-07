Los posgrados del siglo XXI

Fue en 1992, después de la cumbre ecológica que se celebró en Rio de Janeiro, Brasil, que el mundo despertó a la fiebre ambientalista en favor de la preservación de la fauna y la flora alrededor del mundo. Abogados, ingenieros, economistas y profesionales de diferentes disciplinas se dedicaron a estudiar desde cada una de sus especialidades el tema ambiental que hoy por hoy sigue siendo punto importante en las agendas de grandes y pequeños países. Del mismo modo, en los últimos 20 años, el mundo también ha visto el ascenso de una carrera tecnológica cuyo último invento es esa telaraña de nadie conocida como Internet, un lugar que no se puede pisar pero que todas las personas del planeta visitan diariamente. La dimensión del fenómeno ha sido tal que todos los sectores de la vida moderna tienen alguna relación con él y los profesionales de diferentes disciplinas también están en línea preparándose para los retos y los negocios del futuro en áreas como la multimedia, la informática y las telecomunicaciones. Estos dos ejemplos sirven para ilustrar la llegada de nuevas especialidades a las universidades e instituciones de educación superior, que hoy ofrecen posgrados en campos que hasta hace algunos años eran inimaginables, como la cibernética, la genética y la ingeniería biomédica. En Colombia, y más concretamente en Bogotá, también hay otro ejemplo para mostrar: la revolución urbana que inició Mockus y que materializó Peñalosa. Cuando los bogotanos se dieron cuenta del potencial de ciudad que tenían aquellos temas, como la planeación y la sostenibilidad que se estudiaban en universidades de Francia y Estados Unidos, comenzaron a interesar a nuevos profesionales colombianos, que empezaron a preguntarse, ¿y cómo se hace una ciudad a escala humana? Las universidades colombianas también empezaron a responder a esa pregunta ofreciendo programas afines.



Por consiguiente, en temas como planeación urbana, el medio ambiente y todas las disciplinas relacionadas con tecnología y telecomunicaciones, la oferta de posgrados sigue creciendo. Y el país necesita más y mejores especialistas en áreas y programas no tradicionales. Para la muestra está el programa en ingeniería digital, arte y diseño tridimensional que acaba de abrir la Universidad Militar Nueva Granada. Aunque todavía está enfocado únicamente a estudiantes de pregrado se espera que pronto pueda ofrecer educación en este campo a futuros profesionales. Con este tipo de programas el país se va poniendo a tono con disciplinas como el diseño y la producción de material interactivo tridimensional, realidad virtual y el desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con el arte digital, diseño y animación bi y tridimensional para el cine, la televisión y la creación de juegos interactivos.



¿Qué otros programas innovadores se están ofreciendo en Colombia? Vale mencionar los avances que se han venido dando en áreas como la robótica. La Universidad del Norte ofrece una especialización en producción automática y robótica que básicamente “quiere formar profesionales con visión tecnológica y creatividad dentro de sus empresas”, dice Carlos Paternina, coordinador del programa. Igualmente significativos han sido los avances que se están dando en el campo de las ciencias biomédicas. Según Juan Carlos Briceño, coordinador de la maestría en ingeniería biomédica de las universidades del Rosario y de Los Andes, “en Colombia hacen falta investigadores en diferentes disciplinas y especialmente en ésta. Nuestro propósito ha sido el de sintonizar al país con un área que tiene y tendrá gran desarrollo porque involucra a expertos de la medicina, la ingeniería y la biología en el propósito de salvar vidas a través de la tecnología y la ciencia médica”.



Como se ve, cada día hay más profesionales colombianos abriéndose a otras alternativas a la hora de pensar en posgrados. Atrás han quedado los tiempos en que las carreras tradicionales, como derecho, medicina, economía y administración, concentraban toda la demanda académica. La oferta es amplia y se ha ido enfocando, salvo con algunas variaciones, en los mismos programas de posgrado que dictan las grandes universidades de Estados Unidos o Europa. Hoy está el futuro de por medio.







Ciencias que salvan vidas

Hace varios años ya que se inventaron el corazón artificial y el equipo de diálisis que hace las veces de riñón. Pero es hasta ahora que la ingeniería biomédica, la ciencia encargada de estos inventos que salvan vidas, está ganando terreno en el país. Precisamente la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario se unieron para crear la primera maestría en ciencias biomédicas, que desarrolla líneas de investigación en áreas como genética y bioquímica, ingeniería biomédica, microbiología y parasitología. La importancia de esta disciplina es crucial para un país en el que diariamente se sabe de personas desmembradas o que mueren desangradas en poblaciones apartadas como consecuencia de la guerra. En Colombia ya hay un grupo de investigadores dedicados a temas como la biomecánica y la rehabilitación (precisamente para casos en los que hay que reemplazar extremidades del cuerpo), dinámica cardiovascular, hemosustitutos (compuestos que reemplazan temporalmente la sangre mientras se traslada a una persona a un centro asistencial), ingeniería de tejidos, neurociencias y oftalmoingeniería, entre otros.

Hacer y pensar ciudades

Uno de los grandes retos que tiene Colombia en sus ciudades es la planeación urbana. ¿Qué significa? Hacer ciudades más aptas para la vida de las personas. Significa pensar en cómo debe crecer una ciudad, qué debe atender para suplir las necesidades de saneamiento y medio ambiente, qué debe hacer frente a problemáticas sociales que afectan su calidad de vida y la de sus habitantes. Para lograr estos cometidos la maestría en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia se apoya en estudios que buscan recopilar, con el máximo rigor técnico, la opinión de los habitantes de Bogotá sobre las actitudes y aptitudes de las autoridades frente a sus puntos críticos e igualmente cuestionan todos los procesos de toma de decisiones. Según su director académico, Ulises Rinaudo Ramos, “nuestra maestría quiere formar profesionales sensibilizados frente a los problemas sociales y ambientales de las ciudades y potenciar sus habilidades para seleccionar, aplicar y diseñar los modelos de análisis más apropiados y los métodos de decisión más adecuados. Con esto lograrán optimizar soluciones a los problemas propios de la gestión urbana en función del bienestar de miles de colombianos”.

Robótica en la Costa AtlánticaHoy en día los mercados se caracterizan por una amplia diversificación de los productos con el fin de adaptarse a las necesidades de los clientes y a la competencia en una economía globalizada. Las nuevas tecnologías, como la microelectrónica, la automatización, los nuevos materiales y la informática, entre otras, involucradas al proceso productivo, posibilitan nuevas soluciones. Para esto la Universidad del Norte creó su especialización en producción automática y robótica, que tiene como principales objetivos la formación de profesionales de la ingeniería en las áreas de producción automática y robótica; iniciar en la región Caribe una dinámica alrededor de los nuevos esquemas de producción y ofrecer un programa que sirva como base para la generación de proyectos de investigación y desarrollo dentro de las empresas. Su público objetivo son los ingenieros electrónicos, eléctricos, industriales, mecánicos, de sistemas y todos aquellos profesionales cuya actividad principal esté relacionada directamente con diseño, selección o utilización de sistemas de manufactura.

¿A dónde conduce la globalización?

La geopolítica ha recuperado un espacio académico y político importante y, a su vez, el fenómeno de la globalización se ha convertido en una de las expresiones más complejas y polémicas del siglo XX y comienzos del XXI. ¿Qué hay detrás de ese afán integracionista que derrumba fronteras y unifica sistemas de gobiernos y modelos económicos? ¿Cómo se piensan las relaciones entre los Estados en un contexto de guerra antiterrorista y antidrogas? A estas preguntas, amplias y controversiales, apunta el diplomado en geopolítica contemporánea y globalización que dicta la Universidad Militar Nueva Granada. Los objetivos del programa son, básicamente, proporcionar a los participantes algunos elementos fundamentales para el estudio de la geopolítica contemporánea como una disciplina dinámica que incide en las grandes decisiones de los Estados; facilitar la formación de un concepto personal en lo referente a las diferentes teorías y escuelas sobre geopolítica; relacionar las decisiones estatales, los hechos y acontecimientos en diferentes regiones del mundo, analizando sus causas y repercusiones a nivel global y nacional y, en particular, a nivel militar; finalmente, repensar los objetivos de la geografía y la historia contemporánea y de las demás ciencias sociales con el fin de adquirir una visión de conjunto y unas herramientas analíticas que permitan al interesado ubicarse correctamente en los principales acontecimientos históricos. Un diplomado para ver el mundo y el país con otros ojos.

El terrorismo, un flagelo mundial

Hasta hace poco el tema parecía reducido a los expertos en balística, los asesores de seguridad, los escoltas o el personal de la Fuerza Pública encargado de velar por la seguridad ciudadana. Pero en el nuevo contexto internacional, que incluye al terrorismo como una de las grandes amenazas a la estabilidad mundial, ha surgido la necesidad de crear programas académicos que le den un tratamiento especializado a cada una de sus características. Con este marco de fondo la Universidad Militar Nueva Granada creó su diplomado en prevención y manejo del terrorismo, sabotaje y atentados, dirigido a todo tipo de profesionales o expertos cuya actividad se vea amenazada por las actividades delincuenciales. Durante el programa los estudiantes encuentran varias áreas temáticas, como terrorismo (fines, modalidades, terrorismo telefónico, electrónico, biológico y químico), sabotaje informático y empresarial y seguridad ciudadana, entre otras.

Informes:http:// www.umng.edu.co/html/dipterro.htm