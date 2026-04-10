¿Busca empleo? Más de 110.000 vacantes lo esperan en todo el país

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 9,2 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (10,3 %). A su vez, la tasa de ocupación alcanzó el 58,7 %, superando el 58,0 % registrado un año atrás.

Este comportamiento se refleja en la apertura de nuevas oportunidades en distintas regiones, con más de 110 mil vacantes activas a lo largo de todo el territorio nacional, aumentando las opciones para quienes buscan empleo.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como diseño, finanzas, salud, economía, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 4.953.000

Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.

Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.

Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.

Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.

Requerimientos:

Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.

Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.

Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de riesgo de mercado – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000

Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.

Responsabilidades:

Analizar y monitorear los riesgos de mercado.

Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.

Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.

Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 años como analista de riesgo de mercado.

Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.

Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.

Dominio de herramientas de análisis financiero.

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Ofertas de empleo con sueldos de $4 a $7 millones: aplique gratis

Medico líder de urgencias - Soacha

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.000.000

Responsabilidades:

Coordinar y liderar el equipo de urgencias para asegurar atención médica oportuna y efectiva.

Evaluar y tratar a pacientes en situaciones de emergencia con rapidez y precisión.

Supervisar y capacitar al personal médico y de enfermería en el área de urgencias.

Implementar protocolos de atención médica en situaciones críticas.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la continuidad del cuidado del paciente.

Requerimientos:

Título de Médico con especialización en Urgencias o Emergencias.

Experiencia mínima de 5 años en el área de urgencias o emergencias.

Capacidad para liderar equipos de trabajo en situaciones de alta presión.

Conocimientos avanzados en protocolos de atención médica de urgencias.

Habilidades de comunicación efectiva y toma de decisiones rápidas.

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Ejecutivo preferente – Medellín

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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