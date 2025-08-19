¿Busca trabajo desde casa? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

19 de agosto de 2025, 3:40 p. m.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados.
Trabajar de manera remota se ha convertido en una de las modalidades más valoradas por profesionales y empresas, ya que permite optimizar el tiempo, reducir costos de desplazamiento y alcanzar un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral. Además, brinda la posibilidad de postularse a oportunidades en diferentes regiones sin necesidad de cambiar de ciudad. Por esta razón, cada vez más compañías están ofreciendo vacantes de teletrabajo en todo el país, pensadas para distintos perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles. Puede conocer más haciendo clic aquí.

Es momento de entrar al mundo laboral remoto a través de Magneto.
Agendador (a) bilingüe - Trabajo remoto

Empresa: Solvo global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales.

Responsabilidades:

  • Gestionar y coordinar la agenda de citas, optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
  • Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
  • Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
  • Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
  • Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

  • 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
  • Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
  • Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
  • Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
  • Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de ventas

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.485.000

Tipo de contrato: término indefinido

Se busca un ejecutivo de ventas 100 % remoto, la oferta está disponible a nivel nacional.

Responsabilidades:

  • Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.
  • Cierre de ventas efectivas.
  • Seguimiento y gestión postventa.
  • Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100 % remoto.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
  • Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.
  • Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
  • Experiencia comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Mobile app coach remote

Empresa: Solvo global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: término indefinido

Se busca una persona altamente motivada y enfocada en el cliente para unirse al equipo como mobile coach.

Responsabilidades:

  • Gestión de clientes: administrar una cartera de aproximadamente 50 clientes, principalmente del sector de cuidado domiciliario.
  • Realizar llamadas mensuales de seguimiento (hasta 2 horas por cliente al mes).
  • Revisión de uso y análisis de métricas: evaluar el rendimiento de la app de cada cliente, registrar observaciones en HubSpot y ofrecer recomendaciones estratégicas para mejorar su efectividad.
  • Gestión de contenido y engagement: actualizar contenido en la app, proponer ideas creativas y estratégicas para aumentar la participación de los usuarios.
  • Capacitación y soporte técnico: Entrenar a los clientes en el uso del dashboard, resolver problemas técnicos y garantizar el uso continuo de la plataforma.
  • Fidelización y ventas: implementar programas de éxito del cliente, minimizar la pérdida de clientes (churn) y promover funcionalidades adicionales.
  • Mejora de experiencia: recoger insights sobre la interacción cliente-negocio, atender quejas y solicitudes, y colaborar en la mejora continua del producto.

Requerimientos:

  • Alta capacidad técnica y rápida adaptación a nuevas plataformas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación en inglés (oral y escrita).
  • Autonomía, gestión efectiva del tiempo y enfoque proactivo.
  • Experiencia previa con herramientas como Canva, HubSpot u otras similares (deseable).
  • Mentalidad resolutiva y orientación al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Telemarketer bilingüe remoto

Empresa: ttg

Salario: US$ 950 a US$ 1.000

Tipo de contrato: término fijo

Este rol es ideal para alguien con sólida experiencia en telemercadeo que prospere en entornos de alto volumen de llamadas y tenga un talento para la comunicación persuasiva y profesional.

Responsabilidades:

  • Realizar un mínimo de 50 llamadas salientes por día utilizando una base de datos proporcionada.
  • Utilizar Salesforce para gestionar leads, registrar resultados de llamadas y realizar seguimientos.
  • Presentar soluciones de seguridad de manera clara y concisa a clientes potenciales.
  • Programar citas en sitio para los representantes de ventas de campo.
  • Realizar seguimientos diligentes con contactos anteriores dentro de un plazo de 2 a 4 meses.
  • Demostrar un sólido entendimiento de las ofertas de seguridad de la empresa a través de un aprendizaje autodirigido y materiales de capacitación.
  • Mantener registros detallados y asegurar comunicaciones de seguimiento oportunas.
  • Mostrar resiliencia al manejar rechazos y demostrar un compromiso inquebrantable con los objetivos de alcance.

Requerimientos:

  • Totalmente bilingüe (inglés C2) – verbal y escrito.
  • Experiencia comprobada en telemercadeo ventas internas o roles de generación de leads.
  • Cómodo realizando altos volúmenes de llamadas salientes diariamente.
  • Familiaridad con sistemas CRM preferiblemente Salesforce.
  • Altamente organizado con habilidades excepcionales de comunicación.
  • Persistente, orientado a objetivos y capaz de manejar el rechazo frecuente con profesionalismo.
  • Capacidad demostrada para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo efectivamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

