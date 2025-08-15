Bogotá: más de 4.000 oportunidades de trabajo para agosto

En agosto, Bogotá se consolida como uno de los principales epicentros de contratación en el país, con miles de vacantes activas en sectores que van desde el comercio y la salud hasta la logística y los servicios.

La capital ofrece hoy un panorama laboral diverso, con opciones para distintos niveles de experiencia y perfiles académicos.

Además del salario, muchas compañías están apostando por beneficios adicionales que mejoran la calidad de vida de sus empleados: seguros, horarios flexibles, modalidades híbridas, programas de bienestar y planes de crecimiento interno.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes destacadas, pero si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.

Recuerde: aplicar a estas vacantes es gratuito y con un único registro podrá postular ilimitadamente.

Analista de ventas canales remotos

Salario a convenir

Se requiere profesional para contribuir al crecimiento de la compañía y conectar a los colombianos con sus objetivos a través de un servicio de excelencia. La empresa, del sector de telefonía móvil, se ha posicionado rápidamente en el mercado de las telecomunicaciones, fomentando el acceso a soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y mejoren la calidad de vida de las personas.

WOM es una organización joven, innovadora y disruptiva, que promueve una cultura inclusiva, equitativa y diversa, ofreciendo salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional.

Perfil

Estudiante de últimos semestres o profesional en carreras administrativas, economía, contaduría o áreas comerciales, con experiencia en manejo de aplicaciones CRM de call center, plantas telefónicas y nivel intermedio de Excel.

Objetivo del cargo

Analizar y gestionar de manera oportuna todos los subcanales remotos (venta telefónica, asistida y digital), asegurando el cumplimiento de la meta comercial y de los procesos de la organización.

Competencias y habilidades

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Autonomía

Capacidad analítica

Adaptación al cambio

Beneficios

Seguros para el colaborador y su familia

Compensación competitiva

Diversos modelos de trabajo

Participación en voluntariados

Anfitrión de servicios

Salario: $1.300.000 a $1.400.000

Compensar se destaca por ofrecer servicios de excelencia que generan experiencias memorables a sus clientes. Se requiere personal con pasión por la atención al cliente para integrarse a un equipo en constante crecimiento.

Requisitos

Bachiller académico culminado

No se requiere experiencia previa, aunque se valorará la experiencia en atención al cliente

Habilidades clave

Comunicación efectiva y persuasión Iniciativa, proactividad y orientación a resultados Capacidad de adaptación a entornos dinámicos y trabajo en equipo

Funciones

Brindar atención cálida, oportuna y eficiente a los usuarios, resolviendo inquietudes y solicitudes de forma profesional

Identificar y resolver problemas proactivamente, proponiendo mejoras a los procesos

Ser el punto de contacto que genere experiencias positivas y memorables

Condiciones

Salario: $7.640 por hora trabajada, más todas las prestaciones de ley

Contrato: A término fijo

Horario: Tiempo completo, turnos rotativos de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Auxiliar de bodega – empresa de consumo masivo

Salario: $1.423.500 a $1.623.500

Se requiere auxiliar de bodega para prestigiosa empresa dedicada a la distribución masiva de productos alimenticios.

Responsabilidades

Separación y alistamiento de pedidos (picking)

Certificar cargues según asignación del coordinador de bodega

Apoyar el conteo de inventarios diarios y/o mensuales

Verificar concordancia entre guías de despacho y pedidos alistados

Mantener orden y limpieza en la bodega

Cumplir tareas relacionadas con el área de bodega

Requisitos

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en empresas de alimentos o consumo masivo

Conocimiento en manejo de inventarios

Habilidad en empaque, alistamiento y rotación de productos

Disponibilidad para jornada completa

Residencia en la zona norte

Médico general – medio tiempo

Salario a convenir

Health Company Center SAS requiere médico general comprometido con la atención primaria. Oportunidad ideal para profesionales recién egresados que deseen iniciar su carrera en un entorno que valore el aprendizaje y el desarrollo profesional.

Responsabilidades

Atender consultas médicas primarias

Realizar diagnósticos y tratamientos básicos

Brindar orientación sobre cuidados preventivos

Colaborar con otros profesionales de medicina general para asegurar calidad de atención

Participar en programas de promoción de la salud

Requisitos

Título y registro profesional vigente

Disponibilidad de horarios flexibles

Excelentes habilidades de comunicación

Compromiso con el aprendizaje continuo

Asesor(a) comercial 36 horas

Salario: $1.125.000 a $1.460.000

Importante empresa del sector textil requiere personal bachiller para desempeñarse como staff comercial.

Requisitos

Experiencia mínima de 6 meses

Disponibilidad para trabajar 6 horas diarias, de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana

Condiciones

Salario básico: $1.125.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

Contrato a término indefinido

Funciones