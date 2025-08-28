Bogotá: más de 12.000 oportunidades laborales lo esperan

Contar con un empleo estable no solo ofrece ingresos económicos, también brinda seguridad, desarrollo profesional y proyección a futuro. Es por eso que, si vive en Bogotá o planea trasladarse, esta es una excelente oportunidad para conseguir empleo: hay más de 12 mil vacantes activas a la espera de un talento como el suyo.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la capital colombiana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde: el proceso es completamente gratuito y virtual.

Médico general de urgencias

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como doctor de emergencias, será parte de un equipo comprometido con la excelencia clínica y la atención centrada en el paciente.

Responsabilidades:

Atender consultas de urgencias con rapidez y eficacia.

Colaborar con otros médicos de urgencias para asegurar el mejor tratamiento posible.

Realizar diagnósticos precisos bajo presión.

Registrar adecuadamente la información del paciente en sistemas internos.

Participar en la mejora continua de procesos en el área de emergencias.

Requerimientos:

Título profesional en medicina.

Inscripción en Rethus y resolución vigente.

Experiencia de al menos 1 año en consulta de urgencias.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Coordinador de proyectos - PMO operativo

Empresa: FL Colombia S.A.S.

Salario: $ 4.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como PMO coordinador operativo en Bogotá, será una pieza clave en la organización, encargándose de analizar los datos de operación para elaborar informes de gestión y sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones impactantes.

Responsabilidades:

Analizar datos de operación para elaborar informes de gestión.

Sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones claras.

Planificar y dar seguimiento a estrategias de proyectos y modelos de negocio.

Colaborar con distintos equipos para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Optimizar procesos e implementar mejoras continuas en la operación.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines.

2 años de experiencia relacionada en gestión de proyectos.

Dominio de Power BI, Think-Cell y herramientas de visualización de datos.

Habilidades analíticas y de síntesis de información.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

Supervisora de belleza

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.

Responsabilidades:

Liderar al equipo de asesoras de belleza.

Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.

Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.

Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.

Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.

Requerimientos:

Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.

Pasión por el servicio al cliente.

Habilidades comerciales y orientación al logro.

Capacidad para gestionar inventarios y recursos.

Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Jefe de gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un responsable de recursos humanos dedicado y motivado para asesorar, administrar y gestionar los procesos en uno de los almacenes en Bogotá.

Responsabilidades:

Asesorar y administrar los procesos de gestión de personal.

Gestionar proyectos y programas de recursos humanos en almacenes y centro de distribución.

Vigilar el cumplimiento de normatividad interna y legislación vigente.

Mejorar el bienestar y desarrollo de los colaboradores.

Incrementar la productividad y motivación del equipo.

Fomentar un clima laboral adecuado.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Psicología o afines.

Experiencia mínima de 5 años en gestión humana.

Conocimiento de normatividad laboral vigente.

Habilidad para liderar equipos y proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para tomar decisiones estratégicas.