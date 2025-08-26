Bogotá: hay trabajos a término indefinido con excelentes condiciones laborales

La ciudad de Bogotá se presenta hoy como foco de oportunidades: más de 15.000 vacantes con contrato a término indefinido y posibilidades para diversos perfiles. Lo mejor de estas vacantes es que aplicar es 100% virtual, algunas cuentan con excelentes beneficios y el proceso es gratuito.

A continuación, le compartiremos algunas de las vacantes destacadas. Lo invitamos a postular ingresando al enlace compartido al final de cada una.

Recuerde: entre más completos sus datos de registros, más posibilidades de ser contratado.

Representante de servicio al cliente – español Latam

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.700.000

En Foundever, compañía líder global en la industria de la experiencia del cliente, se cuenta con una fuerza laboral de 170.000 colaboradores en todo el mundo, ofreciendo experiencias excepcionales a más de 750 de las marcas más grandes e innovadoras del planeta. La misión es proporcionar soluciones de clase mundial, combinando tecnología y conocimiento experto para asegurar interacciones fluidas en los momentos que más importan.

Actualmente, en Bogotá se buscan profesionales con diversos perfiles para unirse al equipo. Con más de 6.000 colaboradores en Colombia, Foundever ofrece un entorno laboral vibrante, inclusivo y que valora cada perspectiva y aporte.

Valores fundamentales:

Creatividad: hacerlo simple, liderar el cambio.

Compromiso: apuntar a lo mejor, generar impacto positivo.

Conexión: compartir experiencias y crecer en comunidad.

Descripción del cargo:Como representante de servicio al cliente tendrá un rol crucial al brindar un servicio excepcional. Sus responsabilidades incluyen:

Atender llamadas entrantes en las líneas de atención.

Proporcionar asistencia profesional y eficiente.

Completar la capacitación requerida y cumplir con los estándares de calidad.

Perfil requerido:

Ser mayor de 18 años.

Título de bachillerato o educación media.

Fluidez en español.

Residir en Bogotá.

Ciudadanía colombiana o permiso de trabajo válido.

Habilidades deseadas:

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés.

Capacidad para comunicarse de manera clara, positiva y efectiva.

Enfoque en el servicio al cliente y trato empático.

Capacidad para generar confianza mediante escucha activa.

Manejo de computador y habilidad para realizar múltiples tareas.

Atención al detalle y precisión en ingreso de datos.

Beneficios:

Bono de alimentación mensual: Tarjeta Avv Villas de $100.000.

Citas médicas con 1doc3, sin costo adicional.

Bono de antigüedad de $500.000 al cumplir un año.

Dos días libres pagos adicionales al año, además de los 15 días legales.

44 horas laborales.

Beneficios adicionales:

Programa de referidos con bonificaciones y premios.

Programas de reconocimiento por alto desempeño.

Iniciativas de bienestar a través del programa EverBetter.

Actividades integradoras presenciales y virtuales.

Oportunidades de desarrollo y ascenso, a nivel nacional e internacional.

Coordinador de contabilidad

Salario: $ 4.000.000

Se busca un coordinador de contabilidad talentoso y apasionado para unirse al equipo. Como supervisor contable, tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar todos los procesos de la organización, asegurando el cumplimiento de normas fiscales y contables, además de brindar soporte en decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar procesos contables.

Elaborar y presentar estados financieros de manera oportuna.

Asegurar cumplimiento de normas fiscales y tributarias.

Gestionar cierres contables mensuales, trimestrales y anuales.

Revisar y aprobar registros, conciliaciones y reportes.

Apoyar planeación tributaria y preparación de declaraciones.

Coordinar al equipo contable, asignar tareas y verificar resultados.

Presentar informes a la gerencia.

Requisitos:

Profesional en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente.

Especialización en revisoría fiscal, auditoría o finanzas (deseable).

Conocimiento de normas NIIF y normatividad tributaria.

Experiencia en cierres contables y estados financieros.

Manejo de conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar.

Experiencia en medios magnéticos y obligaciones legales.

Dominio avanzado de software contable y Excel.

Auxiliar administrativo

Salario: $ 1.800.000

Se requiere persona proactiva, organizada y con vocación de servicio, con formación técnica o tecnológica en servicio al cliente, secretariado, archivo, administración o áreas afines. Su función será apoyar procesos del área, entregando información confiable y oportuna para garantizar atención efectiva al cliente interno y externo.

Responsabilidades:

Dar trámite a solicitudes preventivas y correctivas.

Generar órdenes de compra y/o contratos.

Crear avisos y órdenes de trabajo.

Tramitar facturas de servicios operacionales.

Realizar compras de suministros.

Hacer seguimiento a servicios operacionales.

Apoyar tareas asignadas por el líder.

Requisitos deseables:

Conocimientos en servicio al cliente y órdenes de compra.

Conocimientos contables (no excluyente).

Manejo de SAP.

Condiciones laborales:

Salario: $1.800.000

Contrato indefinido

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (presencial)

Beneficios extralegales

Auxiliar ecommerce

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.500

Dreamer se encuentra en la búsqueda de un asesor de ventas web con experiencia en ventas online y pasión por los canales digitales. La persona seleccionada será responsable de impulsar ventas a través de plataformas digitales y garantizar el correcto funcionamiento de la tienda virtual.

Responsabilidades:

Impulsar ventas en canales digitales.

Asegurar el funcionamiento de la tienda virtual.

Desarrollar estrategias de ventas online.

Mejorar la experiencia del cliente en conjunto con el equipo.

Analizar resultados de ventas para optimizar el rendimiento.

Requisitos:

Experiencia en ventas online o asesoría comercial digital.

Conocimiento en plataformas de ecommerce.

Habilidades en comunicación efectiva y orientación al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Comprensión de estrategias de marketing digital.

Técnico de desarrollo

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

En Alianza Team® se busca un técnico de desarrollo para apoyar proyectos de innovación y soluciones alimentarias.

Propósito:Soportar proyectos del equipo técnico regional, elaborando prototipos, ejecutando pruebas de laboratorio y planta piloto, y asegurando caracterización físico-química y sensorial de productos y materias primas.

Responsabilidades:

Ejecutar análisis de laboratorio.

Acompañar ensayos piloto.

Preparar y enviar muestras a clientes.

Realizar análisis especializados.

Gestionar inventarios de muestras y envíos.

Perfil:

Técnico o tecnólogo en Química Industrial, o estudiante de últimos semestres de Ingeniería Química.

Experiencia mínima de 1 año en laboratorio y desarrollo de alimentos.

Conocimientos en aceites, grasas vegetales, margarinas y esparcibles (deseable).

Manejo de HPLC, GC y espectrofotometría.

Competencia en Office.

Inglés básico.

Lo que se ofrece:

Cultura basada en experimentación y aprendizaje.

Trabajo en equipo con áreas de investigación, manufactura, calidad y negocios.

Oportunidad de crecer en una compañía reconocida como sostenible.

Espacios para proponer nuevas ideas.

Recepcionista

Salario: $ 1.600.000

Se busca persona con habilidades de servicio al cliente, comunicación asertiva y disposición para apoyar funciones administrativas.

Responsabilidades:

Atender al público en la recepción.

Recibir y distribuir correspondencia.

Apoyar funciones de secretaría.

Orientar a visitantes.

Proporcionar información de la empresa.

Verificar cumplimiento del SGI.

Recibir facturación y soportes.

Manejar SAP y gestionar contactos.

Requisitos deseables:

Conocimientos contables para órdenes de compra y facturas (no excluyente).

Manejo de SAP.

Condiciones laborales: