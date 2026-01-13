¿Busca trabajo? Comience la semana aplicando a estas vacantes

Con el inicio de una nueva semana, se habilitan procesos de selección que amplían la oferta laboral disponible en el país. Las vacantes activas permiten a los candidatos postularse desde hoy a cargos que responden a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las oportunidades están orientadas a quienes buscan una incorporación inmediata al mercado laboral, así como a personas que consideran un cambio de empleo. Las convocatorias incluyen opciones en distintos tipos de jornada y modalidades de trabajo, de acuerdo con el cargo y la empresa.

Para conocer el detalle completo de las vacantes y aplicar de manera virtual, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas que se encuentran disponibles.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Líder de diseño gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 3.167.000 a 3.432.000

Croydon busca un profesional apasionado por la creatividad y el diseño, capaz de liderar proyectos de catálogos y editoriales con un enfoque innovador y estético.

Responsabilidades:

Creación de conceptos creativos y racionales para catálogos.

Dirección de artes para el diseño.

Elaboración y manejo de briefs creativos.

Desarrollo y redacción de copys con criterio gramatical.

Edición de videos.

Retoques fotográficos con énfasis en moda y pieles.

Manejo de preprensa colorimetría y finalización de archivos.

Gestión con proveedores de impresión.

Requerimientos:

Experiencia laboral de 2 años en diseño de catálogos o editorial.

Profesional en Diseño Gráfico.

Residir en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesor(a) de ingeniería administrativa en finanzas – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Como parte de nuestro equipo tendrá la misión de formar a futuros líderes capaces de integrar la ingeniería con la gestión administrativa para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

Impartir planear y evaluar cursos de ingeniería administrativa y áreas afines.

Asesorar a estudiantes en proyectos investigaciones y trabajos de grado.

Participar y liderar proyectos de investigación e innovación.

Contribuir al diseño y actualización del currículo.

Participar en comités y actividades académicas institucionales.

Vincular la academia con el sector productivo mediante proyectos y extensión.

Cumplir con los procesos académicos y administrativos asignados.

Mantenerse actualizado en tendencias y herramientas de la ingeniería administrativa.

Requerimientos:

Doctorado en Administración, Dirección de Empresas o disciplinas afines.

Mínimo 5 años de experiencia en docencia universitaria o coordinación de programas académicos en Ingeniería Administrativa Financiera.

Habilidades avanzadas en investigación aplicada.

Inglés nivel B2.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá: hay más de 84 mil vacantes activas esta semana, así puede postularse

Jefe de ventas regional sur – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.

Responsabilidades:

Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.

Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.

Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.

Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.

Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.

2-3 años de experiencia en el sector retail preferiblemente hard discount.

Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.

Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Comercial senior B2B – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El objetivo general del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.

Responsabilidades:

Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivo, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.

Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.

Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.

Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.

Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.

Requerimientos:

Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.

Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.

Nivel de inglés B2

Experiencia en manejo de CRM.

Deseable conocimiento en Salesforce.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.