¿Busca trabajo? Comience la semana aplicando a estas vacantes

Con el inicio de una nueva semana, se habilitan procesos de selección que amplían la oferta laboral disponible en el país. Las vacantes activas permiten a los candidatos postularse desde hoy a cargos que responden a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Las oportunidades están orientadas a quienes buscan una incorporación inmediata al mercado laboral, así como a personas que consideran un cambio de empleo. Las convocatorias incluyen opciones en distintos tipos de jornada y modalidades de trabajo, de acuerdo con el cargo y la empresa.
Para conocer el detalle completo de las vacantes y aplicar de manera virtual, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas que se encuentran disponibles.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Líder de diseño gráfico – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 3.167.000 a 3.432.000
Croydon busca un profesional apasionado por la creatividad y el diseño, capaz de liderar proyectos de catálogos y editoriales con un enfoque innovador y estético.
Responsabilidades:
- Creación de conceptos creativos y racionales para catálogos.
- Dirección de artes para el diseño.
- Elaboración y manejo de briefs creativos.
- Desarrollo y redacción de copys con criterio gramatical.
- Edición de videos.
- Retoques fotográficos con énfasis en moda y pieles.
- Manejo de preprensa colorimetría y finalización de archivos.
- Gestión con proveedores de impresión.
Requerimientos:
- Experiencia laboral de 2 años en diseño de catálogos o editorial.
- Profesional en Diseño Gráfico.
- Residir en Bogotá.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Profesor(a) de ingeniería administrativa en finanzas – Envigado
Empresa: Universidad EIA
Salario: A convenir
Como parte de nuestro equipo tendrá la misión de formar a futuros líderes capaces de integrar la ingeniería con la gestión administrativa para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Responsabilidades:
- Impartir planear y evaluar cursos de ingeniería administrativa y áreas afines.
- Asesorar a estudiantes en proyectos investigaciones y trabajos de grado.
- Participar y liderar proyectos de investigación e innovación.
- Contribuir al diseño y actualización del currículo.
- Participar en comités y actividades académicas institucionales.
- Vincular la academia con el sector productivo mediante proyectos y extensión.
- Cumplir con los procesos académicos y administrativos asignados.
- Mantenerse actualizado en tendencias y herramientas de la ingeniería administrativa.
Requerimientos:
- Doctorado en Administración, Dirección de Empresas o disciplinas afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en docencia universitaria o coordinación de programas académicos en Ingeniería Administrativa Financiera.
- Habilidades avanzadas en investigación aplicada.
- Inglés nivel B2.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Jefe de ventas regional sur – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.
Responsabilidades:
- Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.
- Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.
- Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.
- Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.
- Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.
- 2-3 años de experiencia en el sector retail preferiblemente hard discount.
- Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.
- Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Comercial senior B2B – Bogotá D.C.
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
El objetivo general del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.
Responsabilidades:
- Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivo, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.
- Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.
- Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.
- Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.
- Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.
Requerimientos:
- Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.
- Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.
- Nivel de inglés B2
- Experiencia en manejo de CRM.
- Deseable conocimiento en Salesforce.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.