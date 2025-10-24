¿Busca trabajo como asesor al cliente? Aplique ya

El área de atención al cliente sigue siendo una de las más activas en Colombia y muchas empresas están contratando nuevos asesores para fortalecer sus equipos.

Si tiene habilidades comunicativas, paciencia y gusto por ayudar a los demás, esta puede ser su oportunidad para crecer laboralmente, incluso sin experiencia previa.

Las vacantes disponibles incluyen opciones presenciales, híbridas y 100 % virtuales, con horarios flexibles y estabilidad laboral.

Además, algunas compañías ofrecen formación gratuita para capacitar a los nuevos talentos en herramientas digitales y técnicas de servicio.

Si desea aplicar, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, adjunte su hoja de vida y postule en minutos.

Asesor al cliente en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

HQ Colombia ofrece una oportunidad laboral para quienes deseen asumir un nuevo desafío profesional como asesor al cliente.

Responsabilidades

El cargo tiene como propósito brindar un excelente servicio a los clientes (externos e internos) que se comunican a través del Centro de Experiencia, proporcionando información clara, oportuna y de calidad.

Además, debe gestionar soluciones a los requerimientos del cliente, asegurando la calidad del servicio y la experiencia general del usuario.

Entre las funciones específicas se encuentran la digitación de pedidos, atención al cliente y el seguimiento a campañas de mercadeo.

Contrato: por obra o labor

Horarios: lunes a jueves (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) y viernes (8:00 a.m. a 4:30 p.m.)

Se trabajan dos sábados al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.; de manera remota.

Los 3 primeros meses es 100 % presencial, luego pasaría a modalidad híbrida 3 días en oficina y 2 en casa.

Salario:

Sueldo base: $ 1.423.500

Comisiones: $ 237.000

Auxilio legal de transporte: $ 200.000

Auxilio de movilización extralegal: $ 110.600

Sitio de trabajo: Toberín - Norte de Bogotá.

Asesor de experiencia al cliente en Barranquilla

Salario: $ 1.423.500

En Punto de Servicios S.A. buscan fortalecer su equipo de atención al cliente con un(a) asesor(a) de experiencia al cliente. Se requiere una persona empática, organizada y con actitud de servicio, que garantice una atención clara, amable y oportuna a los usuarios.

Este cargo cumple un papel clave en el acompañamiento de los procesos de garantía, servicio técnico y facturación, asegurando una experiencia positiva en cada interacción con los clientes.

Propósito del cargo

Brindar atención y orientación efectiva a los clientes sobre los servicios ofrecidos por Punto de Servicios S.A., resolviendo de manera oportuna y cordial sus inquietudes, reclamaciones y requerimientos relacionados con garantías, tiempos de entrega y procesos de servicio, fortaleciendo la confianza y la satisfacción del cliente.

Perfil del cargo

Formación: técnico o estudiante de Ingeniería industrial, gestión administrativa, gestión empresarial o carreras afines.

Experiencia: mínimo 6 meses en servicio al cliente o cargos similares.

Conocimientos técnicos:

Atención y manejo de PQR.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas CRM.

Conocimientos básicos en equipos tecnológicos y componentes.

Gestión documental (física y digital).

Conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Conocimientos básicos de garantías y seguimiento postventa.

Principales responsabilidades

Atender y orientar a los clientes de manera presencial, asegurando una atención empática y eficiente.

Validar y registrar información de clientes y equipos en las plataformas designadas.

Recibir, marcar y documentar los equipos bajo los protocolos de servicio establecidos.

Crear órdenes de servicio en el sistema y generar los casos ante los fabricantes.

Coordinar con el área técnica la gestión de reparaciones y seguimiento de equipos.

Entregar los equipos a los clientes, informando resultados de diagnóstico y validando pagos.

Gestionar el cierre de órdenes y reportes diarios en las plataformas internas.

Apoyar el cumplimiento de los indicadores de servicio y satisfacción del cliente.

Competencias clave

Comunicación verbal y escrita efectiva.

Empatía y orientación al cliente.

Escucha activa y resolución de conflictos.

Organización, planeación y trabajo en equipo.

Adaptabilidad y tolerancia a la presión.

Condiciones laborales

Contrato: a término fijo con posibilidad de renovación.

Horario: lunes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y martes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Incluye una hora de almuerzo y 15 minutos de break diario).

Asesora de experiencia al cliente en Cali

Salario: $ 1.423.500

En Punto de Servicios S.A., se busca fortalecer equipo con un asesor(a) de experiencia al cliente comprometido con la excelencia en el servicio.

Esta posición es crucial para asegurar interacciones positivas con los clientes, brindando asesoría efectiva en temas de garantías, servicio técnico y facturación.

Como especialista en atención al cliente, será el rostro de la empresa, ofreciendo un servicio amable, oportuno y eficiente, que refleje la filosofía de reparar confianza y construir futuro junto al talento humano.

Responsabilidades:

Atender y orientar a los clientes de manera presencial, garantizando empatía y eficacia.

Validar y registrar información de clientes y equipos en plataformas designadas.

Recibir, marcar y documentar equipos siguiendo protocolos de servicio establecidos.

Crear órdenes de servicio en el sistema y generar casos ante fabricantes.

Coordinar con el área técnica la gestión de reparaciones y seguimiento de equipos.

Entregar equipos a clientes, informando resultados de diagnóstico y validando pagos.

Gestionar el cierre de órdenes y reportes diarios en plataformas internas.

Apoyar el cumplimiento de indicadores de servicio y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Formación técnica o ser estudiante de Ingeniería Industrial, gestión administrativa o carreras afines.

Mínimo un año de experiencia en servicio al cliente o cargos similares.

Conocimientos en atención y manejo de PQR.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas CRM.

Conocimientos básicos en equipos tecnológicos y componentes.

Gestión documental física y digital.

Conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Conocimientos básicos de garantías y seguimiento postventa.

Asesor de servicio al cliente

Salario a convenir

Como parte de este equipo, será responsable de garantizar que cada cliente reciba atención oportuna, clara y eficiente. El rol será clave para resolver inquietudes, gestionar solicitudes y proporcionar soluciones que fortalezcan la experiencia del cliente y su fidelización.

Se valora la dedicación y la habilidad para comunicarse efectivamente con los clientes. Si tiene pasión por el servicio al cliente y desea crecer profesionalmente en un entorno colaborativo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar atención oportuna y eficiente a los clientes.

Resolver inquietudes y gestionar solicitudes de los clientes.

Ofrecer soluciones para mejorar la experiencia del cliente.

Mantener una comunicación clara y profesional con los clientes.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos: