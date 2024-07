Cibercriminales hacen fortuna con la Boda Real

Desde el pasado mes de Noviembre, cuando la pareja anunció su boda ante los medios, empezó a circular un e-mail sobre la historia del famoso anillo de compromiso que portó alguna vez en su anular izquierdo Lady Diana Spencer. Tal como se reveló en el pasado mes de febrero, el e-mail era un spam que aún sigue circulando libremente por el ciberespacio.



Un portal que vende con descuento la moneda conmemorativa de la Boda Real resultó ser una página fraudulenta donde muchos cibernautas quedaron expuestos ante los piratas de la red.



Otras páginas donde se vendían objetos conmemorativos, como mugs o camisetas, eran spam, y la información financiera de los compradores quedaba en los registros de las bandas criminales. Éstas operan, según lo indica su dirección IP, desde el Reino Unido.



Sin embargo, el vestido que la novia lucirá en próximas horas es el que más curiosidad ha despertado en el público alrededor del mundo. Los cibercriminales, consientes de ello, decidieron publicar páginas donde aseguraban mostrarle a los cibernautas, por primera vez, el tan anhelado vestido de Kate.



Finanzas Personales elaboró un listado de las páginas y mensajes que el antivirus Symatec calificó como Spam. Si recibe en su correo electrónico mensajes provenientes de las direcciones descritas a continuación, tenga mucho cuidado: usted podría ser la próxima víctima de los cibercriminales "reales".



From: Sovenir <souvenir@yahveh.permissionalert.com>

From: Sovenir souvenir@ardent.informationfoot.com

From: "Timeless Royal Ring" <royalring@yinstenarm.com>

From: "British Heirloom Ring" <royalring@yinstenarm.com>

Subject: Get a limited-edition royal wedding mug now

Subject: Get A Limited Edition Royal Wedding T-Shirt Now

Subject: Share in the most anticipated wedding of the century

Subject: A Beautiful Simulated Sapphire Ring