¿Busca empleo en el sector salud? Estas son las vacantes activas en el país

El sector salud en Colombia cumple un papel fundamental en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Además, desempeña una función económica relevante: genera empleo formal, ofrece salarios competitivos y promueve condiciones de mayor estabilidad contractual.

En línea con esta relevancia, se han abierto múltiples oportunidades laborales en distintas regiones del país. Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diversos perfiles y niveles de experiencia. Para postularse, es necesario registrarse previamente y completar la hoja de vida.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¡Postúlese aquí!

Enfermera jefe de cuidados paliativos – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $3.000.000 a $3.400.000

Este rol es esencial para nuestros objetivos de brindar una atención humanizada y de calidad.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar el equipo de cuidados paliativos.

Desarrollar planes de atención personalizados para pacientes.

Garantizar la calidad y humanización de la atención domiciliaria.

Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar los servicios.

Requerimientos:

Pregrado en Enfermería.

Formación obligatoria certificada en dolor o cuidados paliativos.

Experiencia mínima de 2 años en clínica.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de dolor, hemaoncología, oncología, cuidados paliativos o programas de cronicidad.

Conocimiento y aplicación de protocolos de manejo del dolor.

Experiencia en administración y titulación de analgésicos y manejo de dispositivos especiales.

Participación en procesos de calidad y seguridad del paciente.

Competencias en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y conciencia del cuidado.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Este cargo es vital para asegurar la continuidad de la atención médica, apoyando a médicos y enfermeros en la entrega eficiente de tratamientos.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios: son turnos rotativos; es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

¡Aplique acá!

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Viva1A IPS

Salario: $ 4.101.575

Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de un(a) médico(a) general con enfoque en gestión integral del riesgo y programas crónicos, comprometido(a) con la atención humanizada y el cumplimiento de estándares normativos en salud.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Inscripción en RETHUS (activa y vigente).

Esquema de vacunación completo y actualizado.

Curso de Soporte Vital Básico (BLS) vigente.

Curso de Soporte Vital Avanzado (ACLS) vigente.

Certificación en atención integral a víctimas de violencia sexual.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia – Villavicencio

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Se busca un(a) auxiliar de farmacia comprometido(a), proactivo(a) y con vocación de servicio, que desee formar parte de una institución líder en atención especializada y cuidado integral del corazón.

Responsabilidades:

Dispensación segura y oportuna de medicamentos.

Recepción y almacenamiento de insumos farmacéuticos.

Control y verificación de inventarios.

Apoyo en procesos administrativos del servicio farmacéutico.

Cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad del paciente.

Requerimientos:

Técnico(a) en Servicios Farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de farmacia.

Conocimiento en dispensación de medicamentos, control de inventarios y almacenamiento.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Excelente actitud de servicio y trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.