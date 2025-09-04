Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 7:44 p. m.
Las contrataciones por temporada se han convertido en una gran alternativa para quienes desean generar ingresos adicionales o adquirir experiencia laboral en corto plazo. Este tipo de oportunidades son clave en sectores que aumentan su demanda en épocas específicas del año, como ventas, logística, servicio al cliente y hotelería, entre otros.

Es por ello que en diferentes ciudades del país ya se encuentran abiertas vacantes de este tipo, con opciones que se ajustan a distintos perfiles y niveles de formación.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Grupo Éxito busca auxiliares polivalentes para la temporada de precios especiales éxito 2025 en Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia. En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en el punto de venta.
  • Registrar y empacar productos.
  • Gestionar el manejo de la caja registradora.
  • Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.
  • Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.
  • Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.
  • Bachillerato completo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Vendedora – Accesorios Avemaría

Lugar: Barranquilla

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría buscan una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, para trabajar en la temporada de amor y amistad.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
  • Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
  • Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas y servicio al cliente.
  • Excelente presentación personal y proactividad.

Cajero – Studio F

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

  • 3 meses de experiencia como cajero
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
  • Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Auxiliar de bodega – Alkomprar

Lugar: Armenia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

  • Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.
  • Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.
  • Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.
  • Mantener el orden y limpieza en la bodega.
  • Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.

Requerimientos:

  • Técnico en logística o áreas administrativas.
  • Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.
  • Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.
  • Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.

