Barranquilla busca personal para proyectos en crecimiento

La capital del Atlántico vive un momento de dinamismo laboral, con empresas que han generado un ambiente propicio para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un nuevo rumbo a su carrera.

Los perfiles solicitados abarcan desde formación técnica y tecnológica hasta profesional, con énfasis en experiencia y habilidades prácticas para cada área.

Quienes deseen participar en estas convocatorias pueden postularse directamente en el enlace disponible al final de cada vacante. Para explorar más alternativas, visite Semana Empleos.

Ingeniero residente de obra

Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000

El objetivo de este cargo es programar, organizar, dirigir, supervisar y asesorar los proyectos de construcción a cargo de la empresa en Barranquilla y la zona Atlántica.

Funciones:

Liderar la supervisión técnica y administrativa de obras (edificios, puentes, bodegas, tanques, etc.), desde la construcción hasta la posible demolición, siguiendo planos, diseños, normas sismo resistentes y regulaciones vigentes.

Asegurar calidad, economía y cumplimiento de especificaciones técnicas, manteniendo documentación y permisos en regla (planos, actas, bitácoras, memorias, etc.).

Gestionar el personal técnico, operativo y administrativo: evaluar desempeño, coordinar tareas, asegurar higiene, seguridad y cumplimiento ambiental.

Planificar y reportar el avance de la obra: prever materiales, equipo y mano de obra; registrar novedades diarias; elaborar informes mensuales y el informe final integral.

Ante desviaciones de especificaciones o normas, tener autoridad para suspender actividades y proponer correcciones o demoliciones, previa autorización.

Garantizar uso adecuado de equipo mecánico, control de costos (planillas, combustibles, viáticos, repuestos) y rendimientos alineados con presupuestos.

Coordinar ensayos de materiales, control de calidad, hitos de obra y asegurar condiciones óptimas para ejecución técnica y operativa.

Requisitos:

Ingeniero civil titulado, con mínimo 5 años de experiencia en construcción de obras civiles y ejecución de proyectos.

Experiencia certificada en construcción de estructuras en concreto reforzado y montaje de estructuras metálicas, bodegas y pisos en concreto pulido y postensado.

Dominio en lectura de planos, normativa sismo-resistente y control técnico-administrativo.

Manejo de Windows, Internet Explorer, herramientas Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD y Project.

Condiciones:

Lugar de trabajo: Barranquilla.

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados medio día.

Salario: entre $4.300.000 y $4.800.000 según perfil, más prestaciones de ley.

Contrato: directo con la empresa por obra o laboral.

Agente de viajes - Barranquilla

Salario a convenir

En este rol, el profesional hará parte integral del proceso de creación de experiencias de viaje únicas para los clientes, en un ambiente dinámico y retador dentro de una empresa líder del sector turístico, que valora el crecimiento profesional y personal de su equipo.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría profesional en la planeación de viajes.

Elaborar itinerarios personalizados para turismo individual y grupal.

Mantener relaciones activas con clientes actuales y potenciales.

Realizar seguimiento a cotizaciones realizadas.

Ofrecer servicio postventa eficiente para garantizar la fidelización.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses como agente de viajes.

Conocimiento en planificación turística y elaboración de itinerarios.

Habilidades destacadas en servicio al cliente.

Preferible manejo de GDS (Amadeus, Sabre, Galileo o Kiu).

Auxiliar logístico

Salario: $ 1.423.500

El profesional será clave en la gestión de mercancías, participando en almacenamiento, alistamiento y procesos de cargue y descargue.

Requisitos:

Nivel educativo: bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en logística o bodega.

Buena disposición para trabajo en equipo.

Condiciones:

Contrato por obra o labor.

Salario: $1.423.500 más prestaciones de ley.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Asesor de ventas de acabados y pinturas

Salario: $ 1.841.243

Empresa del sector de fabricación de pinturas busca asesor de ventas para impulsar su portafolio en almacenes Homecenter asignados (Kolor y Algreco).

Requisitos:

Nivel educativo: bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas relacionadas con construcción, pinturas y acabados, preferiblemente en almacenes de cadena.

Funciones:

Asesorar a clientes e impulsar el portafolio en puntos asignados.

Chequear precios y novedades de productos en el área de pinturas.

Apoyar la capacitación permanente de asesores Sodimac del portafolio codificado.

Condiciones:

Salario: $1.600.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Contrato por obra o labor de 1 año, con posibilidad de vinculación directa según desempeño.

Médico - Consulta externa

Salario: $ 2.746.000

La clínica requiere médico general para atención en consulta externa, dentro de una institución de alta complejidad con gran crecimiento en la Región Caribe.

Requisitos:

Registro Rethus.

Tarjeta profesional.

Esquema de vacunación completo (incluyendo COVID).

Disponibilidad para adquirir póliza de responsabilidad civil.

Cursos ACLS, BLS y atención a víctimas de violencia.

Condiciones:

Lugar de trabajo: sede Soledad, presencial.

Contrato por obra o labor, con prestaciones de ley.

Salario: $2.746.000.

Analista de soporte

Salario: $ 2.300.000

El profesional garantizará el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, aplicando conocimientos en ITIL, soporte de primer nivel y mantenimiento preventivo y correctivo.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico de primer nivel a usuarios.

Supervisar y coordinar el equipo de agentes de soporte.

Gestionar y resolver tickets en mesa de ayuda.

Realizar mantenimiento de hardware y software.

Asegurar conectividad y funcionamiento óptimo de MS O365.

Monitorear indicadores de servicio.

Aplicar buenas prácticas ITIL.

Requisitos: