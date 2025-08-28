EMPLEO
Bogotá: más de 12.000 oportunidades laborales lo esperan
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Contar con un empleo estable no solo ofrece ingresos económicos, también brinda seguridad, desarrollo profesional y proyección a futuro. Es por eso que, si vive en Bogotá o planea trasladarse, esta es una excelente oportunidad para conseguir empleo: hay más de 12 mil vacantes activas a la espera de un talento como el suyo.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la capital colombiana.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Recuerde: el proceso es completamente gratuito y virtual.
Médico general de urgencias
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como doctor de emergencias, será parte de un equipo comprometido con la excelencia clínica y la atención centrada en el paciente.
Responsabilidades:
- Atender consultas de urgencias con rapidez y eficacia.
- Colaborar con otros médicos de urgencias para asegurar el mejor tratamiento posible.
- Realizar diagnósticos precisos bajo presión.
- Registrar adecuadamente la información del paciente en sistemas internos.
- Participar en la mejora continua de procesos en el área de emergencias.
Requerimientos:
- Título profesional en medicina.
- Inscripción en Rethus y resolución vigente.
- Experiencia de al menos 1 año en consulta de urgencias.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Coordinador de proyectos - PMO operativo
Empresa: FL Colombia S.A.S.
Salario: $ 4.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como PMO coordinador operativo en Bogotá, será una pieza clave en la organización, encargándose de analizar los datos de operación para elaborar informes de gestión y sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones impactantes.
Responsabilidades:
- Analizar datos de operación para elaborar informes de gestión.
- Sintetizar información de diversas áreas para crear presentaciones claras.
- Planificar y dar seguimiento a estrategias de proyectos y modelos de negocio.
- Colaborar con distintos equipos para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Optimizar procesos e implementar mejoras continuas en la operación.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines.
- 2 años de experiencia relacionada en gestión de proyectos.
- Dominio de Power BI, Think-Cell y herramientas de visualización de datos.
- Habilidades analíticas y de síntesis de información.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.
Supervisora de belleza
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.
Responsabilidades:
- Liderar al equipo de asesoras de belleza.
- Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.
- Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.
- Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.
- Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.
Requerimientos:
- Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.
- Pasión por el servicio al cliente.
- Habilidades comerciales y orientación al logro.
- Capacidad para gestionar inventarios y recursos.
- Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Jefe de gestión humana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Homecenter busca un responsable de recursos humanos dedicado y motivado para asesorar, administrar y gestionar los procesos en uno de los almacenes en Bogotá.
Responsabilidades:
- Asesorar y administrar los procesos de gestión de personal.
- Gestionar proyectos y programas de recursos humanos en almacenes y centro de distribución.
- Vigilar el cumplimiento de normatividad interna y legislación vigente.
- Mejorar el bienestar y desarrollo de los colaboradores.
- Incrementar la productividad y motivación del equipo.
- Fomentar un clima laboral adecuado.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Psicología o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión humana.
- Conocimiento de normatividad laboral vigente.
- Habilidad para liderar equipos y proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para tomar decisiones estratégicas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.