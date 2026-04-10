¿Busca empleo? Más de 110.000 vacantes lo esperan en todo el país

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 9,2 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (10,3 %). A su vez, la tasa de ocupación alcanzó el 58,7 %, superando el 58,0 % registrado un año atrás.
Este comportamiento se refleja en la apertura de nuevas oportunidades en distintas regiones, con más de 110 mil vacantes activas a lo largo de todo el territorio nacional, aumentando las opciones para quienes buscan empleo.
¿Cuáles son los cargos disponibles?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como diseño, finanzas, salud, economía, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.
Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 4.953.000
Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.
- Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.
- Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.
- Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.
Requerimientos:
- Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.
- Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.
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Analista de riesgo de mercado – Cali
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000
Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.
Responsabilidades:
- Analizar y monitorear los riesgos de mercado.
- Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.
- Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.
- Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 años como analista de riesgo de mercado.
- Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
- Dominio de herramientas de análisis financiero.
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Medico líder de urgencias - Soacha
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 5.000.000
Responsabilidades:
- Coordinar y liderar el equipo de urgencias para asegurar atención médica oportuna y efectiva.
- Evaluar y tratar a pacientes en situaciones de emergencia con rapidez y precisión.
- Supervisar y capacitar al personal médico y de enfermería en el área de urgencias.
- Implementar protocolos de atención médica en situaciones críticas.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar la continuidad del cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Título de Médico con especialización en Urgencias o Emergencias.
- Experiencia mínima de 5 años en el área de urgencias o emergencias.
- Capacidad para liderar equipos de trabajo en situaciones de alta presión.
- Conocimientos avanzados en protocolos de atención médica de urgencias.
- Habilidades de comunicación efectiva y toma de decisiones rápidas.
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Ejecutivo preferente – Medellín
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
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