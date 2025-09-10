EMPLEO
Bucaramanga busca talento: revise las ofertas laborales disponibles
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Con el propósito de impulsar el empleo en el oriente del país, esta semana se abrieron nuevas oportunidades de empleo en Bucaramanga para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Las vacantes abarcan sectores clave de la economía regional y ofrecen opciones para quienes desean proyectar su carrera en la capital santandereana.
A continuación, encontrará algunas de las ofertas más recientes. Puede registrarse y aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos. Recuerde que tener su hoja de vida actualizada y completa aumenta sus posibilidades de ser seleccionado.
Operario industrial
Empresa: Superpack
Salario: $ 2.222.000
Tipo de contrato: Término fijo
Únase a Superpack, compañía líder en la creación de soluciones integrales de maquila y logística.
Responsabilidades:
- Acondicionar las máquinas previo al cambio de línea de producto, ajustando los componentes e instalando las herramientas y elementos necesarios.
- Preparar y despachar los pedidos, respetando las cantidades y tipos de productos indicados en las cartillas de orden de pedido.
- Operar el puente grúa y polipasto asignado, realizando las maniobras necesarias para el levantamiento, transporte y descargue de materias primas y producto.
- Almacenar productos aplicando las políticas establecidas por la compañía y verificar constantemente el material almacenado para evitar posibles, incidentes y accidentes de trabajo en la planta.
Requerimientos:
- Formación: Bachiller Académico o técnico en procesos industriales, soldadura o afines al proceso.
Coordinador administrativo e inmobiliario
Empresa: Osya
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como administrador de propiedades, será clave en garantizar la continuidad de procesos y servirá como el enlace esencial entre la gerencia y el área administrativa.
Responsabilidades:
- Supervisar procesos de arrendamiento, incluyendo contratos, vencimientos y renovaciones.
- Controlar la cartera de arrendamientos y administración reportando alertas tempranas.
- Coordinar la relación con arrendatarios proveedores y aliados estratégicos.
- Acompañar a la Gerencia en visitas a inmuebles, consolidando actas y compromisos.
- Revisar y garantizar la correcta ejecución de contratos de proveedores.
- Preparar y revisar informes administrativos financieros y operativos.
- Coordinar presupuestos operativos y reportar desviaciones.
- Supervisar el trabajo del personal administrativo asegurando la correcta ejecución de tareas.
- Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y reportes de tesorería.
- Supervisar el cumplimiento de normativas como SAGRILAFT y SG-SST.
- Liderar iniciativas de sostenibilidad ambiental y social.
- Garantizar continuidad operativa en ausencia de la Gerencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
- Experiencia de 3 a 5 años en cargos administrativos o gestión inmobiliaria.
- Conocimientos en contratos de arrendamiento, gestión de proveedores presupuestos y flujo de caja.
- Manejo de indicadores de gestión y herramientas ofimáticas.
- Habilidades en organización, planeación, comunicación efectiva, liderazgo y atención al detalle.
- Conocimiento en SAGRILAFT SG-SST y sostenibilidad ambiental/social es deseable.
Médico(a) laboral EPS
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 9.567.800
Tipo de contrato: Término indefinido
Su propósito será realizar gestión y seguimiento de los pacientes con incapacidades prolongadas, así como la detección de eventos de origen laboral (accidente y enfermedad) con miras al direccionamiento adecuado de los casos.
Responsabilidades:
- Realizar seguimiento, gestión y definición de los casos de pacientes con historial de incapacidad prolongada y/o alta frecuencia.
- Remitir oportuna y efectivamente al fondo de pensiones.
- Definir y acompañar casos de reincorporación de alta complejidad.
- Captar, realizar seguimiento y gestión de los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral para su direccionamiento.
- Participar en staff y consulta de pacientes con procesos desde medicina laboral.
- Realizar certificados de discapacidad.
- Acompañar y retroalimentar a prestadores.
- Emitir conceptos médicos relacionados con medicina laboral para el apoyo al área jurídica de EPS.
- Emitir conceptos técnicos con respecto a manual de recomendaciones, días estándar de incapacidad y procesos de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
Requerimientos:
- Nivel de estudio: posgrado en medicina laboral o salud ocupacional con licencia vigente.
- Experiencia: mínimo 2 años en roles relacionados con medicina laboral.
- Conocimientos: procesos de calificación de origen, pérdida de capacidad y reintegro laboral.
Coordinador de despachos
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Homecenter busca un encargado de distribución que sea dinámico, orientado al logro y con gran atención al detalle para asegurar la eficiencia en la cadena de suministro.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las rutas de distribución.
- Asegurar la entrega oportuna y eficiente de los productos.
- Manejar el equipo de personal asignado a las operaciones de despacho.
- Optimizar procesos logísticos.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas o ingeniería industrial.
- Mínimo 2 años de experiencia en manejo de personal y procesos logísticos.
- Habilidades en el uso de herramientas digitales.
- Experiencia en análisis de datos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.