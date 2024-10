Dólar hoy en casas de cambio en Colombia: así cotiza la divisa este martes, 1 de octubre

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 1 de octubre

Este martes, 1 de octubre, las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.810 y los están vendiendo a un precio de $ 3.940 en promedio. Estos precios de referencia son calculados por el portal dólarhoy.co de manera no oficial y pueden variar dependiendo del tiempo, ciudad o barrio en el que se encuentre el establecimiento.