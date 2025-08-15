Empleo
Bogotá: más de 4.000 oportunidades de trabajo para agosto
¡Aplique ya!
Yessica Pérez
En agosto, Bogotá se consolida como uno de los principales epicentros de contratación en el país, con miles de vacantes activas en sectores que van desde el comercio y la salud hasta la logística y los servicios.
La capital ofrece hoy un panorama laboral diverso, con opciones para distintos niveles de experiencia y perfiles académicos.
Además del salario, muchas compañías están apostando por beneficios adicionales que mejoran la calidad de vida de sus empleados: seguros, horarios flexibles, modalidades híbridas, programas de bienestar y planes de crecimiento interno.
A continuación, le compartimos algunas de las vacantes destacadas, pero si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.
Recuerde: aplicar a estas vacantes es gratuito y con un único registro podrá postular ilimitadamente.
Analista de ventas canales remotos
Salario a convenir
Se requiere profesional para contribuir al crecimiento de la compañía y conectar a los colombianos con sus objetivos a través de un servicio de excelencia. La empresa, del sector de telefonía móvil, se ha posicionado rápidamente en el mercado de las telecomunicaciones, fomentando el acceso a soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y mejoren la calidad de vida de las personas.
WOM es una organización joven, innovadora y disruptiva, que promueve una cultura inclusiva, equitativa y diversa, ofreciendo salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional.
Perfil
Estudiante de últimos semestres o profesional en carreras administrativas, economía, contaduría o áreas comerciales, con experiencia en manejo de aplicaciones CRM de call center, plantas telefónicas y nivel intermedio de Excel.
Objetivo del cargo
Analizar y gestionar de manera oportuna todos los subcanales remotos (venta telefónica, asistida y digital), asegurando el cumplimiento de la meta comercial y de los procesos de la organización.
Competencias y habilidades
- Atención al detalle
- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
- Autonomía
- Capacidad analítica
- Adaptación al cambio
Beneficios
- Seguros para el colaborador y su familia
- Compensación competitiva
- Diversos modelos de trabajo
- Participación en voluntariados
Anfitrión de servicios
Salario: $1.300.000 a $1.400.000
Compensar se destaca por ofrecer servicios de excelencia que generan experiencias memorables a sus clientes. Se requiere personal con pasión por la atención al cliente para integrarse a un equipo en constante crecimiento.
Requisitos
- Bachiller académico culminado
- No se requiere experiencia previa, aunque se valorará la experiencia en atención al cliente
Habilidades clave
- Comunicación efectiva y persuasión
- Iniciativa, proactividad y orientación a resultados
- Capacidad de adaptación a entornos dinámicos y trabajo en equipo
Funciones
- Brindar atención cálida, oportuna y eficiente a los usuarios, resolviendo inquietudes y solicitudes de forma profesional
- Identificar y resolver problemas proactivamente, proponiendo mejoras a los procesos
- Ser el punto de contacto que genere experiencias positivas y memorables
Condiciones
- Salario: $7.640 por hora trabajada, más todas las prestaciones de ley
- Contrato: A término fijo
- Horario: Tiempo completo, turnos rotativos de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Auxiliar de bodega – empresa de consumo masivo
Salario: $1.423.500 a $1.623.500
Se requiere auxiliar de bodega para prestigiosa empresa dedicada a la distribución masiva de productos alimenticios.
Responsabilidades
- Separación y alistamiento de pedidos (picking)
- Certificar cargues según asignación del coordinador de bodega
- Apoyar el conteo de inventarios diarios y/o mensuales
- Verificar concordancia entre guías de despacho y pedidos alistados
- Mantener orden y limpieza en la bodega
- Cumplir tareas relacionadas con el área de bodega
Requisitos
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en empresas de alimentos o consumo masivo
- Conocimiento en manejo de inventarios
- Habilidad en empaque, alistamiento y rotación de productos
- Disponibilidad para jornada completa
- Residencia en la zona norte
Médico general – medio tiempo
Salario a convenir
Health Company Center SAS requiere médico general comprometido con la atención primaria. Oportunidad ideal para profesionales recién egresados que deseen iniciar su carrera en un entorno que valore el aprendizaje y el desarrollo profesional.
Responsabilidades
- Atender consultas médicas primarias
- Realizar diagnósticos y tratamientos básicos
- Brindar orientación sobre cuidados preventivos
- Colaborar con otros profesionales de medicina general para asegurar calidad de atención
- Participar en programas de promoción de la salud
Requisitos
- Título y registro profesional vigente
- Disponibilidad de horarios flexibles
- Excelentes habilidades de comunicación
- Compromiso con el aprendizaje continuo
Asesor(a) comercial 36 horas
Salario: $1.125.000 a $1.460.000
Importante empresa del sector textil requiere personal bachiller para desempeñarse como staff comercial.
Requisitos
- Experiencia mínima de 6 meses
- Disponibilidad para trabajar 6 horas diarias, de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana
Condiciones
- Salario básico: $1.125.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley
- Contrato a término indefinido
Funciones
- Atención al cliente
- Organización y almacenamiento de productos
- Surtido en bodega