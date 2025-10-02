La Costa Caribe arranca con buenas noticias para quienes están en búsqueda laboral: en Barranquilla y Cartagena se abrieron cientos de vacantes formales en sectores como comercio, turismo, logística y servicios. Una oportunidad clave para quienes buscan estabilidad y crecimiento en dos de las ciudades más dinámicas del país.

Las convocatorias incluyen opciones para bachilleres, técnicos y profesionales, con contratos que garantizan todas las prestaciones de ley. Además, muchas de las ofertas contemplan capacitación en el cargo, lo que permite a los aspirantes adquirir experiencia mientras trabajan.

Si quiere aplicar, visite Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

¿Cómo destacar su hoja de vida?

Un error común es saturar la hoja de vida con información innecesaria. Lo recomendable es mantenerla en máximo dos páginas, resaltar la experiencia más reciente y utilizar palabras clave relacionadas con el cargo al que aspira.

Si no tiene experiencia, puede incluir cursos, proyectos académicos o voluntariados que muestren sus habilidades. Recuerde: los reclutadores hoy buscan logros y resultados más que simples funciones.

Y no olvide un detalle clave: muchas empresas usan inteligencia artificial para filtrar hojas de vida. Por eso es importante adaptar cada aplicación al cargo, usar verbos de acción y revisar muy bien la ortografía.

Algunas vacantes disponibles

Jardinero - Barranquilla

Salario: $ 1.500.000

Misión:

Mantener los jardines y áreas verdes de las zonas comunes utilizando las técnicas, equipos y materiales necesarios, de acuerdo con las instrucciones establecidas por la compañía y las normas de protección personal, para garantizar el ornato de dichas zonas.

Lo que se requiere ver en la persona:

• Manejo de maquinaria de jardinería.

• Labores relacionadas con la jardinería.

Lo que se ofrece:

• Contrato directo por obra o labor.

• Valera de 8 días libres adicionales al año.

• Día libre por cumpleaños.

• Horarios de lunes a viernes.

Ubicación de la obra: Barranquilla.

Asesor comercial - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Atmos sabe que existe el talento que está buscando. La invitación es a unirse al equipo en PASH S.A.S. para el cargo de asesor comercial. Si la moda y las ventas son de interés, esta es la oportunidad para crecer. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Higienista oral - Barranquilla

Salario: $ 1.425.000 a $ 1.500.000

Grupo Zentria es una red prestadora de servicios enfocada en alianzas estratégicas con las EPS y aseguradores, que ofrece soluciones integrales y modulares para la gestión del riesgo en salud de la población, con presencia en toda la ruta de atención y en todos los niveles de complejidad.

Actualmente, una de las empresas del grupo se encuentra en selección de personal para el cargo de higienista oral.

La apuesta por un servicio integral ha llevado a la Clínica General del Norte a consolidarse como una institución de alta complejidad, con gran impacto y crecimiento en la Región Caribe, con capacidad para cubrir más de 2.000 servicios en todos los niveles. Ha crecido en servicios e infraestructura, y se ha expandido con presencia institucional e integral, destacando el trato humanizado, el compromiso y la excelencia.

Información de la vacante

Objetivo del cargo: asegurar el cumplimiento del modelo institucional de atención en salud desde el enfoque de aseguramiento y prestación de servicios, a través de la gestión del riesgo asociado al proceso de selección de la población atendida, para satisfacer necesidades y expectativas de los grupos de interés.

Competencias: comunicación asertiva, trabajo en equipo, vocación de servicio.

Actividades y/o funciones

Esterilización de instrumentos

Promoción y prevención

Manipulación de diferentes tipos de instrumental y materiales

Perfil

Tiempo de experiencia: mínimo 1 año de experiencia en el cargo y/o afines.

Formación académica: técnico en higienista oral.

Conocimientos básicos de salud oral

Condiciones laborales

Tipo de contrato: fijo directo.

Horarios: asistencial rotativo

Lugar de trabajo: Barranquilla,

Sede: Murillo

Salario: 1.425.000

Customer service - Barranquilla

Salario: $ 2.225.000

Importante empresa busca el mejor talento para trabajar como customer service representative.

La misión será resolver inquietudes, manejar requerimientos y ofrecer soluciones efectivas a clientes internacionales.

No se requiere experiencia, solo un nivel de inglés sólido B2 o superior.

Ubicación: detrás del Zoológico de Barranquilla.

Horario de entrenamiento: 100 % presencial con una duración de 3 semanas en horarios rotativos de 6 a.m. a 2 p.m. o de 2 p.m. a 10 p.m.

Horario de operación: rotativos de lunes a viernes entre 7 a.m. y 9 p.m., y sábados hasta las 3 p.m. (domingos descanso).

Oferta económica: $ 2.300.000 + bonos de hasta $ 750.000 + auxilio de transporte $ 200.000.

Promotor comercial Cartagena

Salario: $ 1.423.500

Empresa del sector textil, requiere para su equipo de trabajo comercial en Cartagena, promotor comercial encargada de incrementar las ventas en el cliente, a través de la promoción, impulso y representación de la marca.

Funciones principales

1. Asesorar y acompañar al cliente en la compra del producto, garantías y reducciones.

2. Cumplir con el presupuesto asignado: Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución presupuestal por punto de venta.

3. Diligenciar el formato de control de ventas por punto de venta e informarlo semanalmente al líder inmediato.

4. Hacer seguimiento diario a los inventarios asignados.

5. Verificar el cumplimiento de indicadores de gestión.

6. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas por el líder.

7. Capacitarse constantemente en el conocimiento de producto, beneficios, diferencias de la competencia, entre otros.

8. Tener excelentes relaciones y vínculos positivos con el personal del punto de venta, garantizando mejores espacios, participación en los eventos

9. Estar atento a la rotación del inventario y a la exhibición adecuada del producto: precios, surtido, estado de bolsas, POP, etc.

10. Gestionar el inventario de producto para definir el pedido sugerido, analizar ventas y proponer actividades de evacuación.

Salario: 1.490.000 + comisiones +prestaciones

Contrato: Obra labor

Horario: de domingo a domingo, con horarios de 10:00 a.m. 7:30 p.m.

Asesor comercial Cartagena

Salario a convenir

Una empresa del sector de bebidas de consumo masivo busca un BDR asesor comercial en Cartagena.

Se requiere un profesional en áreas administrativas, publicidad, comunicación social o afines, con al menos 2 años de experiencia en el sector de consumo masivo, industria de lujo, entretenimiento, gastronómico o en trade marketing.

Se valora capacidad de instrucción, orientación al resultado y es indispensable contar con licencia de conducción vigente y nivel de inglés B1.

Se ofrece un salario competitivo de $ 2.200.000 más un bono de rodamiento de $ 500.000.

Responsabilidades:

Promover y vender productos en el sector de consumo masivo de bebidas.

Desarrollar y mantener relaciones con dueños de establecimientos.

Implementar estrategias de trade marketing en canal KA.

Instruir y capacitar al personal de los establecimientos en nuestras estrategias de ventas.

Cumplir con los objetivos de ventas y reportar su progreso al equipo de dirección.

Requerimientos: