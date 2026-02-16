EMPLEO

Barranquilla mantiene vacantes activas con contratación inmediata: conozca más aquí

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

16 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

La capital del Atlántico cumple un papel estratégico en el país como uno de los principales centros económicos del Caribe, impulsando actividades industriales, comerciales, logísticas y de servicios que dinamizan la generación de empleo en distintos sectores productivos.

Es por ello que el crecimiento empresarial y la expansión de proyectos regionales han incrementado la necesidad de talento humano en áreas operativas, técnicas y profesionales, favoreciendo la apertura constante de procesos de selección que buscan cubrir cargos en tiempos más cortos y responder a las necesidades inmediatas de las organizaciones.

En respuesta a esta importancia, actualmente se mantienen activas múltiples convocatorias con contratación inmediata, ofreciendo oportunidades para personas con diferentes niveles de experiencia que desean vincularse rápidamente al mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Finanzas

Cali: hay múltiples oportunidades laborales con sueldos competitivos para distintos perfiles

Finanzas

Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

Consumo inteligente

Estas son las alternativas para las personas que no logran pensionarse

Consumo inteligente

Compre casa fácil en Bogotá: los 7 subsidios que muchos están aprovechando; así puede aplicar

Consumo inteligente

Suspensión del salario mínimo 2026: 12 preguntas y respuestas para cuidar su salario y su próximo pago

Finanzas

Vacantes con contrato a término indefinido en Medellín: postúlese gratis

Finanzas

Oportunidades laborales con salarios competitivos: revise las vacantes activas en Colombia

Barranquilla

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

Gente

Gran Parada de Tradición: el Carnaval de Barranquilla revive su esencia cultural

Gente

El Carnaval de Barranquilla continúa su fiesta: esta es la agenda para este domingo 15 de febrero

.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de mercadeo

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Responsabilidades:

  • Estudiar tendencias de mercado y consumidor.
  • Generar informes detallados sobre el rendimiento de campañas.
  • Segmentar mercados para identificar oportunidades clave.
  • Optimizar campañas publicitarias basadas en análisis de datos.
  • Colaborar con equipos creativos para desarrollar estrategias efectivas.

Requerimientos:

  • Grado en mercadeo/publicidad o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia como analista o especialista en mercadeo.
  • Conocimiento avanzado en Google Analytics, SEO y herramientas de email marketing.
  • Experiencia en manejo de CRM y análisis de datos.
  • Habilidades en investigación de mercado y optimización de campañas.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial

Empresa: Turia Services

Salario: A convenir

¿Le apasionan las ventas, el contacto con clientes y los retos comerciales? Esta es su oportunidad de hacer parte de una compañía del sector manufacturero en crecimiento, donde su talento y compromiso marcarán la diferencia.

Responsabilidades:

  • Ejecutar las estrategias comerciales para alcanzar los objetivos individuales y del área.
  • Gestionar y atender clientes actuales y potenciales.
  • Realizar prospección y generación de nuevos clientes.
  • Elaborar, presentar y dar seguimiento a cotizaciones comerciales.
  • Mantener actualizada la información comercial y los reportes de gestión.
  • Aplicar las políticas comerciales y lineamientos internos.
  • Reportar resultados, tendencias y oportunidades de mejora.
  • Realizar la gestión de recaudo de cartera, haciendo seguimiento a pagos pendientes.

Requerimientos

  • Estudios mínimos: Bachiller académico.
  • Experiencia mínima de 6 meses en el área comercial, preferiblemente en industria manufacturera (productos galvanizados).
  • Contar con carro o moto para desplazamiento dentro de la ciudad.

¡Postúlese aquí!

Vacantes con salarios desde $ 10 millones: postúlese gratis a estas oportunidades

Ayudante de obra

Empresa: Amarilo

Salario: 2.000.000

Únase al equipo en continuo crecimiento y forme parte de la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.

Responsabilidades:

  • Realizar labores operativas dentro del proyecto según lineamientos establecidos.
  • Ejecutar actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos.
  • Cumplir con parámetros establecidos por la compañía.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados.

¡Postúlese aquí!

Vendedor de autoservicios y mayorista

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Como representante de ventas mayorista, será responsable de contribuir positivamente a los resultados del negocio, siguiendo los lineamientos comerciales y administrativos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Cumplir con los procesos en los que participa y aportar al mejoramiento de estos.
  • Realizar las actividades administrativas requeridas para el soporte y operación del área.
  • Asistir a las actividades de formación necesarias para la ejecución de los procesos.
  • Responder por los bienes a cargo y garantizar su uso adecuado.
  • Cumplir con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y Código de Ética.
  • Realizar funciones adicionales asignadas por superiores.

Requerimientos:

  • Técnico en Administración de Empresas o Administración Comercial/Mercadeo.
  • Tecnólogo en Administración Comercial/Mercadeo o Administración de Negocios.
  • 1 año de experiencia en el área comercial en ventas.
  • Conocimientos en MS Office (PowerPoint, Excel, Word) e Internet.
  • Entrenamiento en ventas y técnicas de ventas.
  • Conocimientos en matemáticas financieras y negociación comercial.

¡Postúlese aquí!

Operador logístico

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para garantizar el flujo eficiente de mercancías y contribuir a los objetivos generales de la empresa. Además, tendrá la oportunidad de crecer y aprender en un ambiente que valora la innovación y la colaboración.

Responsabilidades:

  • Gestionar el inventario y asegurar la correcta entrada y salida de productos.
  • Coordinar con otros departamentos para optimizar el flujo de mercancías.
  • Participar en la organización y mantenimiento del almacén.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en el área de trabajo.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como operador logístico, gestor de inventarios o personal de almacén.
  • Conocimientos básicos en manejo de sistemas de inventario.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajar 6 horas diarias en horario temporal.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Creativo

Cali: hay múltiples oportunidades laborales con sueldos competitivos para distintos perfiles

Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Barranquilla mantiene vacantes activas con contratación inmediata: conozca más aquí

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

El fondo de pensiones cuenta con diversas alternativas para los usuarios.

Estas son las alternativas para las personas que no logran pensionarse

Este es el atractivo programa para comprar vivienda en Bogotá.

Compre casa fácil en Bogotá: los 7 subsidios que muchos están aprovechando; así puede aplicar

.

Suspensión del salario mínimo 2026: 12 preguntas y respuestas para cuidar su salario y su próximo pago

Panorámica de Medellín.

Vacantes con contrato a término indefinido en Medellín: postúlese gratis

Mujer dando una presentación a su equipo. Ella está usando una pizarra con tablas y gráficos. Ella está hablando. Están en una sala de juntas de la oficina en la mesa con computadoras portátiles y papeles. Ella esta sonriendo. Hombres y mujeres del grupo.

Oportunidades laborales con salarios competitivos: revise las vacantes activas en Colombia

Contrato laboral

Trabajo estable: reconocidas empresas ofrecen vacantes con contrato indefinido

Mujeres de negocios

Vacantes con salarios desde $ 10 millones: postúlese gratis a estas oportunidades

Noticias Destacadas