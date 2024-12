L.C.V.: Estados Unidos ya superó a Italia en el número de casos. ¿En Colombia estamos actuando más rápido que el país del norte?

F.L.: Sí, y también con un mejor nivel de coordinación del Gobierno central en esta primera fase de mitigación de la epidemia. En contraste, en Estados Unidos solo algunos alcaldes y gobernadores de estados han mostrado ese liderazgo y actuaron; pero en algunos casos ha sido tarde, y esto seguramente será insuficiente para evitar picos de enfermedad, como ya se aprecia en Nueva York.

L.C.V.: ¿Esto hasta cuándo puede durar?

F.L.: Basados en experiencia histórica de brotes de enfermedades respiratorias así como la dinámica en el epicentro inicial en Wuhan, lo que se cree es que, una vez un virus nuevo logra transmisión sostenida en una comunidad, la primera ola de infección es de dos a tres meses. Pero muchos pensamos que este virus, como también lo hizo el H1N1 en 2009, pasará de ser un visitante temporal pandémico a ser residente, es decir, endémico, en todo el mundo y con un componente estacional.

L.C.V.: ¿Hay salida definitiva al coronavirus? ¿Se pueden esquivar de alguna forma sus consecuencias?

F.L.: Sí. La humanidad ha sobrevivido a muchos virus y este no va a ser la excepción, aunque no será fácil ni rápido. Estamos en el minuto cinco de un partido contra un rival que no conocemos bien, pero al que hay que tenerle respeto porque ya ha mostrado que comienza fuerte y puede hacer daño si no se está bien preparado y se sigue la estrategia adecuada. Ahora mismo, todos los colombianos somos parte del equipo y tenemos que defendernos bien como conjunto.