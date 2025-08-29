¿Busca empleo en servicios generales? Hay ofertas disponibles

Si está buscando empleo en el área de servicios generales, esta puede ser la oportunidad perfecta. En distintas ciudades del país hay empresas que están contratando personal para labores de aseo, mantenimiento y apoyo operativo, con salarios competitivos y estabilidad laboral.

Las ofertas están dirigidas a personas con experiencia en limpieza de espacios industriales, administrativos, hospitalarios o comerciales, así como a quienes tengan habilidades en oficios varios y disponibilidad para turnos rotativos.

También hay vacantes para cargos de supervisión, donde se valoran el liderazgo y la organización.

Postularse es un proceso gratuito y sencillo: solo debe revisar la vacante de su interés, verificar los requisitos y aplicar en el enlace habilitado. Entre más completos sean los datos en la hoja de vida, mayores serán las posibilidades de contratación.

Servicios generales Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector de alimentos requiere personal de aseo con experiencia mínima de un año en limpieza y mantenimiento de espacios industriales y administrativos de gran tamaño, como hospitales, centros comerciales o edificios administrativos amplios.

Es indispensable contar con experiencia reciente en turno nocturno (en caso de no cumplir con este requisito, no se tendrá en cuenta la postulación).

Condiciones de la vacante:

Salario: $ 1.423.500

Nivel educativo requerido: bachiller

Experiencia mínima: un año

Horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Ubicación: sedes corporativas Floresta y Vardi (se alterna medio día en cada sede)

Funciones principales:

Limpieza y mantenimiento general de las instalaciones.

Apoyo en tareas administrativas simples (como destrucción de papel, entre otras).

Servicios generales en Cali

Salario: $ 1.423.500

Una importante empresa de producción de energía cerca del aeropuerto en Cencar está en búsqueda de un operario de aseo con experiencia en pintura.

Condiciones de la vacante:

Salario: $ 1.423.500 más prestaciones de ley, auxilio de transporte y ruta de acercamiento para Cali y Palmira.

Nivel educativo requerido: bachiller (se solicita diploma o acta).

Experiencia mínima: 6 meses en labores de aseo y pintura.

Horario: lunes a viernes de 6:30 a. m. a 4:00 p. m., con posibilidad de turnos rotativos en periodos de alta productividad.

Operario integral – servicios generales Aguachica

Salario: $ 1.427.500

Importante empresa de servicios medioambientales en Aguachica requiere para su equipo de trabajo a un bachiller con experiencia en oficios varios (formal o informal).

Condiciones de la vacante:

Salario: $ 1.427.500 más prestaciones de ley.

Horario: turnos rotativos diurnos o nocturnos, de domingo a domingo.

Modalidad: presencial.

Tipo de contrato: obra o labor.

Se ofrece estabilidad laboral.

Operario de servicios generales Turbaco

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector busca un operario de servicios generales para mantener la limpieza y el orden en las instalaciones, garantizando un ambiente higiénico y agradable para los usuarios.

Condiciones de la vacante: salario: $ 1.423.500 más auxilio de transporte y prestaciones de ley.• Horarios: turnos rotativos entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.• Nivel educativo requerido: bachiller. • Experiencia mínima: seis meses en limpieza o mantenimiento.

Responsabilidades:

Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en diversas áreas.

Asegurar el uso y almacenamiento correcto de los productos de aseo.

Reportar incidentes o necesidades de reparación.

Colaborar con el equipo para mantener un entorno de trabajo seguro y ordenado.

Supervisora de servicios generales Bogotá

Salario: $ 1.600.000 a $ 1.700.000

Grupo Superior - House Depot busca una supervisora de servicios generales para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones en Bogotá. Este cargo implica liderar al equipo de limpieza y mantenimiento, velando por el cumplimiento de estándares de calidad.

Condiciones de la vacante:

Contrato: a término fijo.

Pago: quincenal.

Beneficios: formación gratuita y plan de carrera.

Salario: entre $ 1.600.000 y $ 1.700.000.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar al personal encargado de limpieza y desinfección. • Gestionar el mantenimiento de zonas verdes. • Controlar el uso y almacenamiento de insumos y herramientas. • Garantizar el cumplimiento de protocolos de calidad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año como supervisora de servicios generales. • Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. • Documentación en regla.

Líder de servicios generales hospitalarios en Bello

Salario: $ 1.546.883

Reconocida empresa del sector salud busca un líder de servicios generales hospitalarios para coordinar y supervisar al personal encargado de mantenimiento e higiene en un hospital.

Condiciones de la vacante:

Salario: $ 1.546.883 más prestaciones y recargos.

Horario: turnos rotativos de domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar el personal de servicios generales en el hospital.

Asegurar el cumplimiento de estándares de higiene y seguridad.

Elaborar informes de mantenimiento.

Supervisar el trabajo diario del equipo de limpieza.

Garantizar el uso eficiente de los recursos.

Requerimientos: