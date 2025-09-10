Bucaramanga busca talento: revise las ofertas laborales disponibles

Con el propósito de impulsar el empleo en el oriente del país, esta semana se abrieron nuevas oportunidades de empleo en Bucaramanga para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Las vacantes abarcan sectores clave de la economía regional y ofrecen opciones para quienes desean proyectar su carrera en la capital santandereana.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más recientes. Puede registrarse y aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos. Recuerde que tener su hoja de vida actualizada y completa aumenta sus posibilidades de ser seleccionado.

En Bucaramanga, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Operario industrial

Empresa: Superpack

Salario: $ 2.222.000

Tipo de contrato: Término fijo

Únase a Superpack, compañía líder en la creación de soluciones integrales de maquila y logística.

Responsabilidades:

Acondicionar las máquinas previo al cambio de línea de producto, ajustando los componentes e instalando las herramientas y elementos necesarios.

Preparar y despachar los pedidos, respetando las cantidades y tipos de productos indicados en las cartillas de orden de pedido.

Operar el puente grúa y polipasto asignado, realizando las maniobras necesarias para el levantamiento, transporte y descargue de materias primas y producto.

Almacenar productos aplicando las políticas establecidas por la compañía y verificar constantemente el material almacenado para evitar posibles, incidentes y accidentes de trabajo en la planta.

Requerimientos:

Formación: Bachiller Académico o técnico en procesos industriales, soldadura o afines al proceso.

Coordinador administrativo e inmobiliario

Empresa: Osya

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como administrador de propiedades, será clave en garantizar la continuidad de procesos y servirá como el enlace esencial entre la gerencia y el área administrativa.

Responsabilidades:

Supervisar procesos de arrendamiento, incluyendo contratos, vencimientos y renovaciones.

Controlar la cartera de arrendamientos y administración reportando alertas tempranas.

Coordinar la relación con arrendatarios proveedores y aliados estratégicos.

Acompañar a la Gerencia en visitas a inmuebles, consolidando actas y compromisos.

Revisar y garantizar la correcta ejecución de contratos de proveedores.

Preparar y revisar informes administrativos financieros y operativos.

Coordinar presupuestos operativos y reportar desviaciones.

Supervisar el trabajo del personal administrativo asegurando la correcta ejecución de tareas.

Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y reportes de tesorería.

Supervisar el cumplimiento de normativas como SAGRILAFT y SG-SST.

Liderar iniciativas de sostenibilidad ambiental y social.

Garantizar continuidad operativa en ausencia de la Gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.

Experiencia de 3 a 5 años en cargos administrativos o gestión inmobiliaria.

Conocimientos en contratos de arrendamiento, gestión de proveedores presupuestos y flujo de caja.

Manejo de indicadores de gestión y herramientas ofimáticas.

Habilidades en organización, planeación, comunicación efectiva, liderazgo y atención al detalle.

Conocimiento en SAGRILAFT SG-SST y sostenibilidad ambiental/social es deseable.

Médico(a) laboral EPS

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 9.567.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Su propósito será realizar gestión y seguimiento de los pacientes con incapacidades prolongadas, así como la detección de eventos de origen laboral (accidente y enfermedad) con miras al direccionamiento adecuado de los casos.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento, gestión y definición de los casos de pacientes con historial de incapacidad prolongada y/o alta frecuencia.

Remitir oportuna y efectivamente al fondo de pensiones.

Definir y acompañar casos de reincorporación de alta complejidad.

Captar, realizar seguimiento y gestión de los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral para su direccionamiento.

Participar en staff y consulta de pacientes con procesos desde medicina laboral.

Realizar certificados de discapacidad.

Acompañar y retroalimentar a prestadores.

Emitir conceptos médicos relacionados con medicina laboral para el apoyo al área jurídica de EPS.

Emitir conceptos técnicos con respecto a manual de recomendaciones, días estándar de incapacidad y procesos de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.

Requerimientos:

Nivel de estudio: posgrado en medicina laboral o salud ocupacional con licencia vigente.

Experiencia: mínimo 2 años en roles relacionados con medicina laboral.

Conocimientos: procesos de calificación de origen, pérdida de capacidad y reintegro laboral.

Coordinador de despachos

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un encargado de distribución que sea dinámico, orientado al logro y con gran atención al detalle para asegurar la eficiencia en la cadena de suministro.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las rutas de distribución.

Asegurar la entrega oportuna y eficiente de los productos.

Manejar el equipo de personal asignado a las operaciones de despacho.

Optimizar procesos logísticos.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas o ingeniería industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en manejo de personal y procesos logísticos.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Experiencia en análisis de datos.