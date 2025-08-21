¿Busca empleo en Bogotá? Hay nuevas ofertas con aplicación virtual

¿Buscando empleo? Alístese y tome nota, pues Bogotá sigue siendo uno de los principales polos de empleo en el país y ahora cuenta con nuevas ofertas que pueden gestionarse de manera virtual.

Estas vacantes están dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia, lo que amplía las posibilidades para quienes desean vincularse al mercado laboral formal.

Las oportunidades abarcan diferentes sectores de la economía y ofrecen condiciones que cumplen con la normativa vigente, incluyendo contratación legal y beneficios para los colaboradores.

Una de las ventajas es que la postulación se realiza completamente en línea, lo que permite a los aspirantes aplicar desde cualquier lugar y con pocos requisitos iniciales. Si desea conocer la oferta completa, lo invitamos a explorar Semana Empleos.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Auxiliar logístico

Salario a convenir

Objetivo del cargo:

Brindar apoyo en la gestión y ejecución de procesos logísticos, como la recepción, almacenamiento, alistamiento, distribución y despacho de mercancías.

Funciones:

Verificar la entrada de productos, comparando contra órdenes de compra y reportando inconsistencias. Ubicar los productos en las zonas correspondientes, siguiendo criterios de organización y seguridad. Coordinar la salida de mercancía, realizar cargue y descargue, y entregar productos cumpliendo rutas y horarios. Elaborar y archivar guías de despacho, facturas, remisiones y demás documentos logísticos.

Analista de estabilidades en laboratorio farmacéutico

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

Haga parte de un prestigioso laboratorio farmacéutico como Analista de Estabilidades. Se busca un profesional comprometido y meticuloso que desee desarrollar su carrera como especialista en estabilidad farmacéutica dentro de un entorno innovador.

Esta es una oportunidad única para quienes estén interesados en contribuir al avance de productos de calidad superior, desde el análisis hasta el aseguramiento de su estabilidad.

Se ofrece salario competitivo con un atractivo bono extralegal. El horario es de lunes a sábado, en un equipo dedicado a la excelencia en la industria.

Responsabilidades:

Ejecutar cronogramas de estabilidades de productos.

Realizar reportes detallados de tiempos de análisis.

Ingresar datos de análisis en el software Galeno.

Implementar el módulo de predicción de vida útil.

Desarrollar funciones cuidando el material de trabajo como columnas cromatográficas y cromatógrafos.

Manejar adecuadamente los cuartos de estabilidades y muestras de producto terminado.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Química o Química Farmacéutica.

Experiencia mínima de 6 meses en la industria farmacéutica.

Dominio de HPLC y cromatografía de gases.

Cajero Banco de Occidente – Puerto Boyacá

¿Desea formar parte del mejor lugar para trabajar en Colombia? En Banco de Occidente se busca un cajero para la sede en Puerto Boyacá.

Se ofrece la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector financiero, trabajando con un equipo comprometido y apasionado. Será parte de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral envidiable. Esta es la oportunidad ideal para quienes inician su carrera profesional y desean adquirir experiencia valiosa mientras estudian.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).

Brindar información sobre productos y servicios bancarios.

Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requerimientos:

Estudiante de primeros semestres en carreras administrativas o financieras.

Experiencia previa manejando medios de pago.

Excelente servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

Sede del Banco de Occidente en Cali. Foto suministrada por la empresa. | Foto: El país

Cajera para Paloquemao – Bogotá

Salario: $1.497.000

Se requiere de manera urgente una cajera para la sucursal en Bogotá, ubicada en la zona de Paloquemao. Se ofrece un ambiente dinámico en el que podrá desarrollar sus habilidades en manejo de caja y atención al cliente.

El horario laboral es de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 5:15 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Responsabilidades:

Manejo y control de caja registradora.

Recepción y registro de pagos en efectivo y tarjetas.

Entrega de comprobantes de pago a los clientes.

Cuadre diario de caja.

Atención al cliente en el punto de venta.

Requerimientos:

Técnico en contabilidad o afines.• Experiencia mínima de 1 año en manejo de caja y dinero en efectivo.

Habilidades numéricas y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar en el horario indicado.

Residencia en Bogotá o zonas aledañas.

Líder punto de venta Bogotá

Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000

Se busca líder punto de venta para garantizar una experiencia comercial excepcional. Se requiere un líder que inspire y guíe a su equipo hacia el éxito, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de metas.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda asegurando su formación y alineación con los objetivos de la compañía.

Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas de salud y seguridad, y lineamientos comerciales.

Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.

Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación técnica o tecnóloga en ventas, regencia o administración.

Vendedor tienda a tienda

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.900.000

Se requiere vendedor tienda a tienda para una empresa líder en el sector manufactura, confección y textil.

El cargo implica labores de asesor comercial itinerante, con habilidades en apertura de cuentas y manejo de nuevos clientes.

Se ofrece salario de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, todas las prestaciones de ley, y un bono de $250.000 durante los dos primeros meses.

Además, hay oportunidad de obtener comisiones sin límite. Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con pagos quincenales.

Responsabilidades:

Realizar ventas directas tienda a tienda en el sector manufactura, confección y textil.

Gestionar la apertura de nuevas cuentas y establecer relaciones con clientes nuevos.

Negociar términos de venta y cierre de contratos.

Mantener y actualizar el registro de clientes y ventas.

Contribuir al logro de los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Requerimientos: