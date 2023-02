Ingreso Mínimo Garantizado: ¿qué hacer si no ha recibido el pago de enero?

La Alcaldía de Bogotá estableció el programa Ingreso Mínimo Garantizado, que consiste en entregar ayudas en dinero a los hogares pobres y vulnerables de la ciudad a través de transferencias monetarias.

Según el Gobierno distrital, este subsidio contribuye con el aumento de ingresos de las familias y la disminución de la pobreza en la capital.

Este año ya comenzó el giro de los recursos, por lo que los beneficiarios pueden acudir a los mecanismos previstos, para reclamarlos, de acuerdo con los montos que están establecidos dependiendo de la condición económica, con lo cual entre mayor sea la necesidad, más alto es el subsidio.

Teniendo en cuenta eso, la administración recordó que el valor máximo del subsidio es de $ 740.000 y el mínimo es de $ 60.000.

La Secretaría Distrital de Integración Social señaló que el 78 % de las transferencias corresponden a mujeres priorizadas.

La entidad recordó que las personas que reciben este beneficio deben estar registrados en las categorías A y B del Sisbén, por lo que invitó a los ciudadanos a consultar la página web dispuesta para este efecto: https://bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index.

Una vez se ingresa a la página, el interesado debe llenar los espacios señalados en los que se deben escribir, el primer nombre, el primer apellido, el número del documento de identidad, la fecha de expedición del documento y dar clic en el espacio de reCAPTCHA (No soy un robot) y luego a consultar.

Terminado ese proceso, la página arroja un resultado diciendo con el nombre de la persona, identificado(a) con documento (número de cédula), NO / SI cuenta con información de pagos de programas de Ingreso Mínimo Garantizado.

Aunque ya se inició el pago del subsidio, es posible que muchas personas no lo hayan recibido, por lo que en el mismo enlace se puede consultar la información de los pagos.

Se debe cumplir el mismo procedimiento de ingreso de datos personales y en la parte de abajo hay una caja en la que se lee: Pagos por IMG. Se debe dar clic en este lugar y revisar la información correspondientes.

Aparece un listado con un historial de las entregas monetarias que se han adelantado y el ciclo al que corresponde. De la misma parece está registrada la entidad financiera a la que se hizo la transferencia y el nombre de la persona que lo reclamó.

Si la persona no ha recibido este recurso, la Secretaría Distrital de Integración Social estableció varios puntos en los que se puede hacer la consulta respectiva y recomendó evitar intermediarios para evitar estafas.

Se puede ir directamente a las sedes de las 16 subdirecciones locales, así como a estos lugares:

- Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía: carrera 7# 32-12 – Local 101, ciudadela San Martín.

- Radicación correspondencia: carrera 7# 32- 12 – Local 103, ciudadela San Martín.

- O consultar a través del buzón de sugerencias y otros canales telefónicos.

“¿Si no he retirado las transferencias, las pierde? No las pierde. Las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa”, recordó la entidad.

Añadió que “solamente retornan a la Secretaría Distrital de Hacienda las transferencias que generen rechazo por parte de la entidad financiera y los giros”.

Desde enero de 2023, los requisitos para ser beneficiario son:

- Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá. Puede realizar su consulta en https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx

- Estar clasificados en los grupos A o B del Sisbén IV.

- Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

Si una persona necesita realizar una actualización de datos (cambio de número de celular y entidad financiera) o reportar alguna novedad (retiro del programa o reporte de fallecimiento de alguno de los integrantes del hogar), puede hacer una petición mediante el enlace de radicación virtual de la Secretaría Distrital de Planeación, que se encuentra en la página web www.sdp.gov.co, en la sección “Enlaces de Interés” y posteriormente, en la opción Radicación virtual.

“También puede ingresar directamente al enlace: http://sipawebfile.sdp.gov.co/webfile/ Para hacer uso de este canal, realice su registro y escriba los caracteres de verificación”, señaló.

Igualmente, podrá realizar el seguimiento de la respuesta, a través del botón “Estado del Trámite”, solo debe digitar el número de radicado inicial y los caracteres de seguridad.

