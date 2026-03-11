Bucaramanga abre nuevas vacantes de empleo: así puede postularse

El movimiento empresarial de la capital de Santander y la presencia de organizaciones de distintos tamaños han impulsado la apertura de nuevos procesos de selección en Bucaramanga. Como resultado, la ciudad actualmente registra más de 16 mil vacantes de empleo dirigidas a personas que buscan ingresar al mercado laboral o encontrar alternativas para avanzar en su trayectoria profesional.

¿Qué perfiles se requieren?

Las ofertas están dirigidas a profesionales en sectores como salud, administración, ventas y logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la opción que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.

Médico especialista emergenciólogo

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Esta oportunidad no solo le permitirá desarrollar sus habilidades como especialista, sino que también le ofrecerá un entorno dinámico donde el aprendizaje continuo es una prioridad.

Responsabilidades:

Atender emergencias médicas en el servicio de urgencias.

Diagnosticar y tratar a pacientes en situaciones críticas.

Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar la mejor atención.

Participar en la mejora continua de los protocolos de atención.

Capacitar al personal médico en prácticas de emergencia.

Requerimientos:

Título de médico especialista en emergenciología o equivalente.

Experiencia mínima de 3 años en servicios de urgencias.

Certificaciones actualizadas en soporte vital avanzado.

Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas.

Compromiso con la atención centrada en el paciente.

Administrador de tienda

Empresa: Lili Pink

Salario: $3.000.000 a $4.000.000

El administrador de tienda es una pieza clave en el equipo, responsable de liderar las operaciones diarias y asegurar que las tiendas ofrezcan experiencias inolvidables a los clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las operaciones diarias de la tienda.

Liderar y motivar al equipo para alcanzar objetivos.

Supervisar el control de inventarios y manejo del sistema de caja.

Asegurar una experiencia excepcional para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como administrador de tienda, jefe o gerente de tienda.

Conocimientos en KPI y visual merchandising.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipo.

Fuerte orientación al cliente y habilidades de organización.

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como vendedor, desempeñará un rol fundamental dentro del equipo, asegurándose de que los clientes reciban un servicio excepcional y encontrando soluciones que se adapten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Identificar y captar nuevos clientes potenciales.

Ofrecer una atención personalizada a cada cliente.

Realizar seguimiento postventa para garantizar la satisfacción.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Participar en reuniones de equipo para mejorar estrategias.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como vendedor o representante de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Orientación a resultados y atención al detalle.

Disponibilidad para viajar y hacer visitas a clientes.

Taquillero, ventas de tiquetes

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: $2.000.000

Como agente de ventas, será parte fundamental del equipo de atención, asegurándose de que cada cliente reciba la mejor asistencia posible.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en la taquilla de venta de tiquetes.

Realizar el despacho de vehículos de manera eficiente.

Manejar transacciones de venta de tiquetes con precisión.

Responder consultas de los clientes y resolver problemas de manera rápida y efectiva.

Trabajar en turnos rotativos para asegurar la disponibilidad del servicio.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente como taquillero o agente de ventas.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Auxiliar operativo de bodega

Empresa: Facol

Salario: $ 1.750.000

Si le gusta el trabajo operativo, el orden, el manejo de mercancía y apoyar la operación comercial, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Recibir, surtir y organizar la mercancía en bodega.

Realizar inventarios de forma adecuada y precisa.

Distribuir eficientemente la mercancía dentro del almacén.

Apoyar la atención al cliente cuando se requiera.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

Experiencia mínima de 1 año en funciones operativas, ventas o servicio al cliente.

Experiencia en el sector retail (moda y calzado).

