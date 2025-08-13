Barranquilla: conozca las vacantes activas de contratación inmediata

La capital del Atlántico continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo económico en la región Caribe, impulsada por sectores como el comercio, la industria y los servicios. Este crecimiento se refleja en el aumento de oportunidades laborales para perfiles con diferentes niveles de experiencia, muchas de ellas con contratación inmediata.

Actualmente, hay ofertas disponibles para cargos operativos, administrativos, comerciales y profesionales, ideales para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Profesional senior diseño procesista

Empresa: Confidencial

Salario: $ 18.505.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector oil & gas está en la búsqueda de un profesional senior en diseño procesista para unirse a su equipo en Barranquilla.

Responsabilidades:

Analizar y proponer actualizaciones a los lineamientos y estándares para la gestión de ingeniería en proyectos de energías renovables.

Supervisar y ejecutar el diseño de soluciones de ingeniería para proyectos de energías renovables.

Definir términos y condiciones y administrar contratos de servicios de ingeniería para proyectos de energías renovables.

Supervisar y gestionar la información de productos de ingeniería de los proyectos asignados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Química o de Procesos.

5 años de experiencia como Líder de Ingeniería/Diseño de procesos en sistemas de energía por medio de biogás y biomasa.

Conocimiento en el diseño y desarrollo de soluciones energéticas integradas.

Experiencia en el uso de herramientas de modelado y simulación de sistemas energéticos.

Jefe de servicio de apoyo

Empresa: Zentria

Salario: $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Grupo Zentria es una red prestadora de servicios enfocada en alianzas estratégicas con las EPS, y aseguradores que ofrece soluciones integrales y modulares para la gestión integral del riesgo en salud de la población, con presencia en toda la ruta de atención y en todos los niveles de complejidad. En este momento, una de las empresas del grupo se encuentra en selección de personal en el cargo jefe de servicio de apoyo.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades de los outsourcing de una organización.

Encontrar, evaluar y seleccionar los mejores aliados para las diversas necesidades de servicios en la operación de clínicas y Centros médicos.

Acompañar la negociación, en coordinación con el corporativo, de los términos y condiciones de los contratos.

Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los proveedores y resolver cualquier problema o disputa que pueda surgir.

Ser enlace entre las partes interesadas internas y los proveedores externos, asegurando que ambas partes estén satisfechas y alineadas con los objetivos comerciales.

Requerimientos:

Ser profesional ing. Industrial, administrador de empresas, contador, economista.

Preferiblemente, 2 a 4 años de experiencia en el ejercicio de cargos administrativos y/o logísticos en empresas del sector salud Tener manejo de herramientas ofimáticas.

Especialista de formación

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 5.065.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será fundamental para identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de la empresa. Si tiene experiencia en este rol y le apasiona el aprendizaje continuo, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Colaborar con las áreas y equipos para identificar necesidades de formación.

Diseñar programas de capacitación que apoyen objetivos estratégicos.

Asegurar la ejecución eficiente de programas de formación y desarrollo.

Gestionar la logística y el presupuesto de los programas formativos.

Conducir sesiones de formación presenciales y virtuales.

Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.

Promover una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o Ciencias Humanas

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Experiencia en planificación y ejecución de planes de formación empresarial.

Manejo de plataformas virtuales de formación.

Capacidad para desarrollar e implementar programas de capacitación.

Habilidad para gestionar logística y presupuesto.

Experiencia en la medición de la efectividad de programas de formación.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.