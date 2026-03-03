¿Busca empleo en el sector salud? Estas son las vacantes activas en el país

El sector salud en Colombia cumple un papel fundamental en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Además, desempeña una función económica relevante: genera empleo formal, ofrece salarios competitivos y promueve condiciones de mayor estabilidad contractual.
En línea con esta relevancia, se han abierto múltiples oportunidades laborales en distintas regiones del país. Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diversos perfiles y niveles de experiencia. Para postularse, es necesario registrarse previamente y completar la hoja de vida.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.
Responsabilidades:
- Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
- Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
- Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
- Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
- Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
- Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.
Enfermera jefe de cuidados paliativos – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: $3.000.000 a $3.400.000
Este rol es esencial para nuestros objetivos de brindar una atención humanizada y de calidad.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar el equipo de cuidados paliativos.
- Desarrollar planes de atención personalizados para pacientes.
- Garantizar la calidad y humanización de la atención domiciliaria.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar los servicios.
Requerimientos:
- Pregrado en Enfermería.
- Formación obligatoria certificada en dolor o cuidados paliativos.
- Experiencia mínima de 2 años en clínica.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de dolor, hemaoncología, oncología, cuidados paliativos o programas de cronicidad.
- Conocimiento y aplicación de protocolos de manejo del dolor.
- Experiencia en administración y titulación de analgésicos y manejo de dispositivos especiales.
- Participación en procesos de calidad y seguridad del paciente.
- Competencias en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y conciencia del cuidado.
Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Este cargo es vital para asegurar la continuidad de la atención médica, apoyando a médicos y enfermeros en la entrega eficiente de tratamientos.
Responsabilidades:
- Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.
- Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.
- Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.
- Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.
Requerimientos:
- Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.
- Experiencia mínima de 1 año en el área.
- Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.
- Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.
- Horarios: son turnos rotativos; es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.
Médico general – Bogotá D.C.
Empresa: Viva1A IPS
Salario: $ 4.101.575
Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de un(a) médico(a) general con enfoque en gestión integral del riesgo y programas crónicos, comprometido(a) con la atención humanizada y el cumplimiento de estándares normativos en salud.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Inscripción en RETHUS (activa y vigente).
- Esquema de vacunación completo y actualizado.
- Curso de Soporte Vital Básico (BLS) vigente.
- Curso de Soporte Vital Avanzado (ACLS) vigente.
- Certificación en atención integral a víctimas de violencia sexual.
Auxiliar de farmacia – Villavicencio
Empresa: Zentria
Salario: A convenir
Se busca un(a) auxiliar de farmacia comprometido(a), proactivo(a) y con vocación de servicio, que desee formar parte de una institución líder en atención especializada y cuidado integral del corazón.
Responsabilidades:
- Dispensación segura y oportuna de medicamentos.
- Recepción y almacenamiento de insumos farmacéuticos.
- Control y verificación de inventarios.
- Apoyo en procesos administrativos del servicio farmacéutico.
- Cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad del paciente.
Requerimientos:
- Técnico(a) en Servicios Farmacéuticos.
- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de farmacia.
- Conocimiento en dispensación de medicamentos, control de inventarios y almacenamiento.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
- Excelente actitud de servicio y trabajo en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.