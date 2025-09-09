Arrancó la temporada de contrataciones: así puede conseguir trabajo ya

La temporada de fin de año y fechas especiales han traído consigo un aumento en la oferta laboral en diferentes regiones del país.

Empresas nacionales consolidadas en el mercado retail, tecnología talento para reforzar sus equipos durante los próximos meses.

Las vacantes disponibles ofrecen estabilidad, formación y la posibilidad de aportar al crecimiento de compañías que priorizan el bienestar de sus colaboradores y sus familias.

A continuación, se presentan algunas de las ofertas más destacadas. Al final de cada vacante encontrará el enlace de postulación, que es 100 % virtual y gratuito.

Cajero asesor de servicio - temporada fin de año Rionegro

Salario a convenir

Se trata de una empresa orgullosamente colombiana que busca construir país. Es una compañía que tiene como prioridad el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.

En Alkomprar se encuentra en búsqueda de personal técnico en áreas administrativas, contables, entre otras, con experiencia en manejo de caja, medios de pago, servicio al cliente y sistemas de facturación.

Tipo de contrato: obra o labor (inicia en octubre de 2025 y finaliza en enero de 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: básico $ 2.024.000

Cajero asesor de servicio - temporada fin de año Medellín

Salario a convenir

Se trata de una empresa orgullosamente colombiana que busca construir país. Es una compañía que tiene como prioridad el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.

En Alkomprar se encuentra en búsqueda de personal técnico en áreas administrativas, contables, entre otras, con experiencia en manejo de caja, medios de pago, servicio al cliente y sistemas de facturación.

Tipo de contrato: obra o labor (inicia en octubre de 2025 y finaliza en enero de 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: básico $ 2.024.000

Coordinador / cajero temporada - norte Bogotá

Se ofrece un ambiente laboral dinámico para desarrollar habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

•Supervisar el funcionamiento general.

• Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

• Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

• Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

• Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

• 3 meses de experiencia como cajero.

• Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

• Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Auxiliar de bodega temporada zona norte Bogotá

Salario a convenirAlkosto-Ktronix, un retail 100% colombiano, está en búsqueda de personas comprometidas, ágiles y con disposición para aportar al buen funcionamiento de la operación durante la temporada comercial.

Misión: recibir, organizar y trasladar la mercancía que llega al muelle hasta el punto de venta, asegurando el orden, cumplimiento de procesos y manteniendo siempre los estándares de calidad.

Requisitos:

• Ser bachiller.

• Tener mínimo 6 meses de experiencia en labores operativas o de bodega.

• Buena actitud, responsabilidad y disposición para trabajo en equipo.

Condiciones:

• Contrato por temporal.

• Horarios rotativos de 8 horas: mañana, tarde o noche.

• Trabajo de domingo a domingo con un día de descanso a la semana.

• Ambiente laboral positivo y oportunidad de ser parte de una marca líder en Colombia.

Vendedora - Temporada Menga Cali

Salario: $ 1.651.000

En Avemaría se busca una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, para acompañar la temporada de Amor y Amistad. Se requiere una persona con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante del punto de venta.

Fechas: 4/09/2025 al 22/09/2025.

Se ofrece contrato fijo con todas las prestaciones sociales, auxilio de transporte, pago de horas extras y un ambiente de trabajo cercano.

Responsabilidades principales:

• Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

• Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

• Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

• Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

• Excelente presentación personal y gusto por la moda.

• Bachillerato completo.

Asesor comercial NIHLO - Temporada fin de año Medellín

Salario a convenir

Nihlo se encuentra en búsqueda de personal técnico en áreas comerciales, administrativas, entre otras, con experiencia en ventas, preferiblemente de productos relacionados con el cuidado de la piel, del cabello o personal en general.

Se trata de una compañía colombiana que da prioridad al bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.

Tipo de contrato: obra o labor (inicia en octubre de 2025 y finaliza en enero de 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).