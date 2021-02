S.O.S.: El penoso abandono que sufren los salvavidas de Cartagena

“En todo este tiempo nos han incumplido: nos dijeron que para el 12 de este mes (enero) habría contratación y no ha habido hasta la fecha. Tenemos 21 años de ser salvavidas y no han creado ni siquiera la planta provisional, juegan con nosotros y estamos desesperados” , se escucha decir a uno de los salvavidas en un video filtrado a las redes sociales.

“Aquí como podemos firmar una contratación por dos meses, por tres meses, o por cuatro meses, no es algo permanente. Y es algo que muchas veces nos baja la moral porque nosotros venimos con todo el entusiasmo, con todas las ganas, pero también nos acordamos acá en las playas que cuando lleguemos a casa muchas veces no vamos a encontrar nada de comer”.

Una virtud deportiva, sin duda, pero una desventaja logística: llegar a su trabajo todos los días es una travesía. “(Yo) me levanto a las 4 de la mañana, organizo lo que tenga que organizar en la casa, hago el desayuno, después me pongo a leer la palabra, riego mis maticas, me regreso hasta donde están las lanchas, que son las que nos trasladan hasta el hospital de Bocagrande; después me vengo caminando a las playas del “Boni. Aquí tenemos que estar prestando el servicio a las 7 de la mañana, y salimos a las 5 de la tarde ”.