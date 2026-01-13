EMPLEO

¿Busca trabajo? Comience la semana aplicando a estas vacantes

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

13 de enero de 2026, 7:38 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Con el inicio de una nueva semana, se habilitan procesos de selección que amplían la oferta laboral disponible en el país. Las vacantes activas permiten a los candidatos postularse desde hoy a cargos que responden a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las oportunidades están orientadas a quienes buscan una incorporación inmediata al mercado laboral, así como a personas que consideran un cambio de empleo. Las convocatorias incluyen opciones en distintos tipos de jornada y modalidades de trabajo, de acuerdo con el cargo y la empresa.

Para conocer el detalle completo de las vacantes y aplicar de manera virtual, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas que se encuentran disponibles.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Finanzas

¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Finanzas

Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

Consumo inteligente

Cuota alimentaria 2026: este es el nuevo valor a pagar para los padres

Finanzas

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Consumo inteligente

¿Cuál es el plazo máximo para que le consignen sus cesantías en 2026?

Consumo inteligente

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Vehículos

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Finanzas

Vacantes de empleo para abogados: conozca las oportunidades disponibles

Finanzas

Trabajo sí hay en el sector salud: estas son las oportunidades disponibles

Finanzas

Trabajo para conductores: empresas están contratando en todo el país

.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Líder de diseño gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 3.167.000 a 3.432.000

Croydon busca un profesional apasionado por la creatividad y el diseño, capaz de liderar proyectos de catálogos y editoriales con un enfoque innovador y estético.

Responsabilidades:

  • Creación de conceptos creativos y racionales para catálogos.
  • Dirección de artes para el diseño.
  • Elaboración y manejo de briefs creativos.
  • Desarrollo y redacción de copys con criterio gramatical.
  • Edición de videos.
  • Retoques fotográficos con énfasis en moda y pieles.
  • Manejo de preprensa colorimetría y finalización de archivos.
  • Gestión con proveedores de impresión.

Requerimientos:

  • Experiencia laboral de 2 años en diseño de catálogos o editorial.
  • Profesional en Diseño Gráfico.
  • Residir en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesor(a) de ingeniería administrativa en finanzas – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Como parte de nuestro equipo tendrá la misión de formar a futuros líderes capaces de integrar la ingeniería con la gestión administrativa para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

  • Impartir planear y evaluar cursos de ingeniería administrativa y áreas afines.
  • Asesorar a estudiantes en proyectos investigaciones y trabajos de grado.
  • Participar y liderar proyectos de investigación e innovación.
  • Contribuir al diseño y actualización del currículo.
  • Participar en comités y actividades académicas institucionales.
  • Vincular la academia con el sector productivo mediante proyectos y extensión.
  • Cumplir con los procesos académicos y administrativos asignados.
  • Mantenerse actualizado en tendencias y herramientas de la ingeniería administrativa.

Requerimientos:

  • Doctorado en Administración, Dirección de Empresas o disciplinas afines.
  • Mínimo 5 años de experiencia en docencia universitaria o coordinación de programas académicos en Ingeniería Administrativa Financiera.
  • Habilidades avanzadas en investigación aplicada.
  • Inglés nivel B2.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá: hay más de 84 mil vacantes activas esta semana, así puede postularse

Jefe de ventas regional sur – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.

Responsabilidades:

  • Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.
  • Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.
  • Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.
  • Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.
  • Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.
  • 2-3 años de experiencia en el sector retail preferiblemente hard discount.
  • Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.
  • Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Comercial senior B2B – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El objetivo general del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.

Responsabilidades:

  • Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.
  • Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivo, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.
  • Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.
  • Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.
  • Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.
  • Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.

Requerimientos:

  • Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.
  • Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.
  • Nivel de inglés B2
  • Experiencia en manejo de CRM.
  • Deseable conocimiento en Salesforce.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Hombres en entrevistas de trabajo.

¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Los interesados pueden postularse a través de Magneto.

Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

El 20 de octubre vence plazo para pagar la 4ta cuota del impuesto ICA

Cuota alimentaria 2026: este es el nuevo valor a pagar para los padres

Reunión

¿Busca trabajo? Comience la semana aplicando a estas vacantes

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Los expertos pronostican que en 2024 se están dando todas las condiciones para que los colombianos gasten sus cesantías en vivienda.

¿Cuál es el plazo máximo para que le consignen sus cesantías en 2026?

La normativa aclara que el auxilio de transporte solo se otorga a los trabajadores que deben desplazarse desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo.

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Tras una negociación entre delgados del Invías y las comunidades del sector Santuario – Caño Alegre (Antioquia), se logró debloquear los peajes de Santuario y Puerto Triunfo.

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Devolución del IVA

Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la devolución del IVA en 2026

Hay algunos bienes que no entran dentro de la herencia.

¿Los hijastros tienen derecho a la herencia? Lo que dice la ley colombiana

Noticias Destacadas