¿Busca trabajo desde casa? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy

Trabajar de manera remota se ha convertido en una de las modalidades más valoradas por profesionales y empresas, ya que permite optimizar el tiempo, reducir costos de desplazamiento y alcanzar un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral. Además, brinda la posibilidad de postularse a oportunidades en diferentes regiones sin necesidad de cambiar de ciudad. Por esta razón, cada vez más compañías están ofreciendo vacantes de teletrabajo en todo el país, pensadas para distintos perfiles y niveles de experiencia.
Agendador (a) bilingüe - Trabajo remoto
Empresa: Solvo global
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: término indefinido
Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar la agenda de citas, optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
- Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
- Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
- Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
- Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.
Requerimientos:
- 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
- Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
- Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
- Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.
Ejecutivo de ventas
Empresa: Confidencial
Salario: $ 1.485.000
Tipo de contrato: término indefinido
Se busca un ejecutivo de ventas 100 % remoto, la oferta está disponible a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.
- Cierre de ventas efectivas.
- Seguimiento y gestión postventa.
- Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100 % remoto.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.
- Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
- Experiencia comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.
Mobile app coach remote
Empresa: Solvo global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: término indefinido
Se busca una persona altamente motivada y enfocada en el cliente para unirse al equipo como mobile coach.
Responsabilidades:
- Gestión de clientes: administrar una cartera de aproximadamente 50 clientes, principalmente del sector de cuidado domiciliario.
- Realizar llamadas mensuales de seguimiento (hasta 2 horas por cliente al mes).
- Revisión de uso y análisis de métricas: evaluar el rendimiento de la app de cada cliente, registrar observaciones en HubSpot y ofrecer recomendaciones estratégicas para mejorar su efectividad.
- Gestión de contenido y engagement: actualizar contenido en la app, proponer ideas creativas y estratégicas para aumentar la participación de los usuarios.
- Capacitación y soporte técnico: Entrenar a los clientes en el uso del dashboard, resolver problemas técnicos y garantizar el uso continuo de la plataforma.
- Fidelización y ventas: implementar programas de éxito del cliente, minimizar la pérdida de clientes (churn) y promover funcionalidades adicionales.
- Mejora de experiencia: recoger insights sobre la interacción cliente-negocio, atender quejas y solicitudes, y colaborar en la mejora continua del producto.
Requerimientos:
- Alta capacidad técnica y rápida adaptación a nuevas plataformas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación en inglés (oral y escrita).
- Autonomía, gestión efectiva del tiempo y enfoque proactivo.
- Experiencia previa con herramientas como Canva, HubSpot u otras similares (deseable).
- Mentalidad resolutiva y orientación al cliente.
Telemarketer bilingüe remoto
Empresa: ttg
Salario: US$ 950 a US$ 1.000
Tipo de contrato: término fijo
Este rol es ideal para alguien con sólida experiencia en telemercadeo que prospere en entornos de alto volumen de llamadas y tenga un talento para la comunicación persuasiva y profesional.
Responsabilidades:
- Realizar un mínimo de 50 llamadas salientes por día utilizando una base de datos proporcionada.
- Utilizar Salesforce para gestionar leads, registrar resultados de llamadas y realizar seguimientos.
- Presentar soluciones de seguridad de manera clara y concisa a clientes potenciales.
- Programar citas en sitio para los representantes de ventas de campo.
- Realizar seguimientos diligentes con contactos anteriores dentro de un plazo de 2 a 4 meses.
- Demostrar un sólido entendimiento de las ofertas de seguridad de la empresa a través de un aprendizaje autodirigido y materiales de capacitación.
- Mantener registros detallados y asegurar comunicaciones de seguimiento oportunas.
- Mostrar resiliencia al manejar rechazos y demostrar un compromiso inquebrantable con los objetivos de alcance.
Requerimientos:
- Totalmente bilingüe (inglés C2) – verbal y escrito.
- Experiencia comprobada en telemercadeo ventas internas o roles de generación de leads.
- Cómodo realizando altos volúmenes de llamadas salientes diariamente.
- Familiaridad con sistemas CRM preferiblemente Salesforce.
- Altamente organizado con habilidades excepcionales de comunicación.
- Persistente, orientado a objetivos y capaz de manejar el rechazo frecuente con profesionalismo.
- Capacidad demostrada para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo efectivamente.
