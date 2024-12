Con esta actividad usted va a lograr trabajar dos cosas importantes para su salud mental y su tranquilidad, por un lado le estamos hablando de la lectura y por el otro lado del buen manejo de sus finanzas. La tarea en ambos casos es ejercitar el cerebro para que este mantenga hábitos y retos constantes.

Una clave importante para el bolsillo ¿Cómo pueden trabajar juntas las parejas en sus finanzas?

Y no es que sea difícil, para ambas actividades, solo se requiere de iniciativa para sentarse un par de minutos u horas para organizarse y comenzar, después de que lo tome como un hábito no podrá dejarlo de hacer, se le convertirá entonces en una necesidad. Además cuando encuentra el gusto en la lectura va a darse cuenta que el tiempo simplemente se esfuma sin ser consciente de ello, lo mismo pasa con la administración de su dinero, cuando menos lo espere usted ya tendrá equilibrado su presente y organizado su futuro.

Cuando usted lee se educa, se relaja, se vuelve mejor persona, aprende sobre lo desconocido y respeta la posición de los demás. De hecho, la situación económica de muchas personas radica en la falta de educación desde las edades tempranas, porque no entendemos los conceptos básicos de las finanzas, porque no sabemos nada sobre inversiones y porque incluso nos perdemos en trámites o procesos con entidades financieras.

Sentimos que nos confunden y que no nos dan la información apropiada cuando tenemos dudas, no entendemos algunas palabras técnicas y culpamos a los asesores o a las entidades. Sin embargo, y aunque también es labor de ellos educar a los ciudadanos, debemos poner de nuestra parte para lograr comprender qué nos descuentan, por qué y cómo podemos hacer para no perder dinero ni hacer malos negocios, finalmente nuestra ignorancia en el tema no nos va salvar de intereses, sanciones por mora, embargos o quiebras.

Cuando no encuentra ningua salida: Una solución para salir de deudas

Entonces para que usted sea más listo y vaya un paso más adelante de los sucesos financieros le recomendamos estos libros:

1. Ajuste de cuentas: Cómo controlar con éxito tu economía familiar