Bogotá: hay más de 52 mil vacantes activas esta semana, así puede postularse

La capital del país concentra una amplia oferta de empleo en diversos sectores y para distintos niveles de experiencia. Esto representa una gran oportunidad para quienes buscan avanzar en su carrera profesional o vincularse por primera vez al mercado laboral, aprovechando la alta demanda de talento disponible en la ciudad.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles, puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y virtual.

Ingeniero químico

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: $ 3.141.377

Tipo de contrato: término fijo

Como profesional en ingeniería química será responsable de asegurar la eficiencia y efectividad de los sistemas de tratamiento, preferiblemente en plantas con sistemas biológicos.

Responsabilidades:

Realizar análisis de parámetros de calidad de agua potable y residual.

Interpretar los datos de las pruebas y los estudios de laboratorio.

Optimizar procesos en plantas de tratamiento de agua potable y residual.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar sistemas biológicos.

Desarrollar informes técnicos y recomendaciones basadas en análisis científicos.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Química.

Experiencia mínima de 2 años en análisis de calidad de agua.

Conocimiento en plantas de tratamiento de agua preferiblemente con sistemas biológicos.

Habilidad para interpretar datos y realizar informes técnicos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Analista financiero

Empresa: Goyurt

Salario: A convenir

Tipo de contrato: término indefinido

Como analista de finanzas, será responsable de consolidar datos financieros y realizar análisis que impulsen el éxito de la organización.

Responsabilidades:

Consolidar la información financiera y generar reportes y análisis de desempeño.

Desarrollar proyecciones financieras de PyG , flujo de caja y balance en colaboración con el coordinador de planeación financiera.

, flujo de caja y balance en colaboración con el coordinador de planeación financiera. Apoyar en la estructuración de inversiones y en la gestión de relaciones con entidades financieras.

Gestionar herramientas como Excel avanzado, Power BI, ERP y SQL para el análisis financiero.

Realizar seguimientos a los indicadores financieros y proponer mejoras.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en análisis financiero y consolidación de información.

Conocimiento avanzado en Excel (funciones, tablas dinámicas, macros).

Experiencia con Power BI, ERP’s y SQL para consolidación y análisis de datos.

Inventory manager Jr

Empresa: Habi

Salario: $ 3.300.000

Tipo de contrato: término indefinido

En este rol, será el encargado de gestionar un portafolio de inmuebles, desde la adquisición hasta la venta, asegurando el máximo retorno de inversión y reduciendo el tiempo en inventario.

Responsabilidades:

Coordinar con las áreas de ventas, remodelaciones y trámites para optimizar la puesta en mercado de los inmuebles.

Impulsar la cultura de rentabilidad dentro del equipo comercial, priorizando beneficios para la compañía.

Evaluar solicitudes de descuentos del equipo de ventas alineándolas con los objetivos de rentabilidad.

Analizar el mercado y conocer a fondo la zona asignada, incluyendo tendencias de precios y demanda.

Requerimientos:

Formación en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o campos afines.

Habilidades en análisis financiero y evaluación de inversiones.

Capacidad de relacionamiento y servicio con clientes internos.

Orientación a resultados pensamiento estratégico y alta capacidad de organización.

6 meses de experiencia en roles similares, incluyendo prácticas profesionales.

Analista de mercadeo digital

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.789.606

Tipo de contrato: término indefinido

En Emtelco buscan un apasionado del marketing digital que quiera impulsar las estrategias internas y externas al siguiente nivel.

Responsabilidades:

Diseñar, ejecutar y participar en la planeación de la estrategia digital.

Crear contenido creativo y relevante en diferentes formatos.

Promover el engagement y fortalecer el posicionamiento de la marca.

y fortalecer el posicionamiento de la marca. Desarrollar contenido tipo Lead Magnet .

. Analizar encuestas de satisfacción y gestionar interacciones con usuarios.

Administrar, optimizar y reportar campañas en plataformas digitales.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Mercadeo, Publicidad, Diseño Gráfico o afines.

Experiencia mínima de 2 años en creación y publicación de contenido digital.

Conocimiento en análisis de encuestas, optimización de campañas y reportes digitales.

Manejo de herramientas de gestión de estrategia digital, SEO y UX.