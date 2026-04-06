¿Busca trabajo como médico general? Múltiples empresas están contratando

El personal médico cumple un papel fundamental en la atención y el cuidado de la salud de la población. Por esta razón, diferentes organizaciones mantienen convocatorias abiertas en varias regiones del país, generando oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria dentro de este campo.
Estas vacantes responden a la necesidad de fortalecer los servicios de atención y garantizar una cobertura oportuna, lo que abre nuevas posibilidades para profesionales interesados en aportar sus conocimientos y experiencia.
Consejos para los candidatos
Para participar en estos procesos, es importante contar con la documentación y certificaciones al día, así como mantener actualizada la información profesional. También es clave revisar con atención los requisitos de cada oferta y preparar previamente el proceso de postulación, con el fin de identificar las oportunidades que mejor se ajusten al perfil.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
Médico general – Medellín
Empresa: Neuromédica
Salario: $ 7.009.666
Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo un profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.
- Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
- Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en consulta externa.
- Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
- Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.
Médico general - Canal telefónico – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: $ 5.800.000 a $ 6.000.000
Keralty requiere para sus equipos de trabajo un médico general en Bogotá, encargado de brindar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, garantizando un manejo adecuado según las guías, protocolos y lineamientos institucionales.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina General.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia mínima de 1 año en consulta externa y/o en atención médica a través de call center.
- Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, manejo de ACV, violencia sexual, donación de órganos, manejo del duelo y atención a pacientes víctimas de agentes químicos.
- Habilidades en atención humanizada y empática en la atención telefónica. Así como comunicación clara, asertiva y orientada al paciente.
Médico general urgencias – Bucaramanga
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Como médico de urgencias, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos de la institución, mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica inmediata a pacientes en situaciones de urgencia.
- Evaluar y diagnosticar condiciones médicas agudas.
- Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar una atención integral.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
- Participar en la mejora continua de procesos de atención médica.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Registro médico vigente en Colombia.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general médico de urgencias o médico de emergencias.
- Habilidades comprobadas en atención médica de urgencias.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Médico general consulta externa – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000
Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
- Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
- Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
- Colaborar en el contexto de medicina prepagada.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con título reconocido.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado.
- Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
- Capacidad para brindar atención humanizada.
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