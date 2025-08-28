Suscribirse

EMPLEO

Bogotá: más de 12.000 oportunidades laborales lo esperan

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de agosto de 2025, 4:23 p. m.
Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.
Trabajo sí hay: en la capital colombiana se abren nuevas vacantes todos los días. | Foto: Stock

Contar con un empleo estable no solo ofrece ingresos económicos, también brinda seguridad, desarrollo profesional y proyección a futuro. Es por eso que, si vive en Bogotá o planea trasladarse, esta es una excelente oportunidad para conseguir empleo: hay más de 12 mil vacantes activas a la espera de un talento como el suyo.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la capital colombiana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde: el proceso es completamente gratuito y virtual.

Los interesados pueden postularse en la página de Magneto.
Los interesados pueden postularse en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Médico general de urgencias

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como doctor de emergencias, será parte de un equipo comprometido con la excelencia clínica y la atención centrada en el paciente.

Responsabilidades:

  • Atender consultas de urgencias con rapidez y eficacia.
  • Colaborar con otros médicos de urgencias para asegurar el mejor tratamiento posible.
  • Realizar diagnósticos precisos bajo presión.
  • Registrar adecuadamente la información del paciente en sistemas internos.
  • Participar en la mejora continua de procesos en el área de emergencias.

Requerimientos:

  • Título profesional en medicina.
  • Inscripción en Rethus y resolución vigente.
  • Experiencia de al menos 1 año en consulta de urgencias.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de proyectos - PMO operativo

Empresa: FL Colombia S.A.S.

Salario: $ 4.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como PMO coordinador operativo en Bogotá, será una pieza clave en la organización, encargándose de analizar los datos de operación para elaborar informes de gestión y sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones impactantes.

Responsabilidades:

  • Analizar datos de operación para elaborar informes de gestión.
  • Sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones claras.
  • Planificar y dar seguimiento a estrategias de proyectos y modelos de negocio.
  • Colaborar con distintos equipos para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Optimizar procesos e implementar mejoras continuas en la operación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines.
  • 2 años de experiencia relacionada en gestión de proyectos.
  • Dominio de Power BI, Think-Cell y herramientas de visualización de datos.
  • Habilidades analíticas y de síntesis de información.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Bogotá: hay vacantes con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido

Supervisora de belleza

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.

Responsabilidades:

  • Liderar al equipo de asesoras de belleza.
  • Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.
  • Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.
  • Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.

Requerimientos:

  • Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.
  • Pasión por el servicio al cliente.
  • Habilidades comerciales y orientación al logro.
  • Capacidad para gestionar inventarios y recursos.
  • Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Jefe de gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un responsable de recursos humanos dedicado y motivado para asesorar, administrar y gestionar los procesos en uno de los almacenes en Bogotá.

Responsabilidades:

  • Asesorar y administrar los procesos de gestión de personal.
  • Gestionar proyectos y programas de recursos humanos en almacenes y centro de distribución.
  • Vigilar el cumplimiento de normatividad interna y legislación vigente.
  • Mejorar el bienestar y desarrollo de los colaboradores.
  • Incrementar la productividad y motivación del equipo.
  • Fomentar un clima laboral adecuado.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Psicología o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en gestión humana.
  • Conocimiento de normatividad laboral vigente.
  • Habilidad para liderar equipos y proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Capacidad para tomar decisiones estratégicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ofertas laborales en BogotáEmpleo en BogotáTrabajo Sí Hayvacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.