Bogotá: reconocidas empresas abren vacantes en septiembre

La capital colombiana continúa siendo uno de los epicentros laborales más atractivos del país. Es por eso, que durante septiembre, reconocidas compañías de diferentes sectores han abierto nuevas vacantes para sumar talento a sus equipos, ofreciendo opciones tanto para perfiles con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad en el mercado formal.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles este mes. Si desea consultar todas las oportunidades y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Coordinador de workforce

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.579.677 a $ 4.991.061

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el liderazgo de grupos y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Controlar en tiempo real las horas planificadas y resultados operativos.

Asegurar cumplimiento de políticas de turno y objetivos económicos.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Liderar el equipo de analistas de workforce.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia en workforce manager en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

manager en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados. Residencia en Bogotá.

Coordinador regional zona centro

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.419.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Croydon busca un talento que garantice el cumplimiento del presupuesto de ventas asignado, organizando el rutero y monitoreando las tiendas y el personal a cargo.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas asignado a la zona.

Organizar el rutero para visitar y monitorear mensualmente todas las tiendas a cargo.

Cumplir con las políticas de la compañía.

Gestionar y controlar el inventario de la regional.

Asegurar la disponibilidad de cada tienda.

Apoyar la administración del personal asignado, su dotación y entrenamiento.

Controlar los gastos de cada una de las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de indicadores.

Disponibilidad de tiempo y para viajar.

Excel básico.

Atención al detalle.

Ejecutivo preferente en gestión patrimonial

Empresa: Colfondos S.A

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal deberá contar con experiencia en seguir y ajustar portafolios según las condiciones del mercado, así como en ejecutar estrategias comerciales para incrementar los activos administrados.

Responsabilidades:

Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.

Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.

Ofrecer productos financieros como fondos de inversión, carteras administradas, seguros fiducias y productos estructurados.

Requerimientos:

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.

Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.

Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.

Administrador de seguridad de la información

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para asegurar la integridad y protección de los datos frente a posibles amenazas.

Responsabilidades:

Proveer el estudio y definición de tecnologías para el Modelo de Seguridad de la Información.

Realizar análisis de riesgos en seguridad de la información.

Proponer estrategias para la mitigación de riesgos.

Investigar incidentes de seguridad y custodiar la información recolectada.

Revisar y ajustar políticas normas y procedimientos de seguridad.

Administrar el proceso de gestión de llaves de inscripción con la caja Atalla.

Requerimientos:

Título profesional en informática, ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia comprobada en gestión de seguridad de la información.

Conocimiento en análisis de riesgos y mitigación de vulnerabilidades.

Capacidad para investigar incidentes de seguridad.

Experiencia en administración de llaves de cifrado.

Habilidad para ajustar políticas de seguridad a nuevas tecnologías.