¿Busca trabajo como médico general? Múltiples empresas están contratando

El personal médico cumple un papel fundamental en la atención y el cuidado de la salud de la población. Por esta razón, diferentes organizaciones mantienen convocatorias abiertas en varias regiones del país, generando oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria dentro de este campo.

Estas vacantes responden a la necesidad de fortalecer los servicios de atención y garantizar una cobertura oportuna, lo que abre nuevas posibilidades para profesionales interesados en aportar sus conocimientos y experiencia.

Consejos para los candidatos

Para participar en estos procesos, es importante contar con la documentación y certificaciones al día, así como mantener actualizada la información profesional. También es clave revisar con atención los requisitos de cada oferta y preparar previamente el proceso de postulación, con el fin de identificar las oportunidades que mejor se ajusten al perfil.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Médico general – Medellín

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 7.009.666

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo un profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

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Médico general - Canal telefónico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 5.800.000 a $ 6.000.000

Keralty requiere para sus equipos de trabajo un médico general en Bogotá, encargado de brindar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, garantizando un manejo adecuado según las guías, protocolos y lineamientos institucionales.

Requerimientos:

Profesional en Medicina General.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa y/o en atención médica a través de call center.

Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, manejo de ACV, violencia sexual, donación de órganos, manejo del duelo y atención a pacientes víctimas de agentes químicos.

Habilidades en atención humanizada y empática en la atención telefónica. Así como comunicación clara, asertiva y orientada al paciente.

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Múltiples empresas abren vacantes en el sector salud: así puede aplicar

Médico general urgencias – Bucaramanga

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como médico de urgencias, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos de la institución, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Responsabilidades:

Brindar atención médica inmediata a pacientes en situaciones de urgencia.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas agudas.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar una atención integral.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en la mejora continua de procesos de atención médica.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Registro médico vigente en Colombia.

Experiencia mínima de 2 años como médico general médico de urgencias o médico de emergencias.

Habilidades comprobadas en atención médica de urgencias.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

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Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

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