¿Busca trabajo en Medellín? Estas son las vacantes mejor pagadas

El mercado laboral en la capital antioqueña mantiene una oferta activa de oportunidades para distintos perfiles. Actualmente, se encuentran disponibles vacantes con salarios competitivos en sectores estratégicos de la ciudad, dirigidas a personas con experiencia previa y formación específica.

De acuerdo con las ofertas publicadas, áreas como finanzas, negocios e ingeniería concentran algunos de los salarios más altos, con posiciones que responden a la demanda de talento calificado en la capital antioqueña.

Las oportunidades están dirigidas a profesionales que buscan mejorar sus condiciones laborales o avanzar en su carrera, con opciones en empresas de distintos tamaños y sectores económicos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Director administrativo y financiero

Empresa: Dra. Skin

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

En este cargo será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos, apoyando así a la dirección general.

Responsabilidades:

Gestionar la planeación presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.

Liderar el proceso de formulación seguimiento y control presupuestal.

Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.

Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.

Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.

Coordinar auditorías internas y externas.

Supervisar la administración del flujo de caja inversiones y obligaciones financieras.

Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.

Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.

Supervisar procesos administrativos compras estratégicas y control de gastos.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.

Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.

Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.

Especialización o Maestría en Finanzas, Auditoría o Control de Gestión (deseable).

Mínimo 5 años de experiencia en roles financieros o de control interno.

Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.

Habilidades de liderazgo pensamiento crítico y gestión del cambio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador de negocios

Empresa: Superpack

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Superpack está en la búsqueda de un desarrollador de negocios, comprometido para unirse al equipo.

Responsabilidades:

Planificar los proyectos definiendo sus objetivos, estableciendo un cronograma detallado y determinando los recursos necesarios.

Establecer y mantener las propuestas económicas, asegurando que se cumplan los requisitos acordados con el cliente.

Supervisar el progreso del proyecto en relación con el cronograma y el presupuesto establecido.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Consolidar la información de las diferentes áreas al momento de realizar los cálculos económicos, evaluando los riesgos potenciales del proyecto.

Evaluar el éxito del proyecto una vez que se hayan alcanzado los objetivos, documentar lecciones aprendidas y evaluar por medio de indicadores a fin de identificar áreas de mejora.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, de producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización.

Mínimo 5 años de experiencia liderando proyectos en compañías manufactureras.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencias demostrables en negociación.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista senior de riesgo de crédito

Empresa: Tuya

Salario: 9.923.000

Únase al equipo como analista senior de riesgo de crédito, donde su misión será diseñar e implementar un marco innovador para la gestión del riesgo de crédito, alineado con las mejores prácticas de la industria.

Responsabilidades:

Participar en la creación de metodologías innovadoras y nuevos marcos de trabajo para la gestión del riesgo de crédito.

Definir y dar seguimiento al apetito de riesgo en función de la estrategia corporativa.

Desarrollar metodologías para incorporar variables macroeconómicas en la gestión del riesgo de crédito.

Realizar análisis cuantitativos que respalden la toma de decisiones y retroalimenten el ciclo de crédito.

Diseñar e implementar políticas de riesgo para profundizar en segmentos y productos estratégicos.

Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de la política de riesgos para asegurar un crecimiento sostenible y rentable.

Analizar tendencias sectoriales y coyunturales para identificar oportunidades y amenazas, integrándolas en la estrategia.

Garantizar la aplicación del marco regulatorio en la gestión del riesgo.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o áreas afines. Deseable: Posgrado en Economía, Riesgos o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas financieras, riesgos o análisis económico.

Capacidad para manejar y procesar grandes volúmenes de datos.

Deseable: Conocimiento en riesgo sectorial, modelos econométricos y análisis macroeconómico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de construcciones

Empresa: Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud educación industria comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m² o más.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

