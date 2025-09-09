EMPLEO
Bogotá: más de 70.000 vacantes disponibles esta semana
En la actualidad, la capital del país concentra la mayor oferta laboral de Colombia, con más de 70.000 puestos disponibles en diferentes sectores. Las oportunidades abarcan cargos operativos, administrativos, comerciales y especializados, lo que permite que personas con distintos perfiles encuentren un espacio en el mercado laboral.
Formador/a de sabores en restaurantes
Empresa: Parmessano
Salario: $ 3.500.000
Tipo de contrato: Temporal
Como instructor de cocina, será clave para fortalecer la calidad culinaria, estandarizar procesos y guiar al equipo hacia la excelencia operativa.
Responsabilidades:
- Supervisar la ejecución de los procesos en planta para asegurar estándares de calidad y seguridad.
- Impulsar el desarrollo del equipo mediante entrenamientos y retroalimentación continua.
- Analizar materias primas y procesos para proponer innovaciones sostenibles.
- Fomentar un ambiente laboral positivo alineado con los valores organizacionales.
Requerimientos:
- Profesional en Gastronomía.
- Mínimo 3 años de experiencia como supervisor/a en cocina preferiblemente en cadenas de restaurantes o empresas del sector gastronómico.
- Conocimiento en técnicas culinarias BPM y normativas sanitarias.
- Habilidades de formación, comunicación clara, orientación al detalle y pensamiento creativo.
- Capacidad para el trabajo en equipo y resolución de problemas.
Líder mesa de ayuda – Bogotá D.C.
Empresa: ARUS
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de centro de ayuda, su misión será detectar y recomendar mejoras que generen valor y crecimiento para los clientes, todo ello alineado con la estrategia de negocio.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento y seguimiento de acuerdos de servicio y compromisos contractuales.
- Identificar causas de insatisfacción y desarrollar planes de acción correctivos.
- Generar estrategias de mejora continua para impulsar la eficiencia operativa.
- Planificar recursos y asegurar la disponibilidad de herramientas de trabajo.
- Controlar y analizar variaciones de costos contractuales e informes operativos.
- Escalar temas relevantes del contrato para mitigar riesgos y cerrar brechas.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónicos o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en manejo de personal y herramientas de gestión.
- Conocimiento en herramientas de ofimática y gestión de servicios ITIL.
Planeador de producción
Empresa: Osya
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si tiene experiencia como programador de producción y le apasiona la optimización de procesos productivos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Elaborar y actualizar los planes de producción de acuerdo con la demanda y capacidad instalada.
- Coordinar con las áreas de logística compras inventarios y calidad para asegurar la disponibilidad de materiales.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de la programación de producción y ajustar ante desviaciones.
- Analizar indicadores de gestión de producción y generar reportes para la gerencia.
- Proponer y ejecutar mejoras en los procesos productivos para optimizar tiempos y reducir costos.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad industrial.
Requerimientos:
- Profesional o tecnólogo en Ingeniería Industrial, Producción, Administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 a 3 años en planeación de producción en sectores industrial manufactura o ensamble.
- Manejo de Excel avanzado y conocimientos en sistemas ERP/MRP.
- Conocimiento en control de inventarios cronogramas y optimización de procesos.
- Habilidades de análisis organización lógica liderazgo y comunicación asertiva.
Auxiliar de enfermería salas de cirugía
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es técnico auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía y cuenta con ReTHUS, resolución y cursos actualizados de BLS y Código Blanco, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atención de pacientes en pre y postoperatorio.
- Soporte en cirugías de alta complejidad.
- Toma de signos vitales y canalización.
- Participación en el procedimiento de cateterismo.
- Manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.
Requerimientos:
- Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia.
- Registro ReTHUS y resolución vigente.
- Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.
- Más de un año de experiencia en quirófanos de alta complejidad.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
