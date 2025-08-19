Empleo
Abren convocatoria laboral en el sector salud en Soacha
¡Aplique ya!
¿Es profesional en el sector salud y se encuentra buscando trabajo en Soacha? Esta podría ser su oportunidad, pues Grupo Zentria, una red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos, abrió varios cupos laborales.
Grupo Zentria se define como una red con una mirada integral hacia el bienestar para gestionar de forma eficiente y preventiva la calidad de vida de los colombianos. Conectando todas las etapas de la vida del paciente para brindar un modelo de atención integral y cercano.
¿Cómo aplicar?
A continuación, encontrará algunas de las ofertas disponibles. Tenga en cuenta que al final de cada vacante podrá encontrar el enlace de postulación.
Camillero (a)
Salario a convenir
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un (1) año como camillero/a.
- Formación académica: bachiller, con curso de camillero y primeros auxilios actualizado.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $ 1.425.000 + prestaciones + recargos.
Profesional de medicina hospitalización
Salario: $ 5.245.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un año en el ejercicio de la profesión en servicio de hospitalización
- Formación académica: profesional en medicina, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100, póliza de responsabilidad civil.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $5.245.000 + prestaciones + recargos.
Profesional de instrumentación quirúrgica
Salario: $ 3.169.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un año en el ejercicio de la profesional.
- Formación académica: profesional en Instrumentación Quirúrgica, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $3.169.000 + prestaciones + recargos.
Profesional de enfermería de hospitalización
Salario: $ 3.388.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un año en el servicio de hospitalización.
- Formación académica: profesional de Enfermería, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos normativos 3100.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos 12 horas, día y noche.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $3.388.000 + prestaciones + recargos.
Auxiliar de enfermería gastroenterología
Salario: $ 1.625.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un año en el servicio de consulta externa en gastroenterología.
- Formación académica: técnico en auxiliar de Enfermería, con RETHUS, tarjeta profesional y cursos complementarios vigentes de acuerdo a resolución 3100.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $1.625.000 + prestaciones + recargos.
Auxiliar de referencia y contra referencia
Salario: $ 1.681.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínima de un (1) año en el servicio de referencia y contra referencia.
- Formación académica: técnico en auxiliar de Enfermería.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: fijo directamente con la compañía.
- Horarios: rotativos.
- Lugar de trabajo: Soacha.
- Salario: $1.681.000 + prestaciones + recargos.
Médico (a) auditor(a) cuentas médicas
Salario: $ 7.600.000
Requisitos
- Tiempo de experiencia: mínimo 1 año en auditoría de cuentas médicas.
- Formación académica: profesional en medicina + especialización en Gerencia de Servicios de Salud, administración de Servicios de Salud y/o Auditoria en Salud.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: a término fijo directamente con la compañía.
- Horarios: administrativo.
- Lugar de trabajo: Soacha – Ciudad Verde.
