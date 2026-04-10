EMPLEO

¿Busca empleo? Más de 110.000 vacantes lo esperan en todo el país

Oportunidades disponibles diferentes sectores laborales.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de abril de 2026, 3:13 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 9,2 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (10,3 %). A su vez, la tasa de ocupación alcanzó el 58,7 %, superando el 58,0 % registrado un año atrás.

Este comportamiento se refleja en la apertura de nuevas oportunidades en distintas regiones, con más de 110 mil vacantes activas a lo largo de todo el territorio nacional, aumentando las opciones para quienes buscan empleo.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como diseño, finanzas, salud, economía, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Conozca algunas de las ofertas que lanzó la compañía.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 4.953.000

Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.
  • Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.
  • Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.
  • Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.
  • Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
  • Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de riesgo de mercado – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000

Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.

Responsabilidades:

  • Analizar y monitorear los riesgos de mercado.
  • Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.
  • Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.
  • Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 años como analista de riesgo de mercado.
  • Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.
  • Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
  • Dominio de herramientas de análisis financiero.

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Ofertas de empleo con sueldos de $4 a $7 millones: aplique gratis

Medico líder de urgencias - Soacha

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.000.000

Responsabilidades:

  • Coordinar y liderar el equipo de urgencias para asegurar atención médica oportuna y efectiva.
  • Evaluar y tratar a pacientes en situaciones de emergencia con rapidez y precisión.
  • Supervisar y capacitar al personal médico y de enfermería en el área de urgencias.
  • Implementar protocolos de atención médica en situaciones críticas.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar la continuidad del cuidado del paciente.

Requerimientos:

  • Título de Médico con especialización en Urgencias o Emergencias.
  • Experiencia mínima de 5 años en el área de urgencias o emergencias.
  • Capacidad para liderar equipos de trabajo en situaciones de alta presión.
  • Conocimientos avanzados en protocolos de atención médica de urgencias.
  • Habilidades de comunicación efectiva y toma de decisiones rápidas.

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Ejecutivo preferente – Medellín

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.