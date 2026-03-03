EMPLEO

¿Busca empleo en el sector salud? Estas son las vacantes activas en el país

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

3 de marzo de 2026, 5:38 p. m.
Conozca las vacantes que tiene el sector salud.
Conozca las vacantes que tiene el sector salud.

El sector salud en Colombia cumple un papel fundamental en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Además, desempeña una función económica relevante: genera empleo formal, ofrece salarios competitivos y promueve condiciones de mayor estabilidad contractual.

En línea con esta relevancia, se han abierto múltiples oportunidades laborales en distintas regiones del país. Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diversos perfiles y niveles de experiencia. Para postularse, es necesario registrarse previamente y completar la hoja de vida.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

  • Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
  • Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
  • Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
  • Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

  • Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
  • Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
  • Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Enfermera jefe de cuidados paliativos – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $3.000.000 a $3.400.000

Este rol es esencial para nuestros objetivos de brindar una atención humanizada y de calidad.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar el equipo de cuidados paliativos.
  • Desarrollar planes de atención personalizados para pacientes.
  • Garantizar la calidad y humanización de la atención domiciliaria.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar los servicios.

Requerimientos:

  • Pregrado en Enfermería.
  • Formación obligatoria certificada en dolor o cuidados paliativos.
  • Experiencia mínima de 2 años en clínica.
  • Experiencia mínima de 1 año en áreas de dolor, hemaoncología, oncología, cuidados paliativos o programas de cronicidad.
  • Conocimiento y aplicación de protocolos de manejo del dolor.
  • Experiencia en administración y titulación de analgésicos y manejo de dispositivos especiales.
  • Participación en procesos de calidad y seguridad del paciente.
  • Competencias en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y conciencia del cuidado.

Conozca las empresas que ofrecen salarios superiores a los $ 8 millones y cómo aplicar

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Este cargo es vital para asegurar la continuidad de la atención médica, apoyando a médicos y enfermeros en la entrega eficiente de tratamientos.

Responsabilidades:

  • Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.
  • Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.
  • Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.
  • Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

  • Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.
  • Experiencia mínima de 1 año en el área.
  • Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.
  • Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.
  • Horarios: son turnos rotativos; es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Viva1A IPS

Salario: $ 4.101.575

Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de un(a) médico(a) general con enfoque en gestión integral del riesgo y programas crónicos, comprometido(a) con la atención humanizada y el cumplimiento de estándares normativos en salud.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Inscripción en RETHUS (activa y vigente).
  • Esquema de vacunación completo y actualizado.
  • Curso de Soporte Vital Básico (BLS) vigente.
  • Curso de Soporte Vital Avanzado (ACLS) vigente.
  • Certificación en atención integral a víctimas de violencia sexual.

Auxiliar de farmacia – Villavicencio

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Se busca un(a) auxiliar de farmacia comprometido(a), proactivo(a) y con vocación de servicio, que desee formar parte de una institución líder en atención especializada y cuidado integral del corazón.

Responsabilidades:

  • Dispensación segura y oportuna de medicamentos.
  • Recepción y almacenamiento de insumos farmacéuticos.
  • Control y verificación de inventarios.
  • Apoyo en procesos administrativos del servicio farmacéutico.
  • Cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad del paciente.

Requerimientos:

  • Técnico(a) en Servicios Farmacéuticos.
  • Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de farmacia.
  • Conocimiento en dispensación de medicamentos, control de inventarios y almacenamiento.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Excelente actitud de servicio y trabajo en equipo.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

