Abren convocatoria laboral en el sector salud en Soacha

Yessica Pérez

19 de agosto de 2025, 2:40 p. m.
Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Conozca las vacantes que hay en Soacha en el sector salud | Foto: Getty Images

¿Es profesional en el sector salud y se encuentra buscando trabajo en Soacha? Esta podría ser su oportunidad, pues Grupo Zentria, una red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos, abrió varios cupos laborales.

Grupo Zentria se define como una red con una mirada integral hacia el bienestar para gestionar de forma eficiente y preventiva la calidad de vida de los colombianos. Conectando todas las etapas de la vida del paciente para brindar un modelo de atención integral y cercano.

¿Cómo aplicar?

A continuación, encontrará algunas de las ofertas disponibles. Tenga en cuenta que al final de cada vacante podrá encontrar el enlace de postulación.

Si no se encuentra registrado en la plataforma de Magneto Empleos, podrá realizar este proceso en tan solo un par de minutos. Este es gratis y con un único registro podrá postular a más de 110.000 oportunidades laborales en todo el país.

Además, si desea explorar la oferta completa, lo invitamos a visitar Semana Empleos para descubrir todas las vacantes que esperan por usted.

Camillero (a)

Salario a convenir

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un (1) año como camillero/a.
  • Formación académica: bachiller, con curso de camillero y primeros auxilios actualizado.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $ 1.425.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de medicina hospitalización

Salario: $ 5.245.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un año en el ejercicio de la profesión en servicio de hospitalización
  • Formación académica: profesional en medicina, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100, póliza de responsabilidad civil.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $5.245.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de instrumentación quirúrgica

Salario: $ 3.169.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un año en el ejercicio de la profesional.
  • Formación académica: profesional en Instrumentación Quirúrgica, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $3.169.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de enfermería de hospitalización

Salario: $ 3.388.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un año en el servicio de hospitalización.
  • Formación académica: profesional de Enfermería, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $3.388.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería gastroenterología

Salario: $ 1.625.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un año en el servicio de consulta externa en gastroenterología.
  • Formación académica: técnico en auxiliar de Enfermería, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos complementarios vigentes de acuerdo a resolución 3100.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $1.625.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de referencia y contra referencia

Salario: $ 1.681.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínima de un (1) año en el servicio de referencia y contra referencia.
  • Formación académica: técnico en auxiliar de Enfermería.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: rotativos.
  • Lugar de trabajo: Soacha.
  • Salario: $1.681.000 + prestaciones + recargos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico (a) auditor(a) cuentas médicas

Salario: $ 7.600.000

Requisitos

  • Tiempo de experiencia: mínimo 1 año en auditoría de cuentas médicas.
  • Formación académica: profesional en medicina + especialización en Gerencia de Servicios de Salud, administración de Servicios de Salud y/o Auditoria en Salud.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: a término fijo directamente con la compañía.
  • Horarios: administrativo.
  • Lugar de trabajo: Soacha – Ciudad Verde.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Si desea explorar otras ofertas laborales, haga clic acá para conocer todo lo que Semana Empleos tiene disponible para usted. Recuerde que aplicar a estos procesos es gratuito.

