¿Está preparado el sistema laboral para el covid-19?

Fondos privados no cobrarán comisión por retirar cesantías por licencia no remunerada

Contexto: Fondos privados no cobrarán comisión por retirar cesantías por licencia no remunerada

Coronavirus: su empleador no puede obligarlo a tomar una licencia no remunerada

Contexto: Coronavirus: su empleador no puede obligarlo a tomar una licencia no remunerada

Paralelamente, en Bélgica se estableció el pago del sistema de seguridad social de 70% del salario en periodos de crisis, al tiempo que en Suecia el gobierno pagará 90% de los salarios de los trabajadores con coronavirus.

En Colombia la situación es muy distinta por la estructura de su sistema de intervención laboral para periodos de crisis económica. Este carece de esquemas de protección efectivos bajo los principios de estabilidad y continuidad del ingreso que constituyen la base del esquema de respuestas sociales frente a los períodos de contracción económica.

El sistema laboral colombiano incorpora en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo, la denominada fuerza mayor o caso fortuito que comprende la ocurrencia de hechos: (I) irresistibles, (II) imprevisibles, (III) inimputables al deudor (empleador) y (IV) que comporten la imposibilidad de cumplir con la prestación debida (salarios), que determina el no pago de salarios durante el período de suspensión del contrato.

No obstante, la adopción de esa fórmula para suspender contratos de trabajo en el periodo de emergencia actual, no resulta aplicable por las siguientes razones: (I) la fuerza mayor o el caso fortuito son figuras civiles de protección del deudor cuya aplicación debe ser previamente tamizada por el principio protector bajo el cual se inspira el ordenamiento laboral a favor del acreedor (trabajador), (II) no existe irresistibilidad que imponga la suspensión del contrato de trabajo dada la existencia de alternativas reconocidas por el Ministerio del Trabajo para la garantía de continuidad del ingreso (teletrabajo, trabajo a domicilio, jornadas flexible, etc.) y (III) de cualquier forma la suspensión del contrato de trabajo debe ser autorizada por el Ministerio del Trabajo so pena de pagar los salarios de este periodo sin la prestación del servicio.

Aunado a lo anterior, la promoción del teletrabajo como figura central de las alternativas para mantener la continuidad de los contratos laborales se contrapone con las cifras macroeconómicas que indican que 76,1% de los trabajadores informales no tienen condiciones para teletrabajar al tiempo que 52,3% de los trabajadores formales no cuentan con condiciones para adoptar esta modalidad.

De cualquier forma, resulta necesario precisar que el teletrabajo como modalidad de trabajo acordada voluntariamente entre empleador y el trabajador supone: (I) equidad en las escalas de remuneración respecto de los trabajadores que laboran en la sede de la empresa, (II) inclusión del teletrabajador en los programas de salud ocupacional y (III) reconocimiento del “auxilio de conexión” por el cual el empleador debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.