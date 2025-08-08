¿Busca trabajo en Barranquilla? Estas son las ofertas destacadas hoy

La capital del Atlántico sigue consolidándose como uno de los principales centros de generación de empleo en el país. Esta semana, varias empresas locales y nacionales han abierto nuevas oportunidades para fortalecer sus equipos de trabajo, con opciones dirigidas a diferentes niveles de formación y experiencia.

Las oportunidades abarcan diversas áreas y modalidades, incluyendo opciones presenciales, híbridas y remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional en la región.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles, puede conocer más y postularse sin costo ingresando a este enlace.

Ejecutivo/a comercial

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos automotrices.

Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial en la regional.

Cumplir con el presupuesto asignado.

Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requerimientos:

Técnico/a o tecnólogo(a) en Ingenierías, Administración o Ventas.

Mínimo 1 año de experiencia como asesor(a) comercial.

Experiencia en ventas y manejo de clientes.

Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.

Pasión por las ventas y atención al cliente.

Debe tener vehículo propio.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Director de exportaciones

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de comercio internacional, será responsable de asegurar el cumplimiento normativo internacional y de rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

Liderar el proceso de importación y exportación.

Asegurar el cumplimiento normativo internacional.

Rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga y puertos.

Mantener relaciones sólidas con clientes para asegurar la entrega de productos terminados.

Requerimientos:

Profesional en comercio exterior, administración de empresas, ingenierías o áreas afines.

3 años de experiencia liderando procesos de importación y exportación en empresas productivas.

Conocimiento del régimen franco.

Habilidades de negociación y liderazgo comprobadas.

Especialista de formación

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 5.065.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será fundamental para identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de la empresa.

Responsabilidades:

Colaborar con las áreas y equipos para identificar necesidades de formación.

Diseñar programas de capacitación que apoyen objetivos estratégicos.

Asegurar la ejecución eficiente de programas de formación y desarrollo.

Gestionar la logística y el presupuesto de los programas formativos.

Conducir sesiones de formación presenciales y virtuales.

Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.

Promover una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o Ciencias Humanas

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Experiencia en planificación y ejecución de planes de formación empresarial.

Manejo de plataformas virtuales de formación.

Capacidad para desarrollar e implementar programas de capacitación.

Habilidad para gestionar logística y presupuesto.

Experiencia en la medición de la efectividad de programas de formación.