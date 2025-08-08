Suscribirse

¿Busca trabajo en Barranquilla? Estas son las ofertas destacadas hoy

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
La capital del Atlántico sigue consolidándose como uno de los principales centros de generación de empleo en el país. Esta semana, varias empresas locales y nacionales han abierto nuevas oportunidades para fortalecer sus equipos de trabajo, con opciones dirigidas a diferentes niveles de formación y experiencia.

Las oportunidades abarcan diversas áreas y modalidades, incluyendo opciones presenciales, híbridas y remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional en la región.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles, puede conocer más y postularse sin costo ingresando a este enlace.

Ejecutivo/a comercial

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos automotrices.
  • Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial en la regional.
  • Cumplir con el presupuesto asignado.
  • Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requerimientos:

  • Técnico/a o tecnólogo(a) en Ingenierías, Administración o Ventas.
  • Mínimo 1 año de experiencia como asesor(a) comercial.
  • Experiencia en ventas y manejo de clientes.
  • Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.
  • Pasión por las ventas y atención al cliente.
  • Debe tener vehículo propio.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Director de exportaciones

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de comercio internacional, será responsable de asegurar el cumplimiento normativo internacional y de rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

  • Liderar el proceso de importación y exportación.
  • Asegurar el cumplimiento normativo internacional.
  • Rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga y puertos.
  • Mantener relaciones sólidas con clientes para asegurar la entrega de productos terminados.

Requerimientos:

  • Profesional en comercio exterior, administración de empresas, ingenierías o áreas afines.
  • 3 años de experiencia liderando procesos de importación y exportación en empresas productivas.
  • Conocimiento del régimen franco.
  • Habilidades de negociación y liderazgo comprobadas.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Especialista de formación

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 5.065.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será fundamental para identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de la empresa.

Responsabilidades:

  • Colaborar con las áreas y equipos para identificar necesidades de formación.
  • Diseñar programas de capacitación que apoyen objetivos estratégicos.
  • Asegurar la ejecución eficiente de programas de formación y desarrollo.
  • Gestionar la logística y el presupuesto de los programas formativos.
  • Conducir sesiones de formación presenciales y virtuales.
  • Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.
  • Promover una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas o Ciencias Humanas
  • Experiencia mínima de 5 años en roles similares.
  • Experiencia en planificación y ejecución de planes de formación empresarial.
  • Manejo de plataformas virtuales de formación.
  • Capacidad para desarrollar e implementar programas de capacitación.
  • Habilidad para gestionar logística y presupuesto.
  • Experiencia en la medición de la efectividad de programas de formación.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

