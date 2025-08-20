¿Busca trabajo en Medellín? Hay más de 15.000 vacantes activas esta semana

La capital antioqueña continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral del país. Su crecimiento económico, el impulso a la innovación y la llegada de nuevas empresas han generado una amplia demanda de talento en distintos sectores. Por eso, hoy se registran más de 15.000 vacantes disponibles para perfiles operativos, técnicos y profesionales. Aquí le compartimos algunas de ellas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Coadministradora de tienda – Mayorca

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una formación en administración de empresas, mercadotecnia o áreas afines y cuenta con una experiencia mínima de 1 a 3 años, esta es su oportunidad para demostrar su capacidad comercial y su orientación al detalle.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Realizar la apertura y cierre de la caja diariamente.

Manejo de la caja efectivo y soportes de transacciones.

Realizar consignaciones diarias del efectivo generado.

Cobrar artículos en el punto de venta y asesorar a los clientes.

Realizar factura de venta digital y manual.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Presentar informes comerciales y de ventas.

Requerimientos:

Bachiller Técnica Tecnóloga o Profesional en Administración de Empresas, Mercadotecnia, Ventas o afines.

Experiencia de 1 a 3 años en roles similares.

Competencias en atención al cliente y manejo de sistemas POS.

Conocimiento en arqueo de caja e inventarios.

Manejo de indicadores de punto de venta (UPT AVT Presupuestos).

Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Analista de programa registro académico

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: $ 4.071.865

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca un analista de programa para registro académico, quien se encargará de analizar, ejecutar y verificar las actividades relacionadas con planeación académica, inscripción, admisión, matrícula, asesoría académica (estudiantes y docentes) y graduación de acuerdo con el reglamento y calendario académico, las políticas institucionales y las normas legales y procedimientos establecidos para garantizar que el estudiante cumpla un ciclo de vida estudiantil exitoso.

Responsabilidades:

Realizar y revisar actividades relacionadas con el proceso de inscripción y admisión sobre programas de pregrado y posgrado, cambios de tipo de aspirante y de programa, revisión de documentos, etc. con el apoyo de los jefes de Programa, Atracción y Activación, y Costos y Presupuesto.

Requerimientos:

Profesional en ingeniero o administración.

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.

Conocimientos en manejo de herramientas ofimáticas avanzadas.

Asistente de eCommerce

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.420.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en plataformas digitales y posee habilidades en mercadeo o administración de empresas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyo en la administración del portafolio de productos en Vtex.

Monitorear el inventario de la bodega.

Asegurar descripciones precisas y completas de los productos.

Verificar imágenes de productos de alta calidad.

Gestionar la categorización de productos en el sitio.

Colaborar con Call Center en problemas de productos online.

Actualizar el catálogo eliminando productos no disponibles.

Alinear el catálogo con campañas de marketing.

Participar en implementación de nuevas funcionalidades.

Apoyar el uso de nuevas herramientas o software.

Requerimientos:

Formación en Mercadeo, Administración de Empresas o Marketing.

Experiencia mínima de 1 año en comercio electrónico, preferiblemente en Vtex.

Conocimientos en herramientas ofimáticas y plataformas digitales.

Habilidades en ERP para gestión de productos.

Vtex.

ERP.

Ofimática.

Asistente administrativa – Humanidades

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, desempeñará un papel crucial al brindar apoyo administrativo y técnico a las actividades académicas, investigativas y de gestión.

Responsabilidades:

Brindar apoyo eficiente a las actividades académicas y de gestión de la Facultad de Humanidades.

Ingresar información para la elaboración de contratos en el sistema.

Gestionar insumos e implementos requeridos por el área de Humanidades.

Apoyar en la elaboración de horarios de cursos y verificación de asignación académica.

Crear la oferta académica en SAP.

Servir de nexo de comunicación entre profesores, alumnos y directivas.

Notificar novedades sobre el desarrollo académico de los estudiantes.

Apoyar en la logística de actividades académicas del departamento de Humanidades.

Requerimientos:

Título de Técnico en administración o áreas relacionadas.

Experiencia en entornos académicos es un plus.

Conocimiento en el uso de sistemas de gestión (SAP preferible).

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.