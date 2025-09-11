¿Busca empleo como asesor de ventas en Bogotá, Cali o Medellín? No se pierda estas vacantes

Si cuenta con experiencia en ventas y reside en Bogotá, Cali o Medellín, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando. Varias empresas del sector comercial están en búsqueda de asesores y asesoras con habilidades para conectar con los clientes, cumplir metas y aportar al crecimiento de sus equipos.

Las vacantes disponibles ofrecen estabilidad laboral, proyección profesional y beneficios adicionales, dependiendo de la empresa contratante. Además, encontrará opciones tanto para trabajo presencial en puntos de venta como en entornos de call center o ventas digitales.

No deje pasar esta oportunidad de impulsar su carrera en el mundo comercial.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles. Al final de cada una, encontrará el enlace de postulación.

Asesora de ventas

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la vacante para una entusiasta asesora de ventas que desee unirse al equipo en los puntos de venta en Bogotá. Como vendedora, la habilidad para establecer conexiones con los clientes y el entusiasmo por alcanzar objetivos de ventas serán claves para cumplir el presupuesto establecido. La empresa ofrece un entorno dinámico donde la persona seleccionada podrá capacitarse constantemente en productos naturistas, proteínas y más, asegurando así un servicio de calidad a los clientes.

La invitación es a animarse a formar parte del equipo y crecer con la organización.

Responsabilidades:

Cumplir con las metas de ventas en el punto de venta.

Brindar asesoría y servicio diligente a clientes potenciales.

Mantener surtido adecuado de productos.

Capacitarse en productos naturistas y líneas ofrecidas.

Manejo de caja y medios de pago.

Requerimientos:

Experiencia en ventas y manejo de caja.

Disponibilidad para turnos rotativos y trabajar fines de semana.

Actitud comercial y carisma.

Aprendizaje rápido de productos.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Asesor de ventas Cartagena

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

PASH S.A.S. se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial para sus tiendas Patprimo en Cartagena. La labor principal consiste en asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales. Es importante que la persona tenga actitud para las ventas, pasión por comisionar y asesorar.

Requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en retail, venta de calzado, moda, entre otros.

La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones.

El salario es de $1.423.500 más comisión sin piso ni techo al 1%, horarios de domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana o un domingo al mes, además de descuentos en las cuatro marcas de la compañía. El salario promedio es de $1.800.000.

Asesor de ventas Cali

Salario: $ 1.464.000

Se busca un asesor de ventas y atención al cliente que cuente con experiencia en el área. La persona será responsable de proporcionar un servicio y asesoría sobresalientes a los clientes. Se valorará la experiencia mínima de un año en atención al cliente, ventas y organización. Entre sus responsabilidades estarán manejar inventarios, procesar facturación en diversos medios de pago y asegurar que la experiencia de los clientes sea insuperable, fomentando su fidelidad a la marca.

Tipo de contrato:

Obra labor

Nivel de estudios requerido:

Bachiller

Asesor de ventas Studio F Cali

Salario: $ 1.423.500

STF Group (Studio F, Ela y STF Man) cree en el poder de la juventud para transformar el mundo de las ventas. Se encuentra en búsqueda de personas con energía, ganas de aprender y actitud positiva.

Requisitos:

Ser mayor de edad.

Experiencia comercial de 3 meses en ventas.

Buena actitud y deseos de crecer.

Condiciones:

Salario básico de $1.423.500 + prestaciones + comisiones por cumplimiento en ventas.

Horarios rotativos de domingo a domingo con día compensatorio semanal.

Ubicación en tienda cercana al lugar de residencia.

Descuentos en las marcas, plan carrera y múltiples beneficios con la compañía.

Asesor de ventas Medipiel Medellín

Medipiel está en la búsqueda de un asesor de ventas para llevar su carrera al siguiente nivel.

Como consultor de ventas, será responsable de brindar una experiencia excepcional a los clientes a través de un servicio personalizado. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional, además de beneficios como descuentos en productos, día de cumpleaños libre y más.

Responsabilidades:

Proveer atención personalizada a los clientes.

Manejar caja y realizar cierre de ventas.

Realizar inventarios cíclicos para control de stock.

Contribuir al cumplimiento de objetivos de ventas.

Asegurar el óptimo funcionamiento del punto de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o roles similares.

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar horarios de centro comercial.

Habilidades interpersonales para atención al cliente.

Asesor de ventas Bogotá

Salario a convenir

Grupo Uribe, una empresa de moda que colabora con marcas como Rifle, Chevignon, Naf Naf, Esprit, Americanino, American Eagle y Outlet Todo 50%, está en la búsqueda de asesores comerciales para Bogotá. La empresa busca personas talentosas y apasionadas por el mundo de la moda para formar parte de un equipo profesional dedicado a ofrecer una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras

Mantener una excelente presentación del punto de venta

Conseguir los objetivos de ventas establecidos

Gestionar las actividades administrativas propias del puesto

Requerimientos: